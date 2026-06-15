Segundo ojornal *Bild*, uma das principais críticas internas a Werner seria o fato de o técnico ter perdido a confiança dos “jogadores que não são titulares”. São citados, nomeadamente, jogadores como Andrija Maksimovic e Johan Bakayako, cujas contratações teriam sido impulsionadas especialmente por Klopp no verão. A reportagem fala em “favoritos de Klopp”.
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Desentendimento com Jürgen Klopp: Ole Werner terá que deixar o RB Leipzig por causa dos “jogadores favoritos” que não foram escalados?
Maksimovic chegou do Estrela Vermelha de Belgrado por 14 milhões de euros e disputou apenas 108 minutos de jogo. Bakayoko (contratado do PSV Eindhoven por 18 milhões de euros) não voltou a ser titular na segunda metade da temporada, após um início de campanha promissor com dois gols nos primeiros cinco jogos. Em sete partidas após a virada do ano, ele nem sequer foi utilizado, além de ter atuado apenas em participações esporádicas (pouco menos de 900 minutos em todas as competições).
Mas não é só isso que, no fim das contas, teria irritado Klopp em relação ao trabalho de Werner. Embora o Leipzig tenha conseguido o almejado retorno à Liga dos Campeões e estabelecido o recorde do clube com 20 vitórias na Bundesliga no primeiro ano de Werner, o RB venceu apenas duas partidas contra os adversários do top seis. Isso teria sido “muito pouco” para Klopp, segundo a reportagem.
Há cerca de um ano, Klopp ainda havia descrito o trabalho de Werner como “excepcional” durante sua apresentação, mas, desde então, a relação teria “esfriado há meses”, e a comunicação ocorreria “apenas em ritmo lento”.
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Ole Werner no RB Leipzig: “Sorte”, “coincidência” e o “fator Diomande”
Mesmo os resultados efetivamente bons da última temporada (1,95 pontos por partida em 38 jogos oficiais) não parecem ser suficientes para salvar Werner de uma possível demissão iminente. Já no final de maio, a Sky havia noticiado que a “Equipe Global” do grupo, liderada por Klopp, nutria grandes dúvidas e atribuía os resultados, em parte, à sorte. “Um pouco de sorte aqui, um pouco de acaso ali, excesso do ‘fator Diomande’ ali, nenhuma ideia de jogo totalmente convincente”, dizia a reportagem, que coincide com o que o Bild publica agora.
Lá também se afirma que, na visão do consórcio, não foi o trabalho de Werner, mas a classe individual de jogadores como Yan Diomande ou Christoph Baumgartner que desempenhou um papel decisivo para a temporada satisfatória no balanço final.
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RB Leipzig: demissão dupla do diretor esportivo Schäfer e de Ole Werner?
O diretor esportivo Marcel Schäfer parece ter uma visão bem diferente internamente. Ele estaria, de fato, “muito satisfeito” com o trabalho de Werner e buscaria uma renovação do contrato, que vai até 2027. No entanto, é muito provável que isso não aconteça, razão pela qual também é questionável se Schäfer permanecerá no clube da Saxônia. O jornal FAZ informou recentemente que ele seria o principal candidato ao cargo no Eintracht Frankfurt, caso Markus Krösche deixe o clube de surpresa no meio do ano para ir para o AC Milan.
No meio da semana, Ole Werner deve retornar a Leipzig. Atualmente, o técnico de 38 anos está de férias na Malásia; logo em seguida, está prevista uma conversa com os dirigentes do Leipzig, segundo o Bild. É muito provável que a demissão de Werner seja anunciada após apenas uma temporada.
E isso apesar de Werner ter, em teoria, administrado com sucesso uma reestruturação radical no RB sob grande pressão esportiva. Pois, com Benjamin Sesko, Xavi Simons e Lois Openda, o RB perdeu os três melhores artilheiros da equipe na temporada anterior. Além disso, com Yussuf Poulsen e Kevin Kampl, dois dos poucos ícones do clube deixaram o time.
Martin Demichelis (Real Mallorca) já estaria pronto para assumir o cargo.