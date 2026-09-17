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Desolação absoluta em Old Trafford! Michael Carrick faz admissão arrasadora após a surpreendente derrocada do Manchester United na copa
Um começo dos sonhos desfeito em Old Trafford
O Manchester United foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após uma decepcionante derrota por 3 a 2 para o Brighton & Hove Albion em Old Trafford. O jogo começou de forma brilhante para os mandantes, quando a jovem promessa da base Shea Lacey marcou seu primeiro gol como profissional pelo clube. Mason Mount ampliou a vantagem rapidamente apenas dois minutos depois, deixando o Manchester United totalmente no controle.
No entanto, o rumo da partida mudou completamente antes do intervalo, já que o Brighton protagonizou uma reação impressionante para eliminar o United da competição.
- Getty Images Sport
Brighton reage e surpreende o Manchester United
Charalampos Kostoulas iniciou a reação do Brighton ao diminuir o placar pouco antes do intervalo e mudar a dinâmica da partida. O ex-meio-campista Pascal Gross então empatou o jogo pouco depois da marca de uma hora, com uma finalização precisa. Antes que o United pudesse se reorganizar, Maxim De Cuyper marcou o terceiro gol decisivo para completar a virada e levar os torcedores visitantes ao delírio.
O colapso deixou Old Trafford em choque, já que uma confortável vantagem de dois gols evaporou em um desastroso período defensivo.
Carrick assume total responsabilidade
Falando após o apito final, o técnico Michael Carrick não fugiu das críticas e admitiu que assume a culpa pela capitulação tardia da equipe. O treinador observou que os resultados apertados recentes se acumularam para criar um peso maior, mas enfatizou que deixar escapar uma vantagem dessa forma é inaceitável.
"Entendo totalmente o sentimento dos torcedores. Entendo totalmente. Temos que aceitar isso. Eu aceito totalmente. No fim das contas, a responsabilidade é minha", afirmou Carrick.
Voltando o foco para o confronto com o Fulham
Com a campanha na Copa da Liga chegando ao fim de forma repentina, Carrick ressaltou a importância de uma resposta imediata enquanto o elenco busca se recuperar. O treinador destacou que a equipe precisa seguir evoluindo, aprendendo com os momentos difíceis e reencontrando rapidamente o hábito de vencer. A preparação já está em andamento para um confronto crucial da Premier League contra o Fulham no domingo.
"Queremos vencer e queremos vencer rapidamente. É tão simples quanto isso. O próximo jogo é no domingo, então é só nisso que estou pensando agora", concluiu Carrick.
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