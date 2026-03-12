Goal.com
Luis Felipe Gonçalves

Desfalques, apostas e mais! As opções de Carlo Ancelotti para os últimos testes da seleção brasileira antes da Copa

Com a Copa do Mundo cada vez mais próxima, todos os olhos estão voltados para Carlo Ancelotti. O treinador se aproxima da divulgação da lista final e precisa lidar com diferentes cenários: cortes por lesão e a oportunidade de testar novas peças que surgem no radar da Seleção

Em meio a desfalques importantes e ao surgimento de novos nomes, Carlo Ancelotti vai se aproximando da lista final da Seleção para a Copa do Mundo, mesmo tendo que lidar com algumas dores de cabeça neste caminho.

Por um lado, o Seleção Brasileira de Futebol acumula baixas por lesão às vésperas da convocação para os amistosos contra França e Croácia.

Por outro, novos jogadores vêm surgindo como possíveis alternativas para suprir essas perdas, oferecendo ao treinador italiano novas possibilidades na montagem do elenco.

Diante desse cenário, na última data Fifa antes da Copa, Ancelotti anunciará os escolhidos para os jogos dos dias 26 e 31 de março, nos Estados Unidos. Serão os últimos compromissos antes da elaboração da lista final para o Mundial.

    Problemas no setor ofensivo

    Às vésperas de uma Copa do Mundo, qualquer lesão pode representar uma verdadeira catástrofe para os planos de um treinador. Não por acaso, cresce também a ansiedade entre os jogadores, conscientes de que qualquer problema físico pode custar uma vaga no torneio.

    Infelizmente para Ancelotti, a lista de possíveis cortes tem aumentado nas últimas semanas, ampliando também os desafios para a montagem do elenco que viajará para a América do Norte.

    Algumas ausências já eram conhecidas há algum tempo, inclusive de peças importantes no esquema do treinador. Outras surgiram mais recentemente.

    Dentre eles, Bruno Guimarães é considerado um dos pilares da Seleção. O meio-campista foi titular em todos os oito jogos sob o comando de Ancelotti e é o jogador que mais atuou pelo Brasil neste ciclo de Copa, com 31 partidas.

    Em fevereiro, sofreu uma lesão muscular de grau três na coxa esquerda durante partida do Newcastle United e viajou ao Brasil para tratamento. A expectativa é que o jogador retorne à Inglaterra na próxima semana para continuar o processo de recuperação, embora exista a possibilidade de voltar a atuar já em abril.

    Outro nome monitorado é Estêvão, que não atua desde fevereiro por conta de uma lesão muscular. O jovem se recupera bem e pode voltar em breve, mas ainda é dúvida para os próximos compromissos.

    Já Rodrygo, artilheiro do Brasil neste ciclo de Copa com oito gols, está fora do Mundial. O atacante rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito, passou por cirurgia e só deve retornar aos gramados em 2027.

    Preocupação também na defesa

    Outro nome importante na lista de preocupações é Éder Militão. O defensor sofreu, em dezembro de 2025, uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda durante partida pelo Real Madrid. Militão já voltou a realizar trabalhos em campo, ainda com intensidade moderada, e a expectativa é de evolução nas próximas semanas.

    Caio Henrique é outra preocupação recente. O lateral sofreu uma lesão de grau dois na coxa direita atuando pelo Monaco. A previsão de recuperação gira entre três e quatro semanas, o que o tira dos amistosos, mas ainda permite sonhar com presença na Copa.

    Vanderson vive situação mais delicada. O lateral-direito precisará passar por cirurgia após lesão muscular na coxa, com prazo inicial de recuperação estimado em três meses. Mesmo que retorne antes do previsto, terá pouco tempo para convencer a comissão técnica antes da convocação final, marcada para 19 de maio.

    O goleiro Alisson também virou preocupação momentânea ao sentir um desconforto durante treino do Liverpool. O problema, no entanto, não é considerado grave.

    Possíveis soluções

    Se o futebol é feito de momento, Carlo Ancelotti acompanha de perto o desempenho de brasileiros ao redor do mundo, e a expectativa é de que a última convocação antes da lista final traga algumas novidades.

    Sem Bruno Guimarães, uma das principais incógnitas está no meio-campo. Entre os nomes observados estão Danilo, que vive bom momento no Botafogo, e Gabriel Sara, destaque do Galatasaray.

    Outro nome do Botafogo presente na pré-lista é o lateral-direito Vitinho, também do Botafogo.

    No ataque, as possibilidades também são variadas. Entre os observados estão Vitor Roque, Rayan, Igor Thiago e Endrick.

    Rayan, revelado pelo Vasco, vive início promissor na Premier League com o Bournemouth, somando dois gols e uma assistência em seis partidas.

    Já Igor Thiago tem se destacado no Brentford, acumulando 19 gols na temporada, 18 deles na Premier League, e aparecendo entre os principais artilheiros da competição.

    Outro nome que ganha força é Endrick. O jovem atacante se transferiu do Real Madrid para o Lyon e teve impacto imediato no futebol francês, com dez jogos e oito participações diretas em gols, fazendo com que seu nome ficasse novamente em evidência para voltar a vestir a Amarelinha.

    O atacante Igor Jesus, destaque do Nottingham Forest e um dos artilheiros da Europa League, também aparece entre as opções.

    Entre os nomes mais comentados, claro, está Neymar. O camisa 10 do Santos voltou a aparecer entre os possíveis convocados, embora ainda exista cautela em relação à sua condição física.

    Na defesa, Ancelotti também avalia alternativas. Sem Militão e com Alexsandro convivendo com problemas físicos, o italiano incluiu Léo Pereira e Bremer na pré-lista.

    Com Marquinhos e Gabriel Magalhães praticamente garantidos, e nomes como Danilo e Fabrício Bruno bem avaliados pela comissão técnica, ainda existe disputa aberta por ao menos uma vaga no setor defensivo.

    A tendência é que cinco zagueiros sejam convocados para o Mundial.

    O que vem a seguir?

    Cada vez mais próxima da Copa do Mundo, a Seleção ainda terá alguns testes importantes antes da convocação final.

    Nesta data Fifa, o Brasil enfrenta a França no dia 26 de março, às 17h (de Brasília), e a Croácia no dia 31, às 21h.

    Mais perto do torneio, entre o fim de maio e o início de junho, os comandados de Ancelotti ainda terão amistosos contra Panamá e Egito.

    Esses serão os últimos testes antes da estreia na Copa, marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, o primeiro passo da Seleção Brasileira na busca pela tão sonhada sexta estrela.

