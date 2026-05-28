Segundo ojornal *Bild*, Undav quer ter clareza sobre seu futuro até a próxima terça-feira, no máximo. Nessa data, o jogador de 29 anos partirá para os EUA com a delegação da DFB. Logo após a derrota na final da Copa da Alemanha contra o FC Bayern, Undav já havia dado a entender que só estaria disposto a negociar até o momento de sua partida com a seleção alemã. “A partir de quarta-feira, estarei fora. Vamos ver o que acontece até lá”, disse ele.
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Desenvolvimento bombástico nas negociações contratuais! Deniz Undav estaria colocando o VfB Stuttgart contra a parede antes da Copa do Mundo
Caso não haja um acordo até sua partida para a Copa do Mundo, as negociações seriam “suspensas por enquanto”; uma renovação de contrato para além de 2027 estaria então fora de questão neste verão, e o VfB correria o risco de perder Undav sem receber indenização. A partir de 1º de janeiro, o jogador da seleção alemã já poderá negociar livremente com outros clubes.
Mas não se quer chegar a esse ponto. Pois, segundo o jornal Bild, os dirigentes do VfB apresentarão a Undav uma segunda oferta, melhorada, ainda antes do próximo fim de semana. Uma primeira proposta de contrato de três anos com opção de prorrogação até 2030 havia sido recusada pelo artilheiro do VfB no início de maio.
Agora, os dirigentes do VfB, liderados pelo CEO Alexander Wehrle e pelo diretor esportivo Fabian Wohlgemuth, querem tentar novamente. O conselho fiscal já teria aprovado a nova proposta de contrato para Undav, que incluiria um salário base de 5,5 a 6 milhões de euros por ano (atualmente 4,5 milhões) e um bônus de assinatura no valor de 3 milhões de euros. Trata-se de uma oferta recorde dentro do clube.
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Na verdade, Undav quer ficar no VfB Stuttgart — papel de reserva na Copa do Mundo
O próprio Undav já teria dado a entender aos dirigentes do Stuttgart que se imagina perfeitamente permanecendo no VfB por um longo prazo. Ele se sente muito à vontade com a família, tanto no clube quanto na cidade. No entanto, clubes internacionais e com maior poder financeiro também teriam se interessado pelo atacante da seleção alemã devido à sua temporada excepcional (25 gols, 14 assistências).
Ao contrário do que acontece no VfB, Undav provavelmente desempenhará, por enquanto, um papel de reserva na Copa do Mundo sob o comando do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann. A vaga na ponta de ataque parece estar garantida para Kai Havertz, e Undav também teve que ficar atrás de Nick Woltemade nos últimos jogos-teste, embora o jogador alto e magro do Newcastle United, apesar de sua habilidade técnica, esteja passando por um momento difícil e esteja a anos-luz dos números de gols de Undav.
Como Undav acabou sendo o herói da partida no segundo amistoso contra Gana e, apesar da clara definição de papéis feita por Nagelsmann, expressou publicamente suas esperanças de conquistar uma vaga no time titular, o técnico da seleção alemã se deixou levar por algumas declarações questionáveis dirigidas ao atacante do VfB. Ele pediu desculpas pessoalmente a Undav, e o próprio jogador confirmou que sua relação com Nagelsmann não foi prejudicada.