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Alvino Hanafi

Traduzido por

Desolação absoluta em Old Trafford! Michael Carrick faz admissão arrasadora após a surpreendente derrocada do Manchester United na copa

Manchester United
M. Carrick
Carabao Cup

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, admitiu que entende plenamente a frustração dos torcedores depois que sua equipe sofreu uma surpreendente derrota por 3 a 2 para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. Apesar de abrir dois gols de vantagem com Shea Lacey e Mason Mount, o Manchester United desmoronou em Old Trafford.

  • Um começo dos sonhos desfeito em Old Trafford

    O Manchester United foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após uma decepcionante derrota por 3 a 2 para o Brighton & Hove Albion em Old Trafford. O jogo começou de forma brilhante para os mandantes, quando a jovem promessa da base Shea Lacey marcou seu primeiro gol como profissional pelo clube. Mason Mount ampliou a vantagem rapidamente apenas dois minutos depois, deixando o Manchester United totalmente no controle.

    No entanto, o rumo da partida mudou completamente antes do intervalo, já que o Brighton protagonizou uma reação impressionante para eliminar o United da competição.

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  • Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Brighton reage e surpreende o Manchester United

    Charalampos Kostoulas iniciou a reação do Brighton ao diminuir o placar pouco antes do intervalo e mudar a dinâmica da partida. O ex-meio-campista Pascal Gross então empatou o jogo pouco depois da marca de uma hora, com uma finalização precisa. Antes que o United pudesse se reorganizar, Maxim De Cuyper marcou o terceiro gol decisivo para completar a virada e levar os torcedores visitantes ao delírio.

    O colapso deixou Old Trafford em choque, já que uma confortável vantagem de dois gols evaporou em um desastroso período defensivo.

  • Carrick assume total responsabilidade

    Falando após o apito final, o técnico Michael Carrick não fugiu das críticas e admitiu que assume a culpa pela capitulação tardia da equipe. O treinador observou que os resultados apertados recentes se acumularam para criar um peso maior, mas enfatizou que deixar escapar uma vantagem dessa forma é inaceitável.

    "Entendo totalmente o sentimento dos torcedores. Entendo totalmente. Temos que aceitar isso. Eu aceito totalmente. No fim das contas, a responsabilidade é minha", afirmou Carrick.

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  • Voltando o foco para o confronto com o Fulham

    Com a campanha na Copa da Liga chegando ao fim de forma repentina, Carrick ressaltou a importância de uma resposta imediata enquanto o elenco busca se recuperar. O treinador destacou que a equipe precisa seguir evoluindo, aprendendo com os momentos difíceis e reencontrando rapidamente o hábito de vencer. A preparação já está em andamento para um confronto crucial da Premier League contra o Fulham no domingo.

    "Queremos vencer e queremos vencer rapidamente. É tão simples quanto isso. O próximo jogo é no domingo, então é só nisso que estou pensando agora", concluiu Carrick.

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