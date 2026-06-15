Desentendimento com Jürgen Klopp: Ole Werner terá que deixar o RB Leipzig por causa dos “jogadores favoritos” que não foram escalados?

Maksimovic chegou do Estrela Vermelha de Belgrado por 14 milhões de euros e disputou apenas 108 minutos de jogo. Bakayoko (contratado do PSV Eindhoven por 18 milhões de euros) não voltou a ser titular na segunda metade da temporada, após um início de campanha promissor com dois gols nos primeiros cinco jogos. Em sete partidas após a virada do ano, ele nem sequer foi utilizado, além de ter atuado apenas em participações esporádicas (pouco menos de 900 minutos em todas as competições).

Mas não é só isso que, no fim das contas, teria irritado Klopp em relação ao trabalho de Werner. Embora o Leipzig tenha conseguido o almejado retorno à Liga dos Campeões e estabelecido o recorde do clube com 20 vitórias na Bundesliga no primeiro ano de Werner, o RB venceu apenas duas partidas contra os adversários do top seis. Isso teria sido “muito pouco” para Klopp, segundo a reportagem.

Há cerca de um ano, Klopp ainda havia descrito o trabalho de Werner como “excepcional” durante sua apresentação, mas, desde então, a relação teria “esfriado há meses”, e a comunicação ocorreria “apenas em ritmo lento”.