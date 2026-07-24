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Luis Felipe Gonçalves

Desfalques milionários: Cruzeiro perde trio de R$ 250 milhões para enfrentar o Botafogo

Cruzeiro
M. Pereira
Gerson
G. Pec
A. Jorge
Cruzeiro x Botafogo
Brasileirão

Raposa terá três baixas de peso contra o Botafogo e Artur Jorge precisará remontar a equipe na abertura do segundo turno do Brasileirão

O Cruzeiro terá um desafio extra no duelo contra o Botafogo, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão. Além de reencontrar o clube com o qual conquistou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores de 2024, Artur Jorge não poderá contar com três dos jogadores mais valiosos do elenco, que juntos representam um investimento superior a R$ 250 milhões.

Matheus Pereira e Gerson estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Internacional. Já Gabriel Pec ficará afastado por um longo período após sofrer uma grave lesão em sua estreia com a camisa celeste.

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  • Flamengo v Cruzeiro - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Reforços caros e mudanças no plantel

    As ausências obrigam Artur Jorge a reorganizar o time. No meio-campo, Lucas Romero retorna de suspensão e deve reassumir a vaga, enquanto Matheus Henrique aparece como opção para completar o setor.

    A principal dúvida está na função de criação exercida por Matheus Pereira. Bruno Rodrigues é o favorito para assumir a posição após ter sido testado na função durante a intertemporada. Caso seja utilizado mais à frente, outros nomes disputam espaço no ataque, como Kaique Kenji, Wanderson, Marquinhos e Neyser Villarreal.

    Os três desfalques representam parte importante do investimento recente da SAF. Matheus Pereira foi comprado em definitivo junto ao Al Hilal por cerca de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões). Gerson chegou como uma das principais contratações da temporada após negociação de 27 milhões de euros, além de bônus, com o Zenit, em um acordo que pode superar R$ 180 milhões. Gabriel Pec, por sua vez, foi adquirido junto ao LA Galaxy por aproximadamente R$ 63 milhões.

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    Lesão de Pec

    A estreia de Gabriel Pec pelo Cruzeiro terminou da pior maneira possível. Contratado para ser um dos protagonistas da equipe, o atacante sofreu uma fratura na tíbia da perna esquerda após forte entrada de Victor Gabriel, do Internacional, e precisará passar por cirurgia.

    O lance aconteceu aos 13 minutos do segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Colorado. Após atendimento em campo, Pec deixou o gramado, enquanto o defensor adversário foi expulso. Exames confirmaram a gravidade da lesão.

    "O Cruzeiro informa que o atleta Gabriel Pec realizou exames na manhã desta quinta-feira, em Belo Horizonte, quando foi constatada uma fratura na tíbia da perna esquerda. A indicação para o caso é de tratamento cirúrgico", informou o clube em nota.

    Nas redes sociais, o atacante agradeceu o apoio da torcida.

    "Glória a Deus por tudo! Muito feliz por estrear com vitória por esse clube gigantesco. Agora é focar na recuperação e já já estarei de volta."

  • Gabriel Pec - CruzeiroLucas Bubols / Cruzeiro

    Busca por substituto

    A grave lesão acelerou os planos do Cruzeiro no mercado. A diretoria já trabalha para contratar um atacante com características semelhantes às de Gabriel Pec e atender a um pedido de Artur Jorge.

    Internamente, a avaliação é de que o elenco perdeu uma peça importante para a sequência da temporada. Por isso, o clube busca um reforço que possa atuar pelos lados do campo, mas sem repetir o alto investimento feito na contratação do camisa 77.

    A prioridade é encontrar uma oportunidade de mercado, seja por empréstimo ou por um valor considerado acessível. A cúpula celeste já iniciou o mapeamento de nomes e descarta, neste momento, investir novamente cifras próximas às desembolsadas para tirar Gabriel Pec do LA Galaxy.

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