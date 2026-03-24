Detalhes do contrato revelados! Avanço do BVB na contratação de Nico Schlotterbeck?

O BVB pretende formar uma nova equipe em torno de Schlotterbeck, que atualmente está com a seleção nacional. “O Dortmund é marcado por épocas — e uma nova época está por vir. O clube está passando por algumas mudanças, e Schlotterbeck pode se tornar o rosto dessa nova era”, disse o consultor do clube, Matthias Sammer, à Sky. “Eu digo que estou profundamente convencido de que ele permanecerá no Borussia Dortmund.”

O contrato atual de Schlotterbeck expira em 2027. Na fase final das negociações, Ole Book também estará presente; o profissional de 40 anos foi apresentado na segunda-feira como novo diretor esportivo. O BVB se despediu de Sebastian Kehl no domingo.