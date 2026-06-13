Desde os problemas com lesões de Bukayo Saka até a explosão de Jude Bellingham: seis razões pelas quais a Inglaterra NÃO vai ganhar a Copa do Mundo

O único aspecto interessante do jogo de treino da Inglaterra contra a Nova Zelândia no último fim de semana foi a reação ao desempenho de Rio Ngumoha, que iluminou o segundo tempo de uma vitória terrivelmente monótona por 1 a 0 sobre a seleção com a pior classificação na Copa do Mundo. Alguns observadores chegaram até a questionar abertamente por que o ponta do Liverpool não havia sido incluído na seleção para o torneio — ou pelo menos colocado na lista preliminar, o que teria garantido que ele pudesse ser convocado em caso de desistência.

Se realmente teria sido correto incluir um jogador de 17 anos que foi titular em apenas cinco jogos da Premier League na última temporada é discutível — mas o que não está em discussão é que o banco da Inglaterra perderá um pouco do fator X.

É certamente compreensível que Tuchel tenha deixado de fora Phil Foden e Cole Palmer — ambos tiveram um desempenho bem abaixo do esperado na última temporada — e Morgan Rogers tem jogado tão bem que há uma chance remota de ele até ser titular à frente de