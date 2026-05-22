Desenvolvimento bombástico no VfB Stuttgart: será que Alexander Nübel vai acabar facilitando a transferência que o FC Bayern tanto deseja?

O diretor esportivo Christoph Freund já havia dado a entender recentemente que Nübel não tem mais futuro no clube campeão alemão, apesar de ter contrato válido até 2030 e, sobretudo, devido à mais recente renovação do contrato de Manuel Neuer. “Tivemos uma conversa com sua assessoria e o próprio Alex também está ciente dos nossos planos”, disse Freund após a última partida do Bayern na Bundesliga contra o 1. FC Köln no último sábado, referindo-se a Neuer, seu substituto Jonas Urbig e Sven Ulreich: “Vamos para a próxima temporada com esse trio de goleiros, esse é o plano.”

No entanto, uma decisão sobre o futuro de Nübel no Bayern pode se estender até o final do verão. Conversas concretas com possíveis novos empregadores só devem ocorrer após a próxima final da Copa da Alemanha entre o VfB e o campeão recordista. O FCB espera que um clube da Premier League se interesse por Nübel. Isso renderia ao clube, para o qual Nübel chegou em 2020 vindo do FC Schalke 04 sem custo de transferência, uma quantia generosa e ao jogador um salário semelhante.

De qualquer forma, a saída de Nübel é importante financeiramente para o Bayern: por um lado, geraria receita com a taxa de transferência; por outro, tiraria o jogador com o maior salário da folha de pagamento. Dinheiro que ficaria disponível para eventuais tentativas de transferência — por exemplo, para contratar Anthony Gordon. Possivelmente, Nübel poderia até mesmo servir como moeda de troca nas negociações com o Newcastle United.

Recentemente, por exemplo, multiplicaram-se os rumores de que os Magpies pretendem se reestruturar na posição de goleiro na próxima temporada. A Sky informou, por exemplo, que o Newcastle estaria de olho em Robin Risser, do RC Lens. Custo: 30 a 40 milhões.

O Brighton & Hove Albion também poderia ter necessidade, caso Bart Verbruggen seja transferido. Recentemente, Noah Atubolu, do Freiburg, também foi associado a ambos os clubes.