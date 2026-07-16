Getty Images Sport
Traduzido por
'Desolador' - Jude Bellingham praticamente inconsolável ao reagir à devastadora derrota da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo
Bellingham fica em estado de choque com a reviravolta no final da partida
Após a derrota por 2 a 1, em que a Argentina arrancou a vitória nos últimos instantes da partida, Bellingham teve dificuldade para aceitar a derrota que impediu a Inglaterra de chegar à sua primeira final da Copa do Mundo desde 1966. O meio-campista, que encerrou o torneio com impressionantes sete participações em gols — incluindo dois gols sensacionais contra a Noruega na fase anterior —, não conseguiu esconder a emoção durante as entrevistas pós-jogo. Depois de passar por uma temporada difícil no Real Madrid e pela dor da derrota na final da Euro 2024, esse último revés pareceu ser o ponto de ruptura para o jogador de 23 anos.
- Getty Images Sport
O pedido de desculpas comovente de Bellingham aos torcedores
Ao falar logo após a semifinal, Bellingham foi incrivelmente sincero sobre o impacto psicológico da derrota. “Acho que podemos tirar muita experiência disso, mas é muito desanimador. Eu queria fazer parte de uma seleção da Inglaterra que finalmente conseguisse e cruzasse a linha de chegada. Estar aqui, dizendo aos torcedores as mesmas coisas que eles vêm ouvindo há anos, é realmente desanimador”, admitiu o meio-campista.
A frustração estava estampada em seu rosto enquanto ele se esforçava para encontrar as palavras certas para consolar uma nação. Ele continuou: “Gostaria de poder dar mais uma ou duas vitórias, mas, no momento, minha cabeça está um pouco confusa de tanta decepção, então, sinto muito.”
Tuchel assume a culpa pelo colapso tático
Enquanto os jogadores sentiam a dor em campo, o técnico Thomas Tuchel não hesitou em assumir a responsabilidade pelo resultado. A Inglaterra havia aberto o placar com Anthony Gordon, mas a decisão de mudar para uma formação defensiva permitiu que a Argentina ganhasse vantagem. Tuchel admitiu que a mudança tática fracassou, observando que sua equipe se tornou passiva ao passar a jogar com cinco defensores.
“Decidimos passar para uma defesa com cinco jogadores porque os espaços estavam abertos demais. A Argentina jogou com mais ousadia, com mais ritmo e com a sensação de que talvez não tivesse mais nada a perder, o que a deixou mais solta e nos fez recuar”, explicou Tuchel. “Porque, obviamente, de repente passamos a jogar com a sensação de que tínhamos muito a perder. É claro que a responsabilidade é do técnico e, se as coisas não dão certo, é fácil dizer que foi um erro.”
- getty
O que vem por aí para os Três Leões?
Apesar das críticas às suas substituições, o futuro de Tuchel na seleção parece garantido. O diretor executivo da FA, Mark Bullingham, teria dado total apoio ao ex-técnico do Chelsea e do Bayern de Munique, e espera-se que o alemão permaneça no cargo até o Campeonato Europeu de 2028, que será disputado em casa. O próprio Tuchel confirmou que não tem intenção de deixar o cargo, afirmando: “Vamos seguir com o contrato até o Euro em casa”.
A Inglaterra agora enfrenta a perspectiva desanimadora de disputar a disputa pelo terceiro lugar contra a França no sábado. Embora a medalha de bronze represente o melhor resultado do país em 60 anos, isso será pouco consolo para Bellingham e seus companheiros de equipe. Por enquanto, o foco permanece na natureza dolorosa da eliminação e no longo caminho de recuperação antes de sediar a competição continental daqui a dois anos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.