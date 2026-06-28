“É uma honra para mim jogar ao lado dele”, começou Bellingham, antes de afirmar: “Para mim, ele é o melhor jogador da Inglaterra de todos os tempos. Ele mostrou mais do que qualquer outro.” Bellingham colocou a Inglaterra na frente contra o Panamá aos 62 minutos, após um primeiro tempo difícil, antes de dar a assistência para o gol histórico de Kane com um cruzamento (67).
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Desempenho histórico após um momento de baixa: Jude Bellingham faz comentários notáveis sobre o capitão da Inglaterra, Harry Kane
Com um gol de cabeça, o atacante de 32 anos do FC Bayern marcou seu décimo primeiro gol em Copas do Mundo pela Inglaterra, ultrapassando assim Gary Lineker (dez) na lista dos maiores artilheiros da seleção. O líder mundial é Lionel Messi (18), que nesta Copa do Mundo havia superado o até então recordista Miroslav Klose (16). Kylian Mbappé também está com 16 gols.
Harry Kane já é, há muito tempo, o maior artilheiro da história da Inglaterra
Kane estreou no torneio com dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia, mas o capitão da Inglaterra decepcionou no empate em 0 a 0 contra Gana. Com apenas 19 toques na bola, ele registrou seu pior desempenho pessoal em uma partida do torneio. “Não duvidamos dele, independentemente do quanto ele esteja ou não envolvido na partida”, disse Bellingham ao comentar sobre essa atuação. “Ele faz a diferença e fez isso novamente hoje.”
Ao eleger Kane como o melhor jogador da seleção inglesa, o meio-campista do Real Madrid o colocou acima de todos os heróis do único título mundial conquistado até então, em 1966, como o então capitão Bobby Moore ou o atacante Bobby Charlton. Com 82 gols, Kane é há muito tempo o artilheiro indiscutível da Inglaterra, seguido por Wayne Rooney (53), Charlton (49) e Lineker (48).
Com a vitória sobre o Panamá, a Inglaterra se classificou como líder do grupo para as oitavas de final. Lá, enfrentará na quarta-feira um terceiro colocado do grupo, provavelmente o Senegal. Ao final do torneio, após duas finais perdidas da Eurocopa (2021 e 2024), Kane deve conquistar seu primeiro grande título com a seleção nacional.