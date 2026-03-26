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"Desnecessário e bizarro!" - A FA é criticada pela decisão de renovar o contrato de Thomas Tuchel com a seleção inglesa poucos meses antes da Copa do Mundo
Uma decisão "bizarra" da FA
Apesar de o alemão só ter assumido o comando no início de 2025, ele já assinou um novo contrato válido até 2028, sendo que a expectativa agora é que ele conduza a seleção ao próximo Campeonato Europeu. Embora a medida tenha sido pensada para afastar o interesse de gigantes do futebol como Real Madrid e Manchester United, Murphy acredita que o momento do anúncio foi um grande erro.
Em entrevista ao CasinoHawks, Murphy expressou sua total perplexidade com a decisão da entidade. “Acho desnecessário que a FA tome uma decisão como essa. É algo bizarro... Parece desespero ou falta de um plano. E se a Copa do Mundo der errado e ninguém quiser mais o Tuchel no cargo? Na verdade, gosto dele como técnico e não acho que ele vá fracassar miseravelmente; acho que ele terá uma boa Copa do Mundo. Mas eles não precisam correr esse risco”, afirmou.
- AFP
Tomar uma decisão precipitada deixa a FA vulnerável a críticas
Apesar do currículo de Tuchel como vencedor da Liga dos Campeões, Murphy argumenta que a Inglaterra tinha todas as cartas na mão e não precisava se apressar em assumir compromissos de longo prazo.
“Eles talvez estivessem preocupados com a possibilidade de outros clubes tentarem contratá-lo”, acrescentou o ex-jogador do Liverpool. “Ele está recebendo muito bem para fazer um trabalho de meio período com um dos elencos mais talentosos do mundo. Se tivessem negociado após o torneio, ainda estariam em uma ótima posição. Se ele dissesse não, há muitos outros bons treinadores. Eles estão se expondo a críticas se ele fracassar, por exemplo, se forem eliminados na primeira partida das oitavas de final, talvez nos pênaltis para um time mediano... Então, como explicariam essa decisão? Para mim, é algo bizarro.”
A realidade da Inglaterra na Copa do Mundo
Murphy também se mostra pessimista quanto às chances dos Três Leões trazerem o troféu de volta da América do Norte, apontando fatores técnicos e ambientais que favorecem outras seleções.
“A Espanha faz todo o sentido [como favorita à Copa do Mundo]”, afirmou Murphy. “O calor por lá e o estilo de jogo, a maneira como as seleções espanholas mantêm a posse de bola tão bem e o quão tecnicamente boas elas são, faz sentido. As seleções sul-americanas, faz sentido pensar que vão se sair bem. Somos capazes de ganhar, mas há tantas coisas que precisam dar certo. E são pequenas coisas, como o seu melhor jogador, um Harry Kane para nós. Não temos realmente ninguém em quem você pudesse confiar para ocupar o lugar dele. Isso é uma grande preocupação.”
- AFP
A lacuna técnica continua sendo um obstáculo significativo
Embora a Premier League seja frequentemente considerada a melhor liga do mundo, Murphy acredita que a seleção nacional ainda carece da “filosofia” específica necessária para dominar adversários de elite. Ele sugere que, apesar do talento à disposição de Tuchel, a diferença técnica entre a Inglaterra e os melhores continua sendo um obstáculo significativo.
Ele disse: “Temos o tipo de talento que os espanhóis têm em termos de manter a posse de bola no meio-campo, a filosofia? Não. Acho que se jogássemos contra a Espanha 10 vezes sob um calor de 27 graus, eles vencessem mais vezes do que nós. Então, somos capazes? Sim. Acho que vamos conseguir? Não. Mas acho que os espanhóis, na minha opinião, e possivelmente os franceses, porque eles também têm muitos jogadores tecnicamente bons, estariam mais na minha cabeça como capazes de vencer nessas condições.”