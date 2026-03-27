Destiny Udogie é apontado como a solução ideal para a lateral esquerda do Manchester United — mas o ex-jogador da seleção italiana aconselha Sandro Tonali a permanecer no Newcastle

No que diz respeito ao meio-campo, Materazzi manifestou o desejo de ver Tonali permanecer no St James' Park, apesar de o jogador ter condições de integrar qualquer time de elite da Europa. Ele enfatizou que a relação entre o jogador e a torcida dos Magpies deve pesar mais do que a atração exercida pelos grandes clubes rivais, após seu retorno de uma suspensão de 10 meses.

Materazzi acrescentou: “Sandro Tonali pode jogar em qualquer time da Itália e da Inglaterra, mas ele precisa decidir se quer ficar no Newcastle United, porque eles acreditaram nele. A cidade, os torcedores e o clube acreditaram nele e permaneceram ao seu lado. Ele precisa pensar nisso também, não apenas se poderia jogar pelo Arsenal, Liverpool ou Manchester United. Gostaria que ele ficasse no Newcastle e construísse seu legado.”