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Detalhes do contrato revelados! Avanço do BVB na contratação de Nico Schlotterbeck?
De acordo com informações do jornal Bild, um novo contrato até 2031 está “quase totalmente negociado”; Schlotterbeck (26) poderá ganhar até 14 milhões de euros por ano e terá uma cláusula de rescisão para os principais clubes europeus. O BVB não comentou a notícia quando questionado pela SID na terça-feira.
O BVB pretende formar uma nova equipe em torno de Schlotterbeck, que atualmente está com a seleção nacional. “O Dortmund é marcado por épocas — e uma nova época está por vir. O clube está passando por algumas mudanças, e Schlotterbeck pode se tornar o rosto dessa nova era”, disse o consultor do clube, Matthias Sammer, à Sky. “Eu digo que estou profundamente convencido de que ele permanecerá no Borussia Dortmund.”
O contrato atual de Schlotterbeck expira em 2027. Na fase final das negociações, Ole Book também estará presente; o profissional de 40 anos foi apresentado na segunda-feira como novo diretor esportivo. O BVB se despediu de Sebastian Kehl no domingo.