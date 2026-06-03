"Desejamos tudo de bom para o futuro" - O Manchester United confirma oficialmente que jogador do time principal deixou o clube para se juntar a um time da Série A

A saga em torno do futuro de Hojlund chegou finalmente ao fim, com o Manchester United confirmando que o atacante assinou contrato definitivo com o Napoli. O jogador de 23 anos passou a temporada 2025-26 emprestado na Itália, e a transferência foi oficializada após o término da temporada. Em um breve comunicado no site oficial doclube, o United se despediu do atacante, declarando: “Todos no clube gostariam de desejar a Rasmus tudo de bom para o futuro.”

A saída de Hojlund marca o fim de uma parceria de três anos com o gigante da Premier League. Tendo chegado do Atalanta no verão de 2023 como um torcedor de longa data do clube, ele conseguiu marcar 26 gols em 95 partidas pelos Red Devils. Ele também conquistou títulos durante sua passagem pela Inglaterra, entrando como reserva na vitória na final da FA Cup de 2024 sobre o Manchester City, em Wembley.



