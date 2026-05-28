Desenvolvimento bombástico nas negociações contratuais! Deniz Undav estaria colocando o VfB Stuttgart contra a parede antes da Copa do Mundo

Caso não haja um acordo até sua partida para a Copa do Mundo, as negociações seriam “suspensas por enquanto”; uma renovação de contrato para além de 2027 estaria então fora de questão neste verão, e o VfB correria o risco de perder Undav sem receber indenização. A partir de 1º de janeiro, o jogador da seleção alemã já poderá negociar livremente com outros clubes.

Mas não se quer chegar a esse ponto. Pois, segundo o jornal Bild, os dirigentes do VfB apresentarão a Undav uma segunda oferta, melhorada, ainda antes do próximo fim de semana. Uma primeira proposta de contrato de três anos com opção de prorrogação até 2030 havia sido recusada pelo artilheiro do VfB no início de maio.

Agora, os dirigentes do VfB, liderados pelo CEO Alexander Wehrle e pelo diretor esportivo Fabian Wohlgemuth, querem tentar novamente. O conselho fiscal já teria aprovado a nova proposta de contrato para Undav, que incluiria um salário base de 5,5 a 6 milhões de euros por ano (atualmente 4,5 milhões) e um bônus de assinatura no valor de 3 milhões de euros. Trata-se de uma oferta recorde dentro do clube.