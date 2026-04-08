O atacante do Arsenal, Viktor Gyökeres, não conseguiu causar boa impressão em seu retorno ao Estádio José Alvalade, segundo vários meios de comunicação portugueses. O sueco viu sua equipe garantir a vitória nos últimos instantes graças a um belo gol de Kai Havertz, mas ele próprio ficou praticamente invisível durante toda a partida.
Desempenho decepcionante gera críticas severas ao atacante do Arsenal: “Parecia que ele estava usando uma máscara”
Gyökeres voltou na noite de terça-feira ao local onde, entre 2023 e 2025, deu um show espetacular e marcou gols aos montes. No entanto, o formidável atacante tem enfrentado dificuldades para manter essa forma no Arsenal, como foi o caso na noite de terça-feira. “O atacante comemorou seu gol com uma máscara, mas parecia estar mascarado ele próprio: mal se deixava ver”, concluiu o A Bola.
Outros meios de comunicação também criticaram o desempenho do ex-atacante do Sporting. O Jogo observou que o atacante, que marcou 97 gols pelo gigante português, foi completamente “cortado pela raiz”, enquanto o Público observou que Gyökeres esteve “praticamente ausente da partida”.
As estatísticas diziam tudo: o atacante tocou na bola apenas dezessete vezes nos noventa minutos que Mikel Arteta lhe concedeu. Por um momento, parecia que Gyökeres havia desempenhado um papel fundamental no primeiro gol de Martin Zubimendi, mas o sueco havia passado a bola de volta para o pequeno espanhol estando em posição de impedimento. O gol foi anulado e o placar permaneceu empatado até os minutos finais.
Enquanto Gyökeres se esforçava para levar sua equipe à frente, Arteta teve que recorrer ao banco para forçar uma virada. As substituições de Gabriel Martinelli e Havertz acabaram sendo o ponto de virada, com este último marcando um gol magnífico na prorrogação, dando ao Arsenal uma vantagem valiosa antes da partida de volta na próxima semana.
Semanas emocionantes aguardam os Gunners, que ainda estão na disputa por dois troféus: o título do campeonato e a Liga dos Campeões. Arteta espera que seu atacante recupere a forma nesta fase final crucial da temporada. O AFC Bournemouth visita o clube neste fim de semana, seguido pela partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões na quarta-feira.
Gyökeres, que desempenhou um papel importante na classificação da Suécia para a Copa do Mundo na semana passada, marcou 17 gols em 44 partidas oficiais pelo time do norte de Londres até o momento.