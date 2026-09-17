O Manchester United foi eliminado da Copa da Liga Inglesa após uma decepcionante derrota por 3 a 2 para o Brighton & Hove Albion em Old Trafford. O jogo começou de forma brilhante para os mandantes, quando a jovem promessa da base Shea Lacey marcou seu primeiro gol como profissional pelo clube. Mason Mount ampliou a vantagem rapidamente apenas dois minutos depois, deixando o Manchester United totalmente no controle.

No entanto, o rumo da partida mudou completamente antes do intervalo, já que o Brighton protagonizou uma reação impressionante para eliminar o United da competição.