Após a Itália não ter conseguido se classificar para a terceira Copa do Mundo consecutiva, De Laurentiis pediu uma reforma na primeira divisão italiana. O presidente do Napoli argumenta que o grande número de jogos está esgotando os melhores jogadores e privando a seleção nacional de um tempo de preparação essencial.

Em entrevista à Rádio CRC após a dramática derrota da Azzurra na final da repescagem para a Bósnia e Herzegovina, De Laurentiis expressou suas frustrações de longa data. “Minha opinião está clara há dez anos. Isso só me faz sorrir”, disse ele. “Sempre dissemos que há jogos demais sendo disputados, e isso destrói nossos jogadores.”