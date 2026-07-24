Desfalques milionários: Cruzeiro perde trio de R$ 250 milhões para enfrentar o Botafogo

A estreia de Gabriel Pec pelo Cruzeiro terminou da pior maneira possível. Contratado para ser um dos protagonistas da equipe, o atacante sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda após forte entrada de Victor Gabriel, do Internacional, e precisará passar por cirurgia.

O lance aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Colorado. Após atendimento em campo, Pec deixou o gramado, enquanto o defensor adversário foi expulso. Exames confirmaram a gravidade da lesão.

"O Cruzeiro informa que o atleta Gabriel Pec realizou exames na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, quando foi constatada uma fratura na tíbia da perna esquerda. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico", informou o clube em nota.

Nas redes sociais, o atacante agradeceu o apoio da torcida.

"Glória a Deus por tudo! Muito feliz por estrear com vitória por esse clube gigantesco. Agora é focar na recuperação e já já estarei de volta."