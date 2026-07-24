Desfalques milionários: Cruzeiro perde trio de R$ 250 milhões para enfrentar o Botafogo

O Cruzeiro terá um desafio extra no duelo contra o Botafogo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão. Além de reencontrar o clube com o qual conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2024, Artur Jorge não poderá contar com três dos jogadores mais valiosos do elenco, que juntos representam um investimento superior a R$ 250 milhões.
Matheus Pereira e Gerson estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Internacional. Já Gabriel Pec ficará afastado por um longo período após sofrer uma grave lesão em sua estreia com a camisa celeste.