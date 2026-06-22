Agora vieram à tona detalhes sobre como o clube da fábrica conseguiu convencer o jogador de 16 anos a se juntar a ele, apesar da forte concorrência de alto nível, tanto nacional quanto internacional.
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Detalhes interessantes revelados: será que o supertalento Kennet Eichhorn assumirá dois cargos ao mesmo tempo em Leverkusen?
Segundo o jornal *Bild*, a transferência de Eichhorn foi um “projeto conjunto que durou meses”, no qual vários dirigentes do Leverkusen mantiveram contato muito próximo com a família do meio-campista, que foi formado no Hertha BSC e estreou como profissional na 2.ª Bundesliga poucos dias após completar 16 anos, em agosto de 2025.
São citados nominalmente Kim Falkenberg, diretor de futebol profissional, Bernd Korzynietz, responsável pelo planejamento da equipe juvenil, e Markus Daun, treinador de ligação. O fator decisivo a favor do Bayer teria sido um encontro pessoal com o novo técnico do Leverkusen, Carles Martinez, e Simon Rolfes, diretor esportivo.
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Profissional e estagiário: Eichhorn provavelmente assumirá dupla função na Bayer
"Já conhecemos a família há algum tempo, o que foi um grande trunfo nas negociações. Eles já estiveram aqui no ano passado, acompanharam de perto o Bayer 04 e estabeleceram um bom relacionamento com vários funcionários das categorias de base e da equipe profissional", explicou Rolfes ao jornal *Bild*. “Nós, como clube inteiro, nos empenhamos e lutamos para contratar o Kennet. Isso causou uma boa impressão. Os pais do Kennet disseram que isso foi algo muito especial.”
O papel de Eichhorn em Leverkusen também deve ser especial, pois o jovem não só se transferiu para a Renânia como jogador de futebol, mas também, muito provavelmente, fará um estágio lá.
Rolfes ao *Bild*: “Depois do ensino médio técnico, Kennet precisa cumprir mais um ano de estágio, o que ele provavelmente fará aqui no nosso clube. Seus pais virão de Berlim para cá.”
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Grandes nomes da Premier League e da Bundesliga estão de olho em Eichhorn
Os grandes clubes ingleses Manchester City e Liverpool, bem como o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund e o RB Leipzig, também teriam demonstrado interesse na joia berlinense. A decisão teria sido tomada, no fim das contas, entre o Bayer e o RB.
Em Berlim, Eichhorn — que disputou 17 partidas do campeonato pela Hertha na última temporada e se tornou o mais jovem artilheiro da história da 2.ª Bundesliga — ainda tinha contrato até 2029.
Segundo a Sky, seu contrato em Leverkusen teria validade até 2031. De acordo com a Sport Bild, o jogador de 16 anos receberá, inicialmente, um salário anual de cerca de 2,5 milhões de euros. A cláusula de rescisão no contrato de Eichhorn em Berlim, que acabou levando o Bayer a contratá-lo, teria sido de cerca de dez milhões de euros.