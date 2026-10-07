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Despedida perfeita! Otamendi saboreia última assistência de Messi enquanto estrelas da Argentina saúdam rei de saída
Otamendi marca em última assistência de Messi
Nicolas Otamendi protagonizou um dos momentos mais memoráveis da despedida de Lionel Messi da seleção, abrindo o placar na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Benin. O veterano defensor marcou de cabeça após um cruzamento preciso de Messi, coroando uma noite de forte emoção no Estádio Monumental.
Otamendi admitiu que antes havia presumido que a parceria dos dois na seleção já havia terminado na Copa do Mundo.
O gol proporcionou um destaque final apropriado para dois pilares de longa data da equipe nacional.
- AFP
Zagueiro veterano saboreia despedida à altura
Otamendi expressou grande alegria por dividir o gramado em uma última partida ao lado de seu capitão de longa data. "Um fim incrível; esta partida foi um bônus, porque eu achei que a última tinha sido na Copa do Mundo", disse Otamendi aos repórteres.
"Passamos muitos anos juntos na seleção, e foi maravilhoso aproveitar isso com ele."
"Marcar meu último gol com um passe dele é algo que vou guardar para a vida toda."
Palacios exalta a honra de jogar ao lado de uma lenda
O meio-campista Exequiel Palacios ecoou esses sentimentos, descrevendo a experiência de dividir o vestiário com Messi como uma lembrança insubstituível. "Ter compartilhado o campo com o melhor de todos os tempos é uma honra; isso ficará comigo pelo resto da minha vida", afirmou Palacios.
Otamendi observou que todo o elenco queria garantir que o capitão recebesse a homenagem que merecia.
"Isso traz tristeza, mas também felicidade, porque a despedida do baixinho foi exatamente como ele merecia", acrescentou Otamendi.
- Photogamma
Elenco vira a página para uma nova era internacional
Com a última partida de Messi agora encerrada, os líderes já estabelecidos da Argentina assumirão uma responsabilidade maior dentro do vestiário. Otamendi e seus companheiros mais experientes vão guiar a equipe nas próximas eliminatórias competitivas.
A Argentina voltará a campo na próxima Data Fifa.
A lembrança da última assistência de Messi permanecerá para sempre como parte da história da Argentina.
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