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Alvino Hanafi
Traduzido por

Despedida perfeita! Otamendi saboreia última assistência de Messi enquanto estrelas da Argentina saúdam rei de saída

Argentina
N. Otamendi
L. Messi
Argentina x Benin
Benin
Amistosos

Nicolas Otamendi e Exequiel Palacios expressaram imensa gratidão após a partida final de Lionel Messi pela Argentina. Otamendi revelou sua alegria por marcar a partir de uma assistência de Messi na vitória por 3 a 0 sobre Benin.

  • Otamendi marca em última assistência de Messi

    Nicolas Otamendi protagonizou um dos momentos mais memoráveis da despedida de Lionel Messi da seleção, abrindo o placar na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Benin. O veterano defensor marcou de cabeça após um cruzamento preciso de Messi, coroando uma noite de forte emoção no Estádio Monumental.

    Otamendi admitiu que antes havia presumido que a parceria dos dois na seleção já havia terminado na Copa do Mundo.

    O gol proporcionou um destaque final apropriado para dois pilares de longa data da equipe nacional.

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    Zagueiro veterano saboreia despedida à altura

    Otamendi expressou grande alegria por dividir o gramado em uma última partida ao lado de seu capitão de longa data. "Um fim incrível; esta partida foi um bônus, porque eu achei que a última tinha sido na Copa do Mundo", disse Otamendi aos repórteres.

    "Passamos muitos anos juntos na seleção, e foi maravilhoso aproveitar isso com ele."

    "Marcar meu último gol com um passe dele é algo que vou guardar para a vida toda."

  • Palacios exalta a honra de jogar ao lado de uma lenda

    O meio-campista Exequiel Palacios ecoou esses sentimentos, descrevendo a experiência de dividir o vestiário com Messi como uma lembrança insubstituível. "Ter compartilhado o campo com o melhor de todos os tempos é uma honra; isso ficará comigo pelo resto da minha vida", afirmou Palacios.

    Otamendi observou que todo o elenco queria garantir que o capitão recebesse a homenagem que merecia.

    "Isso traz tristeza, mas também felicidade, porque a despedida do baixinho foi exatamente como ele merecia", acrescentou Otamendi.

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  • imago-sport-1084223874.jpgPhotogamma

    Elenco vira a página para uma nova era internacional

    Com a última partida de Messi agora encerrada, os líderes já estabelecidos da Argentina assumirão uma responsabilidade maior dentro do vestiário. Otamendi e seus companheiros mais experientes vão guiar a equipe nas próximas eliminatórias competitivas.

    A Argentina voltará a campo na próxima Data Fifa.

    A lembrança da última assistência de Messi permanecerá para sempre como parte da história da Argentina.