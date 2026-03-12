Desfalques, apostas e mais! As opções de Carlo Ancelotti para os últimos testes da seleção brasileira antes da Copa

Se o futebol é feito de momento, Carlo Ancelotti acompanha de perto o desempenho de brasileiros ao redor do mundo, e a expectativa é de que a última convocação antes da lista final traga algumas novidades.
Sem Bruno Guimarães, uma das principais incógnitas está no meio-campo. Entre os nomes observados estão Danilo, que vive bom momento no Botafogo, e Gabriel Sara, destaque do Galatasaray.
Outro nome do Botafogo presente na pré-lista é o lateral-direito Vitinho, também do Botafogo.
No ataque, as possibilidades também são variadas. Entre os observados estão Vitor Roque, Rayan, Igor Thiago e Endrick.
Rayan, revelado pelo Vasco, vive início promissor na Premier League com o Bournemouth, somando dois gols e uma assistência em seis partidas.
Já Igor Thiago tem se destacado no Brentford, acumulando 19 gols na temporada, 18 deles na Premier League, e aparecendo entre os principais artilheiros da competição.
Outro nome que ganha força é Endrick. O jovem atacante se transferiu do Real Madrid para o Lyon e teve impacto imediato no futebol francês, com dez jogos e oito participações diretas em gols, fazendo com que seu nome ficasse novamente em evidência para voltar a vestir a Amarelinha.
O atacante Igor Jesus, destaque do Nottingham Forest e um dos artilheiros da Europa League, também aparece entre as opções.
Entre os nomes mais comentados, claro, está Neymar. O camisa 10 do Santos voltou a aparecer entre os possíveis convocados, embora ainda exista cautela em relação à sua condição física.
Na defesa, Ancelotti também avalia alternativas. Sem Militão e com Alexsandro convivendo com problemas físicos, o italiano incluiu Léo Pereira e Bremer na pré-lista.
Com Marquinhos e Gabriel Magalhães praticamente garantidos, e nomes como Danilo e Fabrício Bruno bem avaliados pela comissão técnica, ainda existe disputa aberta por ao menos uma vaga no setor defensivo.
A tendência é que cinco zagueiros sejam convocados para o Mundial.