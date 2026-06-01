Desfile do troféu do Arsenal: 75 torcedores “resgatados de altura” e 16 prisões durante a comemoração dos Gunners pelo primeiro título da Premier League em 22 anos

A Brigada de Incêndio de Londres (LFB) revelou uma estatística impressionante sobre os eventos do dia, confirmando que teve de resgatar “aproximadamente 75 pessoas” de situações de perigo em altura. Ansiosos por avistar o ônibus aberto que transportava Mikel Arteta e seu elenco, muitos torcedores subiram em árvores, telhados e semáforos, o que exigiu uma intervenção de segurança em grande escala.

O comissário adjunto da LFB, Pat Goulbourne, destacou a magnitude do desafio enfrentado pelas equipes de primeiros socorros durante o desfile do troféu. Ele observou que, embora a maioria da multidão tenha se comportado de forma responsável, as ações de uma minoria criaram riscos significativos durante toda a tarde e noite na área de Islington.



