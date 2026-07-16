'Desolador' - Jude Bellingham praticamente inconsolável ao reagir à devastadora derrota da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo

Ao falar logo após a semifinal, Bellingham foi incrivelmente sincero sobre o impacto psicológico da derrota. “Acho que podemos tirar muita experiência disso, mas é muito desanimador. Eu queria fazer parte de uma seleção da Inglaterra que finalmente conseguisse e cruzasse a linha de chegada. Estar aqui, dizendo aos torcedores as mesmas coisas que eles vêm ouvindo há anos, é realmente desanimador”, admitiu o meio-campista.

A frustração estava estampada em seu rosto enquanto ele se esforçava para encontrar as palavras certas para consolar uma nação. Ele continuou: “Gostaria de poder dar mais uma ou duas vitórias, mas, no momento, minha cabeça está um pouco confusa de tanta decepção, então, sinto muito.”







