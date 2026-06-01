Getty Images Sport
Traduzido por
Desfile do troféu do Arsenal: 75 torcedores “resgatados de altura” e 16 prisões durante a comemoração dos Gunners pelo primeiro título da Premier League em 22 anos
Serviços de emergência intervêm enquanto torcedores se arriscam
A Brigada de Incêndio de Londres (LFB) revelou uma estatística impressionante sobre os eventos do dia, confirmando que teve de resgatar “aproximadamente 75 pessoas” de situações de perigo em altura. Ansiosos por avistar o ônibus aberto que transportava Mikel Arteta e seu elenco, muitos torcedores subiram em árvores, telhados e semáforos, o que exigiu uma intervenção de segurança em grande escala.
O comissário adjunto da LFB, Pat Goulbourne, destacou a magnitude do desafio enfrentado pelas equipes de primeiros socorros durante o desfile do troféu. Ele observou que, embora a maioria da multidão tenha se comportado de forma responsável, as ações de uma minoria criaram riscos significativos durante toda a tarde e noite na área de Islington.
- Getty Images Sport
Foguetes perdidos provocam incêndio em hotel e causam confusão no sistema de alarme
As comemorações foram ainda mais prejudicadas pelo uso de pirotecnia, o que provocou um incêndio em um hotel local. Os bombeiros foram chamados ao local depois que um foguete perdido provocou um incêndio, embora tenha sido possível evitar por pouco uma tragédia. “Felizmente, o incêndio causou apenas pequenos danos à parte externa do prédio”, confirmou Goulbourne ao comentar o incidente.
Os problemas com fumaça e chamas foram generalizados, com a LFB observando que se acredita que os fogos de artifício também tenham acionado alarmes de incêndio em vários outros locais da região. Goulbourne acrescentou: “À medida que os torcedores voltam para casa, pedimos que evitem usar fogos de artifício, especialmente nas estações, e que os mantenham longe de edifícios e outros materiais inflamáveis.”
Prisões por tráfico de drogas e distúrbios
A Polícia Metropolitana mobilizou-se em força, destacando mais de 500 policiais para controlar o enorme fluxo de pessoas nas ruas ao redor do Emirates Stadium. Às 21h do domingo, a polícia confirmou que 16 prisões haviam sido realizadas por diversos crimes, incluindo embriaguez e perturbação da ordem pública, crimes relacionados a drogas, agressão sexual e agressão a profissionais de emergência.
Apesar da intervenção policial, as autoridades reconheceram o caráter histórico do evento para a torcida. Goulbourne comentou que as comemorações foram um “espetáculo fantástico” e disse que muitos torcedores estavam “comemorando a conquista do clube com segurança”. No entanto, o grande volume de pessoas deixou as ruas cheias de lixo, bicicletas elétricas tombadas e garrafas à medida que a noite avançava.
Incidente violento ofusca a festa de comemoração do título
Em um episódio mais grave, ocorreu um esfaqueamento na Hornsey Road pouco depois das 20h30, longe do ponto principal da rota de ônibus, mas em meio à multidão que ainda permanecia no local. Policiais e paramédicos, incluindo uma equipe de ambulância aérea, atenderam a ocorrência, onde um homem foi encontrado ferido. Ele foi posteriormente levado ao hospital para avaliação de seu estado de saúde.
A Polícia Metropolitana manteve forte presença nos principais centros de transporte, como Highbury & Islington e King’s Cross, à medida que os torcedores começavam a se dispersar. Apesar do caos relatado e das prisões, o ânimo dos torcedores do Arsenal permaneceu alto, com gritos e canções ecoando por muito tempo depois que o ônibus com o troféu terminou seu percurso para comemorar o primeiro título da liga desde a era dos “Invincibles”.