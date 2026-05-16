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Desilusão para Cristiano Ronaldo e o Al-Nassr: o gigante saudita perde a final da Liga dos Campeões da AFC em casa para o Gamba Osaka
Gigantes japoneses causam surpresa em Riade
No lotado Estádio da Universidade Rei Saud, o Al-Nassr era o grande favorito para se tornar o primeiro time da Arábia Saudita a conquistar o troféu da Liga dos Campeões da AFC 2. No entanto, o roteiro foi por água abaixo aos 30 minutos, quando Deniz Hummet protagonizou o momento decisivo da partida. O atacante do Gamba Osaka girou com brilhantismo para receber um passe de Issam Jebali antes de mandar a bola com precisão no canto inferior direito do gol.
O gol surgiu contra o ritmo da partida, já que a equipe de Jorge Jesus havia dominado os primeiros minutos. O gol dos visitantes provocou cenas de descrença entre a torcida da casa, que havia visto seu time repleto de estrelas perder várias oportunidades no início da partida. Apesar da posse de bola esmagadora do clube de Riade, a disciplinada defesa do Gamba se manteve firme para preservar a vantagem até o apito do intervalo.
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Frustração para Ronaldo e Mané
Os craques do ataque do Al-Nassr, incluindo Ronaldo e Sadio Mané, passaram por uma noite de grande frustração diante do gol. Mané teve a primeira grande chance aos oito minutos, mas seu chute não teve força suficiente para superar o goleiro Rui Araki, de 18 anos. Ronaldo também viu oportunidades escaparem em um primeiro tempo frenético, à medida que a pressão aumentava sobre o time da Liga Profissional da Arábia Saudita.
O experiente atacante português foi fundamental na investida final do Al-Nassr em busca do empate, mas viu seus esforços frustrados a cada momento. Aos 86 minutos, Ronaldo parecia ter uma visão clara do gol, mas um bloqueio heróico de última hora de Genta Miura desviou a bola para escanteio. Foi uma sequência que resumiu uma noite em que a sorte simplesmente não estava do lado do Al-Nassr.
As jogadas heroicas de Araki mantêm o Al-Nassr à distância
O segundo tempo foi marcado pela pressão implacável do Al-Nassr, que se deparou com uma muralha azul e preta. O jovem japonês Rui Araki teve uma atuação brilhante no cenário continental, impedindo que jogadores como João Félix e Íñigo Martínez marcassem com uma série de defesas precisas. Félix esteve perto de empatar quando seu chute forte passou pelo goleiro, mas acertou a trave, deixando o estádio em silêncio atordoado.
À medida que o tempo se esgotava, Jorge Jesus recorreu ao banco, colocando Kingsley Coman e Salem Al Najdi em campo para buscar um toque de precisão. Mané forçou mais uma defesa de Araki aos 72 minutos, enquanto Mohamed Simakan perdeu uma chance de ouro de cabeça. Apesar de cercar a área japonesa nos últimos dez minutos, o empate nunca se concretizou para a equipe da casa.
- AFP
A glória continental volta a Osaka
Para o Gamba Osaka, a vitória representa o primeiro grande título continental desde o triunfo na Liga dos Campeões da AFC em 2008. O time conseguiu superar o ambiente hostil em Riade com uma atuação baseada na solidez defensiva e em contra-ataques precisos. Embora os gigantes sauditas tenham investido pesadamente para trazer ícones mundiais para o Oriente Médio, foi o espírito coletivo do time da J-League que acabou prevalecendo.