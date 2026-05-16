Desilusão para Cristiano Ronaldo e o Al-Nassr: o gigante saudita perde a final da Liga dos Campeões da AFC em casa para o Gamba Osaka

No lotado Estádio da Universidade Rei Saud, o Al-Nassr era o grande favorito para se tornar o primeiro time da Arábia Saudita a conquistar o troféu da Liga dos Campeões da AFC 2. No entanto, o roteiro foi por água abaixo aos 30 minutos, quando Deniz Hummet protagonizou o momento decisivo da partida. O atacante do Gamba Osaka girou com brilhantismo para receber um passe de Issam Jebali antes de mandar a bola com precisão no canto inferior direito do gol.

O gol surgiu contra o ritmo da partida, já que a equipe de Jorge Jesus havia dominado os primeiros minutos. O gol dos visitantes provocou cenas de descrença entre a torcida da casa, que havia visto seu time repleto de estrelas perder várias oportunidades no início da partida. Apesar da posse de bola esmagadora do clube de Riade, a disciplinada defesa do Gamba se manteve firme para preservar a vantagem até o apito do intervalo.