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“Desmoronar” - O Chelsea foi aconselhado a não contratar Cesc Fàbregas, já que havia visto um “jovem treinador maravilhoso” fracassar: Liam Rosenior
Próximo técnico do Chelsea: a quem os Blues deveriam recorrer?
Após se despedir de Enzo Maresca e Liam Rosenior durante a temporada 2025-26, o Chelsea está em busca de um novo treinador. Os exigentes proprietários, liderados por Todd Boehly, precisam restaurar a estabilidade em um banco de reservas que tem passado por uma verdadeira rotatividade.
Vários nomes foram cogitados, e o Blues ainda mantém grande apelo, apesar de ter saído do top 7 da Premier League nesta temporada. Sempre há muito dinheiro disponível em qualquer janela de transferências, o que permite que os novos treinadores deixem sua marca no clube.
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Maresca e Rosenior foram demitidos durante a temporada 2025-26
Ultimamente, tem-se dado preferência ao potencial, com Maresca — ex-assistente de Pep Guardiola no Manchester City — a comandar as vitórias na Liga Conferência e na Copa do Mundo de Clubes da FIFA antes de ser dispensado. Rosenior teve apenas 23 jogos como sucessor do italiano.
Fàbregas é outro técnico muito bem cotado e em ascensão, tendo impressionado muitos na Itália com o Como, mas ele tem apenas 39 anos e ainda está aprendendo o ofício em muitos aspectos. Com isso em mente, o Chelsea deveria procurar um estrategista mais experiente para assumir o comando?
Será que é muito cedo para Fàbregas assumir o comando em Stamford Bridge?
Questionado sobre se o cargo de treinador principal em Stamford Bridge teria surgido cedo demais para Fàbregas, e se a experiência na Premier League de Andoni Iraola ou Marco Silva seria mais adequada no momento, o ex-zagueiro do Chelsea, Dorigo — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia da APWin — disse: “Sim, com certeza. Porque eu tenho acompanhado bastante o Como nesta temporada e, obviamente, ele está fazendo um trabalho incrível. Eles têm um estilo de futebol maravilhoso. As filosofias que ele adquiriu ao longo de sua trajetória estão todas combinadas e estão formando um time realmente muito bom.
“O que é interessante sobre o Como é que toda vez que eles parecem sair na frente ou estão liderando em jogos importantes — estou falando de jogos importantes —, eles meio que desmoronam. Eu comentei o jogo contra o Inter, eles estavam ganhando por 2 a 0 e perderam por 4 a 2. Na Coppa Italia, eles estavam ganhando por 2 a 0 de novo e perderam por 3 a 2. Então, falta-lhes apenas algo.
“E o que eu diria é que ele está sob um tipo diferente de pressão no Como. Ir direto para um clube como o Chelsea, acho que seria um pouco demais. Acho que ele vai ser um ótimo técnico. Ele vai levá-los para a Europa, eu acho — o Como está de olho na Liga dos Campeões, mas provavelmente vai acabar na Liga Europa.
“Acho que ele deveria ganhar um pouco mais de experiência, porque quando falo sobre estilos e jovens treinadores maravilhosos, eu poderia ter mencionado o treinador anterior [Rosenior] — e veja o que aconteceu lá.”
Dorigo continuou, com os dados da temporada da Premier League sendo levados em conta pelo Chelsea enquanto o clube pondera a quem recorrer durante o verão de 2026: “Eu entendo. Acho que, certamente, Fàbregas tem uma compreensão melhor desses jogadores de ponta, mas é diferente.
“Voltemos a Graham Potter no Brighton, um técnico incrível, que conhece a Premier League de cor e salteado; ele vai para o Chelsea e se depara com um nível diferente de jogadores e mentalidade.
“Acho que, com essa pressão e sem ter lidado com esse tipo de coisa antes, é uma dificuldade a mais, que claramente muitos treinadores não conseguiram superar. Então, Fabregas, não, não no momento. Eu procuraria em outro lugar, mas no futuro, com certeza.”
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Jogos do Chelsea na temporada 2025-26: final da FA Cup e confrontos decisivos da Premier League
O Chelsea, que chegou à final da FA Cup sob o comando do técnico interino Calum McFarlane, tem mais quatro partidas pela frente nesta temporada — e todas elas prometem trazer muitos desafios.
O Liverpool será enfrentado em Anfield no sábado, o Manchester City em Wembley na semana seguinte, antes de encerrar a corrida pela classificação para as competições europeias com um confronto em casa contra o velho adversário Tottenham e uma viagem a Sunderland.