Para o Napoli, a derrota apertada aumenta uma sequência miserável de resultados. A equipe da Serie A agora perdeu três partidas consecutivas, com esse revés europeu vindo após derrotas decepcionantes no cenário doméstico para Como e Inter. No entanto, De Bruyne acredita que a solidez defensiva deles contra adversários de alto nível oferece uma base para evolução.

"Acho que, na verdade, fizemos um bom trabalho. Quando tentamos jogar, tivemos alguns momentos em que criamos, claro que às vezes tivemos de ficar mais recuados e, no segundo tempo, demos um pouco de espaço demais para eles, ficamos muito atrás", acrescentou De Bruyne. "Mas depois disso voltamos a ter momentos, e para mim isso é uma melhora em relação ao que vi nos primeiros jogos. Estamos começando a jogar melhor, então isso é uma coisa boa."



