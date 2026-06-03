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"Desejamos tudo de bom para o futuro" - O Manchester United confirma oficialmente que jogador do time principal deixou o clube para se juntar a um time da Série A
Confirmada a transferência definitiva para o Nápoles
A saga em torno do futuro de Hojlund chegou finalmente ao fim, com o Manchester United confirmando que o atacante assinou contrato definitivo com o Napoli. O jogador de 23 anos passou a temporada 2025-26 emprestado na Itália, e a transferência foi oficializada após o término da temporada. Em um breve comunicado no site oficial doclube, o United se despediu do atacante, declarando: “Todos no clube gostariam de desejar a Rasmus tudo de bom para o futuro.”
A saída de Hojlund marca o fim de uma parceria de três anos com o gigante da Premier League. Tendo chegado do Atalanta no verão de 2023 como um torcedor de longa data do clube, ele conseguiu marcar 26 gols em 95 partidas pelos Red Devils. Ele também conquistou títulos durante sua passagem pela Inglaterra, entrando como reserva na vitória na final da FA Cup de 2024 sobre o Manchester City, em Wembley.
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Cláusula da Liga dos Campeões determina transferência obrigatória
O caráter definitivo da transação não foi uma escolha das partes envolvidas neste verão, mas sim o resultado de uma cláusula específica de compra obrigatória. O acordo assinado no ano passado estipulava que, caso o Napoli terminasse entre os quatro primeiros da Série A, a transferência se tornaria obrigatória. O Partenopei confirmou oficialmente sua vaga na competição de elite da Europa após uma vitória por 3 a 0 na Série A contra o Pisa no mês passado, partida em que Hojlund marcou um gol e deu uma assistência.
Acredita-se que o negócio tenha um valor aproximado de 38 milhões de libras, representando uma recuperação substancial para o United, que busca montar um elenco renovado. Hojlund se destacou longe dos holofotes da Premier League, terminando como artilheiro do Napoli com 16 gols em 44 jogos em todas as competições durante seu período de empréstimo. Seu impacto foi particularmente sentido no campeonato, onde sua dedicação e precisão ajudaram o Napoli a terminar como vice-campeão e conquistar a Supercoppa Italiana.
Atacante escreve mensagem emocionante aos torcedores
Ao se manifestar nas redes sociais no início da temporada, quando sua transferência definitiva foi confirmada, Hojlund não escondeu as emoções contraditórias de deixar o clube que torcia desde criança. Em uma mensagem sincera aos torcedores do United, ele escreveu: "Dizer adeus ao Manchester United é algo que me deixa um pouco emocionado. Meu sonho de infância se tornou realidade ao jogar em Old Trafford com a camisa vermelha. A forma como vocês, torcedores, me apoiaram, me fizeram sentir em casa e me ajudaram a recuperar a confiança é algo pelo qual sou muito grato.”
Ele continuou: “Portanto, o gol de hoje simboliza um novo começo com confiança, no qual darei tudo de mim pelo Napoli daqui para frente, e um agradecimento a todos os torcedores, jogadores e comissão técnica do Manchester United que realizaram o sonho que eu tinha quando era criança. É hora de novos sonhos, então vamos atrás deles.”
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Carrick busca reforços imediatos
A saída de Hojlund proporciona um rápido impulso financeiro à campanha de contratações do United sob o comando do técnico Michael Carrick. Com a receita inesperada de 38 milhões de libras garantida, o clube já iniciou o processo de reinvestimento no elenco. Notícias sugerem que o United não perdeu tempo no mercado, tendo já chegado a um acordo para contratar o meio-campista Ederson, da Atalanta, em uma transação que também totaliza 38 milhões de libras.
Espera-se que a reestruturação em Old Trafford seja extensa neste verão, com jogadores veteranos como Casemiro também prestes a sair para liberar espaço na folha salarial. Ao agir antecipadamente para se desfazer de jogadores que estavam sobrando e garantir os principais alvos, Carrick está recebendo os recursos necessários para evitar os inícios lentos que atormentaram o United nas últimas temporadas. Com Hojlund agora oficialmente jogador do Napoli, o foco muda totalmente para uma nova era de talentos no Teatro dos Sonhos.