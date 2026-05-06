Desfile de troféus do Arsenal: data marcada para a possível comemoração da Premier League e da Liga dos Campeões - com alguns torcedores tendo que correr de volta ao norte de Londres

De acordo com o Daily Mail, o Arsenal agendou um desfile de comemoração para o domingo, 31 de maio, caso conquiste o título da Premier League ou o troféu da Liga dos Campeões nesta temporada — ou talvez ambos. A grande festa em Islington foi preparada para o dia seguinte à final europeia em Budapeste, onde os Gunners buscam superar times como o PSG ou o Bayern de Munique para conquistar seu primeiro título continental de elite.

O desfile planejado em ônibus aberto levaria o time até a Prefeitura de Islington para comemorar com a torcida. Embora o trajeto oficial para este ano ainda não tenha sido confirmado, planos anteriores previam que o ônibus partisse do Emirates Stadium e percorresse Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road e Upper Street antes de retornar ao estádio. É importante ressaltar que o evento deve começar pela manhã ou na hora do almoço, e não à noite.



