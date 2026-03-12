Desfalques, apostas e mais! As opções de Carlo Ancelotti para os últimos testes da seleção brasileira antes da Copa

Às vésperas de uma Copa do Mundo, qualquer lesão pode representar uma verdadeira catástrofe para os planos de um treinador. Não por acaso, cresce também a ansiedade entre os jogadores, conscientes de que qualquer problema físico pode custar uma vaga no torneio.

Infelizmente para Ancelotti, a lista de possíveis cortes tem aumentado nas últimas semanas, ampliando também os desafios para a montagem do elenco que viajará para a América do Norte.

Algumas ausências já eram conhecidas há algum tempo, inclusive de peças importantes no esquema do treinador. Outras surgiram mais recentemente.

Dentre eles, Bruno Guimarães é considerado um dos pilares da Seleção. O meio-campista foi titular em todos os oito jogos sob o comando de Ancelotti e é o jogador que mais atuou pelo Brasil neste ciclo de Copa, com 31 partidas.

Em fevereiro, sofreu uma lesão muscular de grau três na coxa esquerda durante partida do Newcastle United e viajou ao Brasil para tratamento. A expectativa é que o jogador retorne à Inglaterra na próxima semana para continuar o processo de recuperação, embora exista a possibilidade de voltar a atuar já em abril.

Outro nome monitorado é Estêvão, que não atua desde fevereiro por conta de uma lesão muscular. O jovem se recupera bem e pode voltar em breve, mas ainda é dúvida para os próximos compromissos.

Já Rodrygo, artilheiro do Brasil neste ciclo de Copa com oito gols, está fora do Mundial. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito, passou por cirurgia e só deve retornar aos gramados em 2027.