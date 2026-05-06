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Desfile de troféus do Arsenal: data marcada para a possível comemoração da Premier League e da Liga dos Campeões - com alguns torcedores tendo que correr de volta ao norte de Londres
Data e percurso da possível parada comemorativa do Arsenal
De acordo com o Daily Mail, o Arsenal agendou um desfile de comemoração para o domingo, 31 de maio, caso conquiste o título da Premier League ou o troféu da Liga dos Campeões nesta temporada — ou talvez ambos. A grande festa em Islington foi preparada para o dia seguinte à final europeia em Budapeste, onde os Gunners buscam superar times como o PSG ou o Bayern de Munique para conquistar seu primeiro título continental de elite.
O desfile planejado em ônibus aberto levaria o time até a Prefeitura de Islington para comemorar com a torcida. Embora o trajeto oficial para este ano ainda não tenha sido confirmado, planos anteriores previam que o ônibus partisse do Emirates Stadium e percorresse Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road e Upper Street antes de retornar ao estádio. É importante ressaltar que o evento deve começar pela manhã ou na hora do almoço, e não à noite.
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Torcedores enfrentam uma corrida contra o tempo em termos logísticos
O horário do desfile representa um grande desafio para os milhares de torcedores que planejam viajar para a Hungria para a final da Liga dos Campeões no sábado, 30 de maio. Mesmo que a equipe de Arteta conquiste o título da Premier League antes disso, o clube decidiu esperar até depois da final europeia para realizar uma única comemoração conjunta. Isso significa que os torcedores terão que encontrar uma maneira de voltar de Budapeste para o norte de Londres em questão de horas.
O próprio elenco principal sentirá os efeitos do curto intervalo, já que a equipe, com os olhos vermelhos de cansaço, só deve retornar à Inglaterra nas primeiras horas da manhã de domingo. Uma pequena vantagem para quem estiver viajando é o horário do pontapé inicial em Budapeste, às 17h, que é mais cedo do que o tradicional horário das 20h. Esse ajuste deve dar aos torcedores um pouco mais de folga para pegarem voos noturnos, embora a corrida para Islington continue sendo frenética.
Declan Rice pede uma "invasão de Budapeste"
Apesar das possíveis dificuldades de viagem no dia seguinte, o meio-campista do Arsenal, Declan Rice, está incentivando a torcida do clube a viajar em massa para testemunhar um momento histórico. O Arsenal recebeu uma cota de 16.824 ingressos para a final, mas o jogador da seleção inglesa espera uma presença muito maior na capital húngara para dar força à equipe.
Rice expressou seu entusiasmo pela ocasião, afirmando: “Venha, venha — estarei pronto. Vamos ver o que acontece. Budapeste, quero todos os torcedores do Arsenal por lá. 200 mil de vocês, venham! Vamos tentar e conseguir, porque vamos precisar de todo o apoio, toda a energia, e vamos tornar isso realmente especial.”
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Uma última comemoração antes da Copa do Mundo
A data de 31 de maio representa a última oportunidade para o time comemorar com seus torcedores antes do início da pausa para os jogos internacionais. Imediatamente após a possível comemoração, grande parte dos jogadores do Arsenal deverá se juntar às respectivas seleções nacionais para iniciar os preparativos para a Copa do Mundo. Isso faz com que o final de maio seja o único período viável para o clube realizar um evento para os torcedores.
O recente empate de 3 a 3 do Manchester City contra o Everton deu ao Arsenal um impulso significativo na busca pelo primeiro título da Premier League desde 2004. Os Gunners agora têm uma vantagem de cinco pontos na liderança da tabela, embora o City mantenha um jogo a menos, faltando apenas três partidas para o fim da temporada. Para garantir o troféu, o Arsenal precisa superar a reta final, que começa contra o West Ham United, ameaçado de rebaixamento, seguido por um confronto com o já condenado Burnley, antes de encerrar sua campanha contra o Crystal Palace na última rodada.