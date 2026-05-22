Pois, conforme noticiado, Alexander Nübel não permanecerá no FC Bayern na próxima temporada, nem retornará ao VfB Stuttgart. Em vez disso, três grandes clubes, cujos nomes não foram revelados, estariam disputando os serviços do goleiro de 29 anos.
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Desenvolvimento bombástico no VfB Stuttgart: será que Alexander Nübel vai acabar facilitando a transferência que o FC Bayern tanto deseja?
Assim, uma transferência definitiva para o VfB também teria sido definitivamente descartada. Por um lado, porque Nübel não estaria disposto a aceitar grandes perdas financeiras. Atualmente, ele ganharia onze milhões de euros por ano, dos quais sete milhões seriam pagos pelo FCB no âmbito do empréstimo ao VfB. Por outro lado, o time da Suábia aparentemente entrará na próxima temporada com Dennis Seimen, que atualmente joga por empréstimo pelo SC Paderborn, como novo goleiro titular.
O jovem jogador de 20 anos, que integra a seleção sub-21, está tendo uma excelente temporada no clube da Westfália Oriental e também impressionou de forma extraordinária na partida de ida da repescagem contra o VfL Wolfsburg na noite de quinta-feira. “Provavelmente todos pensam exatamente assim: o apoio que o Dennis nos dá é simplesmente extraordinário. Nunca vi nada parecido”, elogiou o companheiro de equipe Laurin Curda após a partida.
O próprio Seimen ainda não recebeu nada oficial do VfB, como ele mesmo garantiu. “É claro que isso depende do Alexander Nübel, do que ele faz e do que os responsáveis em Stuttgart querem”, esclareceu Seimen, e enfatizou: “Por enquanto, não depende de mim.”
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O FC Bayern não conta mais com Nübel: “Alex sabe quais são os nossos planos”
O diretor esportivo Christoph Freund já havia dado a entender recentemente que Nübel não tem mais futuro no clube campeão alemão, apesar de ter contrato válido até 2030 e, sobretudo, devido à mais recente renovação do contrato de Manuel Neuer. “Tivemos uma conversa com sua assessoria e o próprio Alex também está ciente dos nossos planos”, disse Freund após a última partida do Bayern na Bundesliga contra o 1. FC Köln no último sábado, referindo-se a Neuer, seu substituto Jonas Urbig e Sven Ulreich: “Vamos para a próxima temporada com esse trio de goleiros, esse é o plano.”
No entanto, uma decisão sobre o futuro de Nübel no Bayern pode se estender até o final do verão. Conversas concretas com possíveis novos empregadores só devem ocorrer após a próxima final da Copa da Alemanha entre o VfB e o campeão recordista. O FCB espera que um clube da Premier League se interesse por Nübel. Isso renderia ao clube, para o qual Nübel chegou em 2020 vindo do FC Schalke 04 sem custo de transferência, uma quantia generosa e ao jogador um salário semelhante.
De qualquer forma, a saída de Nübel é importante financeiramente para o Bayern: por um lado, geraria receita com a taxa de transferência; por outro, tiraria o jogador com o maior salário da folha de pagamento. Dinheiro que ficaria disponível para eventuais tentativas de transferência — por exemplo, para contratar Anthony Gordon. Possivelmente, Nübel poderia até mesmo servir como moeda de troca nas negociações com o Newcastle United.
Recentemente, por exemplo, multiplicaram-se os rumores de que os Magpies pretendem se reestruturar na posição de goleiro na próxima temporada. A Sky informou, por exemplo, que o Newcastle estaria de olho em Robin Risser, do RC Lens. Custo: 30 a 40 milhões.
O Brighton & Hove Albion também poderia ter necessidade, caso Bart Verbruggen seja transferido. Recentemente, Noah Atubolu, do Freiburg, também foi associado a ambos os clubes.
Alexander Nübel: Dados de desempenho e estatísticas
Clube Jogos Gols sofridos Jogos sem sofrer gols VfB Stuttgart 128 177 38 AS Monaco 97 126 24 FC Schalke 04 53 76 14 FC Bayern 4 4 1