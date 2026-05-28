Ela escreve que o francês recebeu uma mensagem pelo WhatsApp em 30 de julho de 2025. Nela, teria sido “sugerido” a Coman que voltasse a “refletir sobre uma transferência para a Arábia Saudita”. Não é revelado de quem veio a mensagem.
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Despedido pelo WhatsApp: o FC Bayern parece ter exercido uma pressão incomum sobre um grande astro
Na época, Coman era considerado, assim como nos meses anteriores, um dos jogadores que o clube alemão mais título do país pretendia vender. Já em janeiro, o diretor esportivo Max Eberl (52) teria tentado convencer o jogador da seleção francesa a se transferir para a Saudi Pro League — mas sem sucesso.
No verão, seguiu-se então a referida segunda tentativa, logo após a contratação do colombiano Luis Diaz. O ponta-esquerda chegou à Säbener Straße vindo do Liverpool por 70 milhões de euros pouco antes da mensagem no WhatsApp. Coman deveria ser vendido a todo custo um ano antes do fim do contrato, para recuperar parte do valor da transferência de Diaz e, além disso, economizar o salário generoso do herói da Liga dos Campeões de 2020.
Desta vez, os muniquenses tiveram mais sucesso em seus esforços: Coman foi transferido para o Al-Nassr em 15 de agosto, e 25 milhões de euros foram repassados ao Bayern. Segundo o Bild, o valor poderia muito bem ter sido menor. Diz-se que Eberl teria sido criticado internamente por ter se "conformado rápido demais" com o valor da transferência. O presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen (58), teria renegociado com os sauditas e conseguido "mais cinco milhões de euros".
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O FC Bayern sofre nova derrota por causa de Kingsley Coman
Coman jogou pelo Bayern de Munique por um total de dez anos e conquistou 20 títulos com o clube. O mais importante dos seus 72 gols com a camisa dos Vermelhos foi aquele marcado na final da Liga dos Campeões de 2020 contra seu ex-clube, o PSG.
Sobre sua saída do clube de Munique, ele disse pouco depois ao L'Equipe: “No final da negociação, houve coisas que complicaram a situação — que não vou mencionar aqui. Não fui forçado a sair, mas me disseram que o clube estava aberto a uma saída devido à sua situação financeira. Eu tinha o carinho do técnico, dos torcedores, de alguns membros da diretoria… mas não de todos.” Sem citar nomes, ele acrescentou: “Havia uma parte do clube que queria me ver partir.”
Com seu novo clube, Coman conquistou de imediato o tão sonhado título da Saudi Pro League. Ao lado do astro Cristiano Ronaldo e do ex-jogador do Bayern Sadio Mané, ele garantiu o título na semana passada e foi um dos artilheiros na vitória por 4 a 1 na última rodada contra o Damac.
Isso também tem repercussões financeiras para o Bayern. O jornal diário Arriyadiyah, com sede em Riade, escreve que, devido ao sucesso, o Al-Nassr terá que pagar bônus por Coman e pelo jogador da seleção portuguesa João Félix. Enquanto o Chelsea receberá cinco milhões de euros por Félix, o Bayern receberá mais um milhão de euros como parte do acordo envolvendo Coman.
A trajetória de Kingsley Coman no FC Bayern em números
Partidas Gols Assistências Cartões amarelos Expulsões Títulos 339 72 71 16 2 20