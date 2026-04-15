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"Desistir não é uma opção" - Lamine Yamal faz uma promessa apaixonada aos torcedores do Barcelona após a eliminação da Liga dos Campeões
Uma noite de frustração para os blaugranas
Apesar de o jogador de 18 anos ter aberto o placar na segunda partida, no Wanda Metropolitano, a equipe de Hansi Flick não conseguiu reverter a desvantagem da primeira partida, acabando por sofrer uma derrota por 3 a 2 no placar agregado. Mas enquanto várias estrelas experientes ficavam abaladas, Yamal recorreu às redes sociais para prometer que a espera de 11 anos do clube por um título europeu chegará em breve ao fim.
O Barça não consegue vencer, enquanto o Atlético se recupera
O Barcelona chegou a Madri precisando de um milagre após uma derrota por 2 a 0 em casa e, por um breve momento, parecia que Yamal seria o catalisador de uma virada histórica. O ponta marcou logo no início, silenciando a torcida da casa, mas o gol de empate de Ademola Lookman restaurou a vantagem do Atlético no placar agregado e partiu o coração do Barça. Após a derrota, Yamal compartilhou uma mensagem emocionante com os culés, insistindo que esse revés é apenas um degrau em sua jornada rumo ao topo.
A mensagem de Yamal aos fãs
"Desistir não é uma opção", postou Yamal no Instagram. "Demos tudo de nós, mas não foi o suficiente. Isso faz parte do caminho: para chegar ao topo, é preciso escalar, e sabemos que não será fácil.
"Cada erro é uma lição, e não duvidem de que aprenderemos com cada um deles. Somos o Barça e voltaremos ao lugar onde pertencemos. Meus pais me ensinaram que a palavra de um homem sempre se cumpre... e vamos trazer [o troféu] para Barcelona. Sempre Barça."
Decepção europeia, mas Yamal brilha mais uma vez
A eliminação marca um final amargo para a campanha europeia do Barcelona, que havia sido revitalizada sob o comando de Flick. Apesar da decepção, Yamal — que marcou 23 gols em todas as competições — voltou a brilhar na temporada 2025-26, e o Barça agora pode concentrar-se inteiramente na disputa pelo título da La Liga.
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A mentalidade de um campeão
Antes da derrota para o Atlético de Madrid, Yamal buscou inspiração na lenda da NBA LeBron James, chegando até a mudar sua foto de perfil nas redes sociais para uma imagem de James segurando o troféu do campeonato, a fim de canalizar uma mentalidade de recuperação. Embora não tenha sido suficiente desta vez, o desempenho do jogador de 18 anos, aliado à sua reação nas redes sociais, provou que ele é um verdadeiro líder no vestiário do Camp Nou.
A atenção volta-se agora para a La Liga
A decepção continental ficou para trás, e a missão agora é clara: o Barça de Flick está concentrando toda a sua energia na conquista do título da La Liga. Após um breve intervalo para curar as feridas, os blaugranas voltam à ação no dia 22 de abril, recebendo o Celta de Vigo para um confronto decisivo em casa. Com uma vantagem de nove pontos sobre o segundo colocado, o Real Madrid, e faltando apenas sete partidas, o gigante catalão é o grande favorito para manter o título nacional.