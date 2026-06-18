No programa “Reif ist Live”, foi dito textualmente: “Nossos repórteres conseguiram revelar que uma variante foi trabalhada em um treino secreto da DFB, e que Julian Nagelsmann parece estar considerando seriamente essa opção.” No centro dessas especulações está, justamente, Sane, que já está sob observação especial após uma atuação infeliz na primeira partida da fase de grupos contra Curaçao.
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Desenvolvimento surpreendente na seleção alemã! Julian Nagelsmann deve “refletir seriamente” sobre uma função incomum para Leroy Sané
O plano concreto prevê, portanto, que o ala direito nominal recue bastante na fase defensiva. Assim que o adversário tiver a posse de bola, Sané deve proteger o flanco direito da defesa, ampliando assim a linha de quatro para uma linha de cinco.
Esse ajuste tático provocaria uma reação em cadeia no sistema: Jamal Musiala se deslocaria do centro para a direita, a fim de formar um meio-campo de quatro jogadores junto com Florian Wirtz, Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha. À frente dessa linha, Kai Havertz permaneceria posicionado como único atacante.
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Parece que a Alemanha tem respeito por Diomande
Em vez do tradicional esquema 4-2-3-1, a seleção nacional atuaria, portanto, em um 5-4-1 na fase defensiva. Um sinal claro de que Nagelsmann encara o adversário com grande respeito.
A Costa do Marfim conta com jogadores de linha lateral extremamente velozes, com destaque para Yan Diomande, de 19 anos, do RB Leipzig, que pode causar problemas consideráveis na transição defensiva dos alemães. O respeito por essa força no contra-ataque parece obrigar o técnico da seleção alemã a repensar sua estratégia no sentido de uma defesa controlada.
Enquanto isso, o especialista e ex-comentarista Marcel Reif encara essa possível experiência tática com uma boa dose de ceticismo. Em seu programa, o comentarista de 76 anos afirmou que a formação inicial não é, de qualquer forma, tão importante assim. Ele acrescentou ainda que “também não sabe se Sané é realmente um zagueiro”.
Reif: “Acho que esse é um jogo decisivo para Sane”
Ao mesmo tempo, porém, Reif reconhece a necessidade de se adaptar aos pontos fortes do adversário. Sobre a ideia da linha defensiva de cinco jogadores, ele explicou: “É claro que as posições precisam ser flexíveis e que Sane terá que recuar mais contra a Costa do Marfim. Acho que ele vai jogar desde o início. Pelo elenco, acredito que será a mesma escalação da partida contra Curaçao. Acho que isso faz sentido.”
Para o próprio Sane, há muito mais em jogo no sábado à noite do que apenas a adaptação a uma nova função tática. Na goleada contra Curaçao, o jogador de 30 anos ficou claramente na sombra de seus companheiros de ataque. Apesar das excelentes oportunidades de gol, ele não conseguiu marcar, o que lhe rendeu muitas críticas posteriormente.
Reif, portanto, vê o atacante já em uma encruzilhada no torneio. “Acho que esse é um jogo decisivo para Sane. Se as coisas não correrem muito bem, Nagelsmann ficará sem argumentos e então será preciso pensar em Leweling ou Undav, ou tomar outras medidas”, disse ele.