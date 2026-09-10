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Desviem o olhar, torcedores do Manchester City! Kevin De Bruyne faz o maior elogio ao Arsenal depois que o time de Mikel Arteta atropela o Napoli na Liga dos Campeões
Odegaard garante primeira vitória europeia na estreia
O time de Arteta mostrou suas credenciais na estreia pela Champions League na quarta-feira, ao atropelar o Napoli no Stadio Diego Armando Maradona. Os visitantes controlaram a partida na Itália, finalizando 26 vezes antes de finalmente abrir o placar.
Apesar da ampla superioridade, os campeões da Premier League inicialmente esbarraram em uma firme defesa da casa e na própria falta de pontaria. O gol da vitória saiu enfim aos 75 minutos, quando o capitão do Arsenal, Martin Odegaard, balançou as redes, selando um triunfo suado por 1 a 0 e ampliando a sequência de vitórias do Arsenal para cinco partidas em todas as competições.
- LaPresse
De Bruyne e Allegri admitem superioridade do Arsenal
Falando à CBS Sports após o apito final, De Bruyne foi questionado: "Parece para mim que o Napoli fez um jogo realmente bom, mas seu adversário talvez seja o melhor time do mundo no momento?" O ex-meia do Manchester City não hesitou em validar a afirmação. "Concordo, eles são os campeões da Inglaterra e perderam a última final da Champions League nos pênaltis, então sabemos o quão fortes eles são", admitiu.
O técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, ecoou os sentimentos de seu meio-campista, destacando a enorme qualidade dos visitantes. "Fizemos uma boa partida contra uma das equipes mais fortes da Europa", observou o treinador italiano. "O primeiro tempo foi muito equilibrado, depois eles aumentaram o ritmo no segundo. Acho que esta noite tivemos uma boa atuação contra um adversário extraordinário."
Má fase do Napoli continua apesar dos sinais de progresso
Para o Napoli, a derrota apertada aumenta uma sequência miserável de resultados. A equipe da Serie A agora perdeu três partidas consecutivas, com esse revés europeu vindo após derrotas decepcionantes no cenário doméstico para Como e Inter. No entanto, De Bruyne acredita que a solidez defensiva deles contra adversários de alto nível oferece uma base para evolução.
"Acho que, na verdade, fizemos um bom trabalho. Quando tentamos jogar, tivemos alguns momentos em que criamos, claro que às vezes tivemos de ficar mais recuados e, no segundo tempo, demos um pouco de espaço demais para eles, ficamos muito atrás", acrescentou De Bruyne. "Mas depois disso voltamos a ter momentos, e para mim isso é uma melhora em relação ao que vi nos primeiros jogos. Estamos começando a jogar melhor, então isso é uma coisa boa."
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Desafios contrastantes à espera
O Arsenal buscará manter seu início impecável quando voltar à ação na Premier League neste fim de semana, viajando ao Stadium of Light para enfrentar o Sunderland. A equipe de Arteta será ampla favorita para repetir seu domínio na Europa e consolidar sua posição no cenário doméstico.
Por outro lado, o Napoli precisa desesperadamente interromper sua queda alarmante. A equipe de Allegri recebe o Bologna no domingo, e nada menos que uma vitória bastará para elevar o moral e encerrar sua péssima sequência de três derrotas seguidas diante de sua torcida.
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