“Desisto” – O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, insiste que a Carabao Cup tem prioridade sobre a Liga dos Campeões, em sua mais recente crítica às autoridades sobre a programação dos jogos
A FA não presta assistência
A congestão de jogos chega em um momento crítico para o City, que continua lutando em quatro frentes. Enquanto os adversários na Espanha e na França recebem ajuda personalizada para melhorar suas chances de glória europeia, os jogadores de Guardiola são forçados a enfrentar um calendário doméstico implacável, que não dá sinais de desaceleração. O catalão acredita que as autoridades inglesas não oferecem o mesmo nível de assistência aos seus representantes na Liga dos Campeões que outras ligas europeias. Guardiola destacou o fato de que a partida do Real Madrid contra o Celta Vigo foi transferida para sexta-feira para ajudar na preparação da equipe, enquanto o Paris Saint-Germain também viu jogos da liga serem alterados e até mesmo adiados para acomodar seus compromissos continentais.
Guardiola se rende ao calendário
Apesar de ser um dos treinadores mais bem-sucedidos da história do futebol, Guardiola admitiu que deixou de tentar influenciar os tomadores de decisão. “Aqui, o que aconteceu na Carabao Cup é mais importante do que os jogos da Liga dos Campeões para as equipes inglesas. Isso aconteceu desde o primeiro dia. Portanto, não é nenhuma surpresa”, disse ele aos repórteres durante a coletiva de imprensa pré-jogo.
O técnico elaborou ainda mais sobre sua resignação em relação à situação, afirmando: “Não presto muita atenção, mas desisti há muito tempo. Quando conquistamos o triplo, foi exatamente a mesma coisa. Portanto, não vou ligar, mesmo sabendo que, em 10 anos aqui, muitos dos meus colegas de todas as gerações fazem isso. Não peço nada e, se jogamos às 20h, jogamos às 20h. Jogando à noite, podemos viajar no sábado. Essa é a vantagem. A desvantagem é que a recuperação para o Madrid é menor.”
A importância do sucesso nas competições nacionais
Apesar das reclamações sobre o calendário, Guardiola continua comprometido com a FA Cup, uma competição em que o City chegou às semifinais em oito das nove temporadas em que ele está em Manchester. Ele citou a presença consistente do clube nas fases finais como prova de sua abordagem profissional, mesmo quando o calendário não é favorável.
“Quantas finais jogamos nos últimos anos? Quantas semifinais? Muitas, o que significa que a FA Cup é sempre muito importante. Vamos viajar para Newcastle para vencer e chegar à próxima fase. Isso é 100% certo”, afirmou Guardiola.
Lesões aumentam para os Blues
Em meio ao drama da programação, o City recebeu notícias positivas sobre as lesões de seus astros croatas. Mateo Kovacic voltou aos treinos após uma cirurgia bem-sucedida, enquanto o clube espera ver Josko Gvardiol retornar antes do fim da temporada. Enquanto isso, Rico Lewis, que perdeu os últimos dois jogos, não está disponível devido a uma lesão, revelou Guardiola.
