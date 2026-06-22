Detalhes interessantes revelados: será que o supertalento Kennet Eichhorn assumirá dois cargos ao mesmo tempo em Leverkusen?

"Já conhecemos a família há algum tempo, o que foi um grande trunfo nas negociações. Eles já estiveram aqui no ano passado, acompanharam de perto o Bayer 04 e estabeleceram um bom relacionamento com vários funcionários das categorias de base e da equipe profissional", explicou Rolfes ao jornal *Bild*. “Nós, como clube inteiro, nos empenhamos e lutamos para contratar o Kennet. Isso causou uma boa impressão. Os pais do Kennet disseram que isso foi algo muito especial.”

O papel de Eichhorn em Leverkusen também deve ser especial, pois o jovem não só se transferiu para a Renânia como jogador de futebol, mas também, muito provavelmente, fará um estágio lá.

Rolfes ao *Bild*: “Depois do ensino médio técnico, Kennet precisa cumprir mais um ano de estágio, o que ele provavelmente fará aqui no nosso clube. Seus pais virão de Berlim para cá.”