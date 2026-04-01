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“Destrui nossos jogadores” – Presidente do Napoli pede reforma radical da Série A após mais uma decepção da Itália na Copa do Mundo
Um plano radical para a recuperação
Após a Itália não ter conseguido se classificar para a terceira Copa do Mundo consecutiva, De Laurentiis pediu uma reforma na primeira divisão italiana. O presidente do Napoli argumenta que o grande número de jogos está esgotando os melhores jogadores e privando a seleção nacional de um tempo de preparação essencial.
Em entrevista à Rádio CRC após a dramática derrota da Azzurra na final da repescagem para a Bósnia e Herzegovina, De Laurentiis expressou suas frustrações de longa data. “Minha opinião está clara há dez anos. Isso só me faz sorrir”, disse ele. “Sempre dissemos que há jogos demais sendo disputados, e isso destrói nossos jogadores.”
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Menos times e sem Supercopa na Arábia Saudita
O presidente do Partenopei acredita que reduzir o tamanho do campeonato é a única maneira de modernizar o futebol. Ele insiste que o formato atual, com 20 times, é insustentável, especialmente quando combinado com viagens lucrativas, mas desgastantes, ao exterior no meio da temporada para disputar títulos nacionais. “Hoje, ainda queremos ter 20 times [na Série A], mas se voltarmos a ter 16 times e abolirmos a Supercopa disputada na Arábia Saudita, daríamos descanso aos nossos jogadores, que são um patrimônio pelo qual pagamos, e teríamos tempo para deixar a seleção treinar”, explicou De Laurentiis. “Devemos começar a pensar: a abordagem tática da qual o futebol italiano se orgulha é realmente propícia para obter resultados contra outras nações? Dezesseis times, menos partidas, mais tempo para treinar a seleção nacional.”
Os clubes exigem indenização e proteção
Além da estrutura da liga, o proprietário do Napoli também defende uma mudança na forma como as pausas para jogos internacionais são gerenciadas. Ele argumenta que os clubes, que arcam com o ônus financeiro dos salários dos jogadores, deveriam ter mais proteção ao liberarem suas estrelas para atuarem pela FIGC. “Compensar os clubes pelos jogadores convocados para a seleção nacional e oferecer cobertura total de seguro em caso de lesão — na minha opinião, esse é o recomeço de que precisamos”, acrescentou.
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Apoiando uma nova era sob a liderança de Malago
Embora o presidente da FIGC, Gabriele Gravina, tenha resistido aos pedidos de renúncia, De Laurentiis parece disposto a uma mudança na liderança. Ele colocou todo o seu peso político a favor do ex-presidente do Comitê Olímpico Nacional Italiano (CONI), Giovanni Malago, como a pessoa indicada para tirar a federação da crise atual.
“Alguém como Malago, que está acostumado a sempre dar o seu melhor porque é um grande profissional e sempre demonstrou isso, é alguém que pode contribuir em vez de apenas receber, e ele também possui uma certa humanidade”, concluiu o dirigente do Napoli. “Se pudéssemos recomeçar com ele amanhã de manhã, acredito que estaríamos fortes novamente em poucos anos.”