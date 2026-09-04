Após o anúncio oficial, Martinelli foi às redes sociais para se despedir do norte de Londres. No entanto, o atacante deixou Arteta de fora, de forma evidente, de sua extensa lista de agradecimentos, agradecendo a quase todos os outros ligados ao clube.

"Só posso agradecer à comissão e aos meus companheiros de equipe", escreveu Martinelli. "Obrigado aos cozinheiros, ao pessoal da rouparia, aos médicos, aos porteiros, à equipe de segurança, à equipe de mídia, ao pessoal da limpeza, aos fisioterapeutas e a cada companheiro de equipe que fez parte da minha história de 2019 até hoje. E aos torcedores, obrigado por tudo. Desde o meu primeiro dia, vocês me fizeram sentir em casa. Toda vez que entrei em campo, apesar de tudo, tentei dar tudo o que tinha por esta camisa. Ao Arsenal, obrigado por acreditar em mim e me dar a chance de me mostrar ao mundo."

Ele continuou: "Acima de tudo, quero agradecer à minha família e à minha esposa, que estiveram ao meu lado durante toda essa jornada, me dando todo o apoio emocional de que precisei para superar os desafios que só nós realmente conhecemos. Foi uma longa jornada, muita história, e agora ela chegou ao fim."

Concluindo a postagem emocionante, ele acrescentou: "Estou escrevendo isso com lágrimas nos olhos, é tão difícil colocar 7 anos em palavras. Do 35 ao 11. Uma vez Arsenal, sempre Arsenal. Adeus e obrigado mais uma vez."



