“Desisto” – O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, insiste que a Carabao Cup tem prioridade sobre a Liga dos Campeões, em sua mais recente crítica às autoridades sobre a programação dos jogos

Apesar de ser um dos treinadores mais bem-sucedidos da história do futebol, Guardiola admitiu que deixou de tentar influenciar os tomadores de decisão. “Aqui, o que aconteceu na Carabao Cup é mais importante do que os jogos da Liga dos Campeões para as equipes inglesas. Isso aconteceu desde o primeiro dia. Portanto, não é nenhuma surpresa”, disse ele aos repórteres durante a coletiva de imprensa pré-jogo.

O técnico elaborou ainda mais sobre sua resignação em relação à situação, afirmando: “Não presto muita atenção, mas desisti há muito tempo. Quando conquistamos o triplo, foi exatamente a mesma coisa. Portanto, não vou ligar, mesmo sabendo que, em 10 anos aqui, muitos dos meus colegas de todas as gerações fazem isso. Não peço nada e, se jogamos às 20h, jogamos às 20h. Jogando à noite, podemos viajar no sábado. Essa é a vantagem. A desvantagem é que a recuperação para o Madrid é menor.”