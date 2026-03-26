"Desnecessário e bizarro!" - A FA é criticada pela decisão de renovar o contrato de Thomas Tuchel com a seleção inglesa poucos meses antes da Copa do Mundo

Apesar de o alemão só ter assumido o comando no início de 2025, ele já assinou um novo contrato válido até 2028, sendo que a expectativa agora é que ele conduza a seleção ao próximo Campeonato Europeu. Embora a medida tenha sido pensada para afastar o interesse de gigantes do futebol como Real Madrid e Manchester United, Murphy acredita que o momento do anúncio foi um grande erro.

Em entrevista ao CasinoHawks, Murphy expressou sua total perplexidade com a decisão da entidade. “Acho desnecessário que a FA tome uma decisão como essa. É algo bizarro... Parece desespero ou falta de um plano. E se a Copa do Mundo der errado e ninguém quiser mais o Tuchel no cargo? Na verdade, gosto dele como técnico e não acho que ele vá fracassar miseravelmente; acho que ele terá uma boa Copa do Mundo. Mas eles não precisam correr esse risco”, afirmou.