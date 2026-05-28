Despedido pelo WhatsApp: o FC Bayern parece ter exercido uma pressão incomum sobre um grande astro

Na época, Coman era considerado, assim como nos meses anteriores, um dos jogadores que o clube alemão mais título do país pretendia vender. Já em janeiro, o diretor esportivo Max Eberl (52) teria tentado convencer o jogador da seleção francesa a se transferir para a Saudi Pro League — mas sem sucesso.

No verão, seguiu-se então a referida segunda tentativa, logo após a contratação do colombiano Luis Diaz. O ponta-esquerda chegou à Säbener Straße vindo do Liverpool por 70 milhões de euros pouco antes da mensagem no WhatsApp. Coman deveria ser vendido a todo custo um ano antes do fim do contrato, para recuperar parte do valor da transferência de Diaz e, além disso, economizar o salário generoso do herói da Liga dos Campeões de 2020.

Desta vez, os muniquenses tiveram mais sucesso em seus esforços: Coman foi transferido para o Al-Nassr em 15 de agosto, e 25 milhões de euros foram repassados ao Bayern. Segundo o Bild, o valor poderia muito bem ter sido menor. Diz-se que Eberl teria sido criticado internamente por ter se "conformado rápido demais" com o valor da transferência. O presidente da diretoria, Jan-Christian Dreesen (58), teria renegociado com os sauditas e conseguido "mais cinco milhões de euros".