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England will not win World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

Desde os problemas com lesões de Bukayo Saka até a explosão de Jude Bellingham: seis razões pelas quais a Inglaterra NÃO vai ganhar a Copa do Mundo

Opinion
Copa do Mundo
Inglaterra
Especiais e Opinião
T. Tuchel
J. Bellingham
D. Rice
H. Kane
B. Saka
J. Stones
R. James
N. Madueke
A. Gordon
M. Rashford

Após “trinta anos de sofrimento” para a seleção inglesa, esperava-se que o futebol voltasse “para casa” em 1996. No entanto, 30 anos depois, os Três Leões ainda não conquistaram nenhum título importante desde a Copa do Mundo de 1966. Será que a mais infame seca de títulos do futebol internacional está prestes a chegar ao fim? A Inglaterra se classificou para a Copa do Mundo deste verão vencendo todas as suas partidas e sem sofrer um único gol, o que significa que há um otimismo justificado em torno da equipe de Thomas Tuchel.

Os Três Leões ocupam a quarta posição no ranking da FIFA e ficaram em segundo lugar nas duas últimas edições do Campeonato Europeu. A Inglaterra também conta com uma infinidade de jogadores de renome, incluindo o craque do Arsenal Declan Rice, a estrela do Real Madrid Jude Bellingham e o atacante do Bayern de Munique Harry Kane, que é indiscutivelmente o favorito na corrida pelo Ballon d'Or deste ano.

Em Tuchel, eles também contam com um técnico que conquistou títulos em quatro países diferentes, incluindo a Liga dos Campeões com o Chelsea após menos de seis meses no comando, o que significa que ter menos de dois anos para se preparar para a Copa do Mundo dificilmente terá prejudicado o alemão. No entanto, apesar de todas as suas qualidades, a Inglaterra está longe de ser perfeita. De fato, aqui estão seis razões pelas quais a mais recente tentativa dos Três Leões de acabar com seis décadas de decepções está fadada ao fracasso...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Defesa do suspeito

    Pode parecer estranho dizer isso sobre uma seleção que não sofreu gols em nenhuma das oito partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, mas a composição da defesa da Inglaterra está longe de ser convincente.

    Nico O'Reilly vem de uma temporada brilhante no Manchester City, mas é um lateral-esquerdo relativamente inexperiente que muitas vezes atua como um meio-campista auxiliar, o que é ideal para uma equipe de Pep Guardiola, mas inegavelmente um risco para a Inglaterra de Tuchel. É, portanto, intrigante que o alemão tenha decidido não incluir um lateral-esquerdo ortodoxo em sua seleção — especialmente porque os zagueiros centrais da Inglaterra não são exatamente dotados de velocidade impressionante.

    Contar com o incrivelmente propenso a lesões John Stones para se manter em forma também é uma aposta arriscada, e dá para entender por que Harry Maguire ficou tão chateado com sua omissão, mesmo que sua reação petulante tenha ilustrado perfeitamente por que Tuchel supostamente não o considera o tipo certo de personalidade para sua equipe. A Inglaterra também ficará constantemente preocupada com a disponibilidade de Reece James na lateral direita, já que o capitão do Chelsea se mostrou quase tão frágil fisicamente quanto Stones nos últimos anos.

    Todas essas questões relacionadas a lesões são preocupantes porque os possíveis substitutos na zaga e na lateral — Ezri Konsa, Dan Burn, Jarell Quansah, Tino Livramento e Djed Spence — não inspiram exatamente confiança devido à falta de experiência internacional.

    Apesar de todas as partidas sem sofrer gols nas eliminatórias, a Inglaterra tem quase tantos pontos de interrogação quanto à qualidade e profundidade de sua defesa ao entrar no torneio mais difícil do futebol internacional.

    • Publicidade
  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Condições de calor escaldante

    Se a Copa do Mundo de Clubes do verão passado nos Estados Unidos servir de referência, o clima terá um papel fundamental no desenrolar dos acontecimentos nas próximas seis semanas.

    O ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca, disse que o calor era tão sufocante que era “impossível” organizar treinos normais, enquanto o meio-campista do Blues, Enzo Fernández, admitiu ter sentido “tonturas” durante as partidas.

    A FIFA decidiu introduzir intervalos de resfriamento de três minutos no meio do primeiro e do segundo tempo de cada partida, o que sem dúvida ajudará os jogadores a se manterem hidratados. No entanto, as altas temperaturas previstas ainda serão desgastantes — especialmente para jogadores de climas mais frios, como a Inglaterra.

    Kane destacou que ele e seus companheiros de equipe são todos atletas de elite e, portanto, capazes de lidar com as condições, enquanto Marc Guehi elogiou a decisão de chegar mais cedo aos Estados Unidos como “uma ideia fantástica”, já que isso proporcionou ao time mais tempo para se aclimatar.

