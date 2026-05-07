“Desmoronar” - O Chelsea foi aconselhado a não contratar Cesc Fàbregas, já que havia visto um “jovem treinador maravilhoso” fracassar: Liam Rosenior

Questionado sobre se o cargo de treinador principal em Stamford Bridge teria surgido cedo demais para Fàbregas, e se a experiência na Premier League de Andoni Iraola ou Marco Silva seria mais adequada no momento, o ex-zagueiro do Chelsea, Dorigo — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da APWin — disse: “Sim, com certeza. Porque eu tenho acompanhado bastante o Como nesta temporada e, obviamente, ele está fazendo um trabalho incrível. Eles têm um estilo de futebol maravilhoso. As filosofias que ele adquiriu ao longo de sua trajetória estão todas combinadas e estão formando um time realmente muito bom.

“O que é interessante sobre o Como é que toda vez que eles parecem sair na frente ou estão liderando em jogos importantes — estou falando de jogos importantes —, eles meio que desmoronam. Eu comentei o jogo contra o Inter, eles estavam ganhando por 2 a 0 e perderam por 4 a 2. Na Coppa Italia, eles estavam ganhando por 2 a 0 de novo e perderam por 3 a 2. Então, falta-lhes apenas algo.

“E o que eu diria é que ele está sob um tipo diferente de pressão no Como. Ir direto para um clube como o Chelsea, acho que seria um pouco demais. Acho que ele vai ser um ótimo técnico. Ele vai levá-los para a Europa, eu acho — o Como está de olho na Liga dos Campeões, mas provavelmente vai acabar na Liga Europa.

“Acho que ele deveria ganhar um pouco mais de experiência, porque quando falo sobre estilos e jovens treinadores maravilhosos, eu poderia ter mencionado o treinador anterior [Rosenior] — e veja o que aconteceu lá.”

Dorigo continuou, com os dados da temporada da Premier League sendo levados em conta pelo Chelsea enquanto o clube pondera a quem recorrer durante o verão de 2026: “Eu entendo. Acho que, certamente, Fàbregas tem uma compreensão melhor desses jogadores de ponta, mas é diferente.

“Voltemos a Graham Potter no Brighton, um técnico incrível, que conhece a Premier League de cor e salteado; ele vai para o Chelsea e se depara com um nível diferente de jogadores e mentalidade.

“Acho que, com essa pressão e sem ter lidado com esse tipo de coisa antes, é uma dificuldade a mais, que claramente muitos treinadores não conseguiram superar. Então, Fabregas, não, não no momento. Eu procuraria em outro lugar, mas no futuro, com certeza.”