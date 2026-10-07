Nicolas Otamendi protagonizou um dos momentos mais memoráveis da despedida de Lionel Messi da seleção, abrindo o placar na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre o Benin. O veterano defensor marcou de cabeça após um cruzamento preciso de Messi, coroando uma noite de forte emoção no Estádio Monumental.

Otamendi admitiu que antes havia presumido que a parceria dos dois na seleção já havia terminado na Copa do Mundo.

O gol proporcionou um destaque final apropriado para dois pilares de longa data da equipe nacional.