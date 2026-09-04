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Desfeita em Mikel Arteta! Gabriel Martinelli alfineta técnico do Arsenal em emocionante mensagem de despedida após transferência recorde de £ 60 milhões para o Al-Hilal
Saída recorde acontece após ruptura repentina com Arteta
Martinelli encerrou oficialmente sua passagem de sete anos pelo Emirates Stadium e assinou com o Al-Hilal, da Saudi Pro League, em uma venda recorde do clube por £ 60 milhões para o Arsenal. O jogador de 25 anos foi apresentado pelo clube de Riad nesta quinta-feira, após concluir os exames médicos no Oriente Médio no início da semana.
A saída do brasileiro acontece após um rápido desgaste na relação com Arteta. Apesar de ter ajudado o Arsenal a conquistar um histórico título da Premier League na temporada passada, Martinelli foi excluído sem cerimônia das listas recentes para os jogos, ficando fora da vitória na Community Shield e da estreia na liga contra o Coventry City.
Arteta disse explicitamente ao ponta que ele não fazia mais parte de seus planos táticos, abrindo caminho para a lucrativa transferência para o Oriente Médio. Martinelli, que havia entrado nos 12 meses finais de seu contrato, já tinha recusado uma investida do gigante turco Galatasaray antes de aceitar a transferência para a Arábia Saudita.
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Adeus emocionante omite de forma evidente o técnico do Arsenal
Após o anúncio oficial, Martinelli foi às redes sociais para se despedir do norte de Londres. No entanto, o atacante deixou Arteta de fora, de forma evidente, de sua extensa lista de agradecimentos, agradecendo a quase todos os outros ligados ao clube.
"Só posso agradecer à comissão e aos meus companheiros de equipe", escreveu Martinelli. "Obrigado aos cozinheiros, ao pessoal da rouparia, aos médicos, aos porteiros, à equipe de segurança, à equipe de mídia, ao pessoal da limpeza, aos fisioterapeutas e a cada companheiro de equipe que fez parte da minha história de 2019 até hoje. E aos torcedores, obrigado por tudo. Desde o meu primeiro dia, vocês me fizeram sentir em casa. Toda vez que entrei em campo, apesar de tudo, tentei dar tudo o que tinha por esta camisa. Ao Arsenal, obrigado por acreditar em mim e me dar a chance de me mostrar ao mundo."
Ele continuou: "Acima de tudo, quero agradecer à minha família e à minha esposa, que estiveram ao meu lado durante toda essa jornada, me dando todo o apoio emocional de que precisei para superar os desafios que só nós realmente conhecemos. Foi uma longa jornada, muita história, e agora ela chegou ao fim."
Concluindo a postagem emocionante, ele acrescentou: "Estou escrevendo isso com lágrimas nos olhos, é tão difícil colocar 7 anos em palavras. Do 35 ao 11. Uma vez Arsenal, sempre Arsenal. Adeus e obrigado mais uma vez."
Mal-estar no vestiário e uma reconstrução custosa
A saída brutal de Martinelli teria causado inquietação no vestiário do Arsenal. Vários jogadores experientes ficaram decepcionados com sua exclusão completa durante o verão. O ex-atacante dos Gunners Ian Wright também manifestou sua indignação, dizendo à Sky Sports: "A forma como Martinelli está sendo tratado no momento realmente me deixa desconfortável."
O Arsenal já tomou medidas agressivas para reconstruir seu lado esquerdo sem seu jogador há mais tempo no clube. O clube fechou a contratação de Christos Tzolis por £34 milhões neste verão e está utilizando Eberechi Eze como opção de reserva, tendo também feito uma oferta sem sucesso pela estrela do Real Madrid Vinicius Junior.
Martinelli deixa a Inglaterra depois de ter feito 191 partidas na Premier League. Agora, ele se junta a um Al-Hilal repleto de estrelas comandado por Simone Inzaghi, ao lado de outros recém-chegados, Ollie Watkins e Crysencio Summerville, em Riad.
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A defesa do título testa a vida após Martinelli
O Arsenal tentará deixar para trás qualquer tensão remanescente no vestiário enquanto defende seu título da Premier League. Arteta precisa garantir que seu novo setor ofensivo encaixe rapidamente para manter o embalo no início da campanha.
Enquanto isso, Martinelli se adaptará à vida no Oriente Médio. O Al-Hilal está travando uma batalha intensa no topo da Saudi Pro League ao lado do Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e Inzaghi vai esperar que sua nova contratação de £ 60 milhões entregue resultados imediatos.
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