"Desistir não é uma opção" - Lamine Yamal faz uma promessa apaixonada aos torcedores do Barcelona após a eliminação da Liga dos Campeões

"Desistir não é uma opção", postou Yamal no Instagram. "Demos tudo de nós, mas não foi o suficiente. Isso faz parte do caminho: para chegar ao topo, é preciso escalar, e sabemos que não será fácil.

"Cada erro é uma lição, e não duvidem de que aprenderemos com cada um deles. Somos o Barça e voltaremos ao lugar onde pertencemos. Meus pais me ensinaram que a palavra de um homem sempre se cumpre... e vamos trazer [o troféu] para Barcelona. Sempre Barça."











