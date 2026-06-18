Desenvolvimento surpreendente na seleção alemã! Julian Nagelsmann deve “refletir seriamente” sobre uma função incomum para Leroy Sané

Ao mesmo tempo, porém, Reif reconhece a necessidade de se adaptar aos pontos fortes do adversário. Sobre a ideia da linha defensiva de cinco jogadores, ele explicou: “É claro que as posições precisam ser flexíveis e que Sane terá que recuar mais contra a Costa do Marfim. Acho que ele vai jogar desde o início. Pelo elenco, acredito que será a mesma escalação da partida contra Curaçao. Acho que isso faz sentido.”

Para o próprio Sane, há muito mais em jogo no sábado à noite do que apenas a adaptação a uma nova função tática. Na goleada contra Curaçao, o jogador de 30 anos ficou claramente na sombra de seus companheiros de ataque. Apesar das excelentes oportunidades de gol, ele não conseguiu marcar, o que lhe rendeu muitas críticas posteriormente.

Reif, portanto, vê o atacante já em uma encruzilhada no torneio. “Acho que esse é um jogo decisivo para Sane. Se as coisas não correrem muito bem, Nagelsmann ficará sem argumentos e então será preciso pensar em Leweling ou Undav, ou tomar outras medidas”, disse ele.