    No entanto, manter a posse de bola será claramente fundamental nesta Copa do Mundo e não há como negar que meio-campistas de alta energia, como Rice, estão longe de ser tão bons em segurar a bola quanto a dupla portuguesa Vitinha e João Neves — como vimos na final da Liga dos Campeões —, então não é difícil imaginar os jogadores da Inglaterra exaustos na reta final do torneio.

    Lembre-se: apenas duas seleções europeias já ganharam uma Copa do Mundo em outro continente — a Espanha em 2010 e a Alemanha em 2014 — e ambos os torneios foram disputados no inverno do hemisfério sul.


  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Saka em dificuldades

    Bukayo Saka foi, sem dúvida, o atacante de destaque da Inglaterra na Euro 2024. No entanto, seu desempenho e sua forma física têm se tornado um grande motivo de preocupação à medida que se aproxima a Copa do Mundo.

    Saka ficou de fora em três ocasiões diferentes durante a campanha do Arsenal que conquistou o título da Premier League, o que explica em parte por que ele foi tão ineficaz durante a derrota na final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain — partida em que o ponta completou apenas quatro passes e não conseguiu driblar um adversário sequer.

    A esperança é que a Copa do Mundo ofereça a Saka a plataforma perfeita para voltar ao seu melhor nível, mas Tuchel admitiu na véspera do jogo contra a Costa Rica que o jogador de 24 anos ainda não se recuperou totalmente do problema no tendão de Aquiles que sofreu em março.

    “Bukayo ainda está se recuperando”, disse o técnico da Inglaterra aos repórteres. “[Ele estava] jogando com desconforto no final da temporada, obviamente controlando a lesão e jogando em alto nível, mas ainda não está 100%.”

    No entanto, a revelação surpreendente de Tuchel de que Saka ainda não consegue treinar em dias consecutivos não é nada animadora. Mesmo que seja considerado apto para começar, será que o “Starboy” do Arsenal realmente conseguirá brilhar?...

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Poucos fatores decisivos

    O único aspecto interessante do jogo de treino da Inglaterra contra a Nova Zelândia no último fim de semana foi a reação ao desempenho de Rio Ngumoha, que iluminou o segundo tempo de uma vitória terrivelmente monótona por 1 a 0 sobre a seleção com a pior classificação na Copa do Mundo. Alguns observadores chegaram até a questionar abertamente por que o ponta do Liverpool não havia sido incluído na seleção para o torneio — ou pelo menos colocado na lista preliminar, o que teria garantido que ele pudesse ser convocado em caso de desistência.

    Se realmente teria sido correto incluir um jogador de 17 anos que foi titular em apenas cinco jogos da Premier League na última temporada é discutível — mas o que não está em discussão é que o banco da Inglaterra perderá um pouco do fator X.

    É certamente compreensível que Tuchel tenha deixado de fora Phil Foden e Cole Palmer — ambos tiveram um desempenho bem abaixo do esperado na última temporada — e Morgan Rogers tem jogado tão bem que há uma chance remota de ele até ser titular à frente de Bellingham (mais sobre isso depois!).

    No entanto, foi estranho que não houvesse espaço no elenco para Morgan Gibbs-White, considerando que ele foi o quinto maior artilheiro da Premier League 2025-26 — apesar de jogar como camisa 10 pelo Nottingham Forest, que passou a maior parte da temporada lutando contra o rebaixamento. Um jogador em tão boa forma não teria sido uma opção mais perigosa saindo do banco do que Eberechi Eze, que parece jogar bem apenas contra o Tottenham Hotspur e não causou impacto após entrar em campo pelo Arsenal na final da Liga dos Campeões?

    O companheiro de clube de Eze, Noni Madueke, foi igualmente ineficaz contra a exausta defesa do Paris Saint-Germain em Budapeste, já que parece que seu único atributo real é provocar pedidos de pênalti — e é por isso que o problema no tendão de Aquiles de Saka é tão preocupante. A velocidade de Madueke pode causar problemas, mas, como vimos contra a Costa Rica, ele certamente não sabe finalizar.

    Na lateral oposta, o retorno de Marcus Rashford à boa forma no Barcelona é um grande impulso, enquanto Anthony Gordon teve uma campanha tão decepcionante no clube que o Newcastle achou que poderia passar sem ele nas últimas partidas antes de sua transferência para o Camp Nou ser confirmada — para o total espanto de tantos observadores neutros.

    É verdade que Gordon parecia animado contra a poderosa Costa Rica, mas o ponto principal é que a Inglaterra não tem realmente nenhum jogador capaz de mudar o jogo na reserva, atacantes capazes de fazer algo radicalmente diferente daqueles que estão substituindo — e é exatamente por isso que a atuação de Ngumoha contra a Nova Zelândia deu tanto o que pensar.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Dependência de Kane

    Após a triste derrota por 1 a 0 para o Japão em março, perguntaram a Tuchel, em sua entrevista pós-jogo na ITV, se a Inglaterra havia se tornado dependente demais de Kane, que havia ficado de fora do amistoso em Wembley devido a uma lesão. “Bem, por que a Argentina não contaria com (Lionel) Messi ou Portugal com Cristiano Ronaldo?”, rebateu Tuchel. “Isso é totalmente normal.

    Na ausência de Harry Kane, não temos a mesma capacidade ofensiva. Mas o Bayern de Munique, na ausência de Harry Kane, também não tem a mesma capacidade ofensiva. Nenhuma equipe no mundo tem a mesma capacidade ofensiva.”

    E dá para entender o argumento de Tuchel: se você tirar o jogador mais prolífico de qualquer time, vai ficar mais difícil para eles marcarem gols. No entanto, não dá para esconder que a Inglaterra depende mais do seu craque do que a maioria dos candidatos à Copa do Mundo.

    Além do fato de Kane ser responsável por mais da metade dos gols da seleção, o principal problema é que nenhum de seus substitutos chega nem perto do seu nível.

    Ollie Watkins terminou bem a temporada pelo Aston Villa, marcou o gol da vitória no último minuto pela Inglaterra na semifinal da Euro 2024 contra a Holanda e fez um gol de cabeça à queima-roupa contra a Costa Rica — mas marcou apenas sete gols pela seleção no total.

    A outra alternativa a Kane, Ivan Toney, vem de sua campanha mais prolífica na carreira em clubes — mas na Arábia Saudita. Além disso, seu único gol pela Inglaterra também foi marcado lá em março de 2024, em um amistoso contra a Bélgica, e o simples fato de ele ter sido convocado para a seleção reforça o quanto é essencial que Kane permaneça em plena forma durante toda a Copa do Mundo.

    Ele é realmente a resposta da Inglaterra a Ronaldo e Messi. Mas enquanto se poderia argumentar que tanto Portugal quanto a Argentina poderiam vencer este torneio sem seus respectivos maiores artilheiros de todos os tempos, a Inglaterra certamente não conseguiria. Se Kane se lesionar, a Inglaterra está acabada.


  • Thomas Tuchel England 2026Getty

    A pressão

    Tuchel rejeitou a ideia de que a Inglaterra seja uma das favoritas para vencer a Copa do Mundo. “Não podemos ser”, argumentou ele na terça-feira, “porque não ganhamos o título há tantos anos. Nós nos vemos como competidores e desafiantes. Queremos chegar até o fim, mas não acho que estejamos [entre] os grandes favoritos. Há vencedores consagrados no torneio, com mais conquistas.”

    E ele está certo. A Inglaterra é especialista em fracassos no futebol internacional. Repetidamente, a seleção foi apontada como potencial campeã antes de grandes torneios (geralmente pela própria mídia) e, repetidamente, ficou aquém das expectativas.

    Mesmo sob o comando de Gareth Southgate (estatisticamente falando, o técnico mais bem-sucedido da Inglaterra desde Alf Ramsey, vencedor da Copa do Mundo), os Três Leões tropeçaram duas vezes na reta final. Para ser justo, na Euro 2024, eles enfrentaram uma Espanha muito superior depois de avançarem de forma monótona até Berlim — mas não havia desculpa real para não terem vencido a Itália na decisão da Euro 2020 em casa, especialmente considerando que abriram o placar logo no início em Wembley com Luke Shaw.

    Parece que sempre que a pressão aumenta contra adversários de qualidade, pode-se sempre contar com a Inglaterra para transformar a vitória em derrota. Quais são as chances de eles mais uma vez fracassarem na disputa de pênaltis? Ou de Bellingham explodir depois de ficar no banco? Afinal, Tuchel prometeu escalar o melhor time em vez dos melhores jogadores e, embora essa postura tenha sido amplamente elogiada, até mesmo sua seleção de jogadores provocou muita reação negativa, sugerindo que o inferno pode se instalar se a Inglaterra começar o torneio devagar.

    É claro que o sorteio foi favorável à Inglaterra. Eles vão vencer facilmente o grupo. Mas você realmente estaria confiante de que a Inglaterra conseguiria passar por um possível confronto nas oitavas de final contra o México no Azteca ou por um possível confronto nas quartas de final contra o Brasil — sem falar em derrotar a França, a Argentina ou a Espanha no caminho para conquistar o troféu?

    A Inglaterra pode ter os jogadores e o técnico, mas também carrega 60 anos de história pesando sobre seus ombros — e, mais uma vez, é provável que isso se revele um fardo pesado demais para suportar.

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