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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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"Desistir não é uma opção" - Lamine Yamal faz uma promessa apaixonada aos torcedores do Barcelona após a eliminação da Liga dos Campeões

Barcelona
L. Yamal
Atlético de Madrid x Barcelona
Atlético de Madrid
Liga dos Campeões
La Liga

Lamine Yamal ficou de coração partido após a eliminação do Barcelona das competições europeias, mas prometeu levar o clube de volta ao topo do continente. O líder da La Liga foi eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid, e Yamal recorreu ao Instagram após a partida para explicar que a derrota faz parte do “caminho” que o clube está trilhando em sua busca por títulos.

  • Uma noite de frustração para os blaugranas

    Apesar de o jogador de 18 anos ter aberto o placar na segunda partida, no Wanda Metropolitano, a equipe de Hansi Flick não conseguiu reverter a desvantagem da primeira partida, acabando por sofrer uma derrota por 3 a 2 no placar agregado. Mas enquanto várias estrelas experientes ficavam abaladas, Yamal recorreu às redes sociais para prometer que a espera de 11 anos do clube por um título europeu chegará em breve ao fim.

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  • O Barça não consegue vencer, enquanto o Atlético se recupera

    O Barcelona chegou a Madri precisando de um milagre após uma derrota por 2 a 0 em casa e, por um breve momento, parecia que Yamal seria o catalisador de uma virada histórica. O ponta marcou logo no início, silenciando a torcida da casa, mas o gol de empate de Ademola Lookman restaurou a vantagem do Atlético no placar agregado e partiu o coração do Barça. Após a derrota, Yamal compartilhou uma mensagem emocionante com os culés, insistindo que esse revés é apenas um degrau em sua jornada rumo ao topo.

  • A mensagem de Yamal aos fãs

    "Desistir não é uma opção", postou Yamal no Instagram. "Demos tudo de nós, mas não foi o suficiente. Isso faz parte do caminho: para chegar ao topo, é preciso escalar, e sabemos que não será fácil.

    "Cada erro é uma lição, e não duvidem de que aprenderemos com cada um deles. Somos o Barça e voltaremos ao lugar onde pertencemos. Meus pais me ensinaram que a palavra de um homem sempre se cumpre... e vamos trazer [o troféu] para Barcelona. Sempre Barça."




  • Decepção europeia, mas Yamal brilha mais uma vez

    A eliminação marca um final amargo para a campanha europeia do Barcelona, que havia sido revitalizada sob o comando de Flick. Apesar da decepção, Yamal — que marcou 23 gols em todas as competições — voltou a brilhar na temporada 2025-26, e o Barça agora pode concentrar-se inteiramente na disputa pelo título da La Liga.

  • GFX LeBron James Lamine YamalGetty/GOAL

    A mentalidade de um campeão

    Antes da derrota para o Atlético de Madrid, Yamal buscou inspiração na lenda da NBA LeBron James, chegando até a mudar sua foto de perfil nas redes sociais para uma imagem de James segurando o troféu do campeonato, a fim de canalizar uma mentalidade de recuperação. Embora não tenha sido suficiente desta vez, o desempenho do jogador de 18 anos, aliado à sua reação nas redes sociais, provou que ele é um verdadeiro líder no vestiário do Camp Nou.

  • A atenção volta-se agora para a La Liga

    A decepção continental ficou para trás, e a missão agora é clara: o Barça de Flick está concentrando toda a sua energia na conquista do título da La Liga. Após um breve intervalo para curar as feridas, os blaugranas voltam à ação no dia 22 de abril, recebendo o Celta de Vigo para um confronto decisivo em casa. Com uma vantagem de nove pontos sobre o segundo colocado, o Real Madrid, e faltando apenas sete partidas, o gigante catalão é o grande favorito para manter o título nacional.

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