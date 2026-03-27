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Destiny Udogie é apontado como a solução ideal para a lateral esquerda do Manchester United — mas o ex-jogador da seleção italiana aconselha Sandro Tonali a permanecer no Newcastle
Uma renovação italiana em Old Trafford
As formações defensivas e do meio-campo do United continuam sendo uma das principais preocupações, à medida que o clube se prepara para uma possível nova era sob o comando de Michael Carrick. Com os constantes problemas de lesão de Shaw, a busca por um lateral-esquerdo dinâmico levou Materazzi a sugerir que Udogie, do Tottenham, é a escolha tática perfeita. Ao mesmo tempo, o futuro do veterano Casemiro continua sendo tema de discussão, com especulações de que o brasileiro poderia prolongar sua permanência caso a situação da comissão técnica se estabilize. Materazzi também se pronunciou sobre a possibilidade de Tonali se juntar aos Red Devils, reconhecendo sua qualidade de “estrela”, mas questionando a ética de uma saída de Tyneside.
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Udogie, o sucessor natural
Materazzi acredita que uma transferência para Manchester beneficiaria não só o United, mas também a seleção italiana, permitindo que Udogie aprimorasse suas características tradicionais de lateral-ala. O ex-zagueiro do Inter disse ao Hajper: “Será que Destiny Udogie seria o jogador certo para suceder Luke Shaw no Manchester United? Acho que sim. Por que não! Acho que ele se sairia melhor jogando na sobreposição, como Luke Shaw no United, do que cortando para dentro, porque na seleção italiana já temos Riccardo Calafiori, Gianluca Mancini e Alessandro Bastoni. Seria melhor para a Itália vê-lo jogando pela lateral do que pelo meio.”
Lealdade acima da ambição
No que diz respeito ao meio-campo, Materazzi manifestou o desejo de ver Tonali permanecer no St James' Park, apesar de o jogador ter condições de integrar qualquer time de elite da Europa. Ele enfatizou que a relação entre o jogador e a torcida dos Magpies deve pesar mais do que a atração exercida pelos grandes clubes rivais, após seu retorno de uma suspensão de 10 meses.
Materazzi acrescentou: “Sandro Tonali pode jogar em qualquer time da Itália e da Inglaterra, mas ele precisa decidir se quer ficar no Newcastle United, porque eles acreditaram nele. A cidade, os torcedores e o clube acreditaram nele e permaneceram ao seu lado. Ele precisa pensar nisso também, não apenas se poderia jogar pelo Arsenal, Liverpool ou Manchester United. Gostaria que ele ficasse no Newcastle e construísse seu legado.”
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Uma janela de transferências decisiva no verão
Com a janela de transferências se aproximando, o United precisa decidir se vai tentar contratar Udogie, que continua vinculado ao Tottenham — time que atualmente luta contra o rebaixamento na 17ª posição, apesar de seu contrato de longo prazo, válido até 2030. Contratado do Udinese em agosto de 2022, o zagueiro italiano é uma peça fundamental para os Spurs, enquanto Tonali se consolidou como um dos pilares do meio-campo do Newcastle, com 47 partidas disputadas e 10 participações em gols nesta temporada. Com o meio-campista sob contrato com os Magpies até junho de 2028, a pressão recai sobre o United para garantir um núcleo estável, caso queira atravessar com sucesso o próximo período de transição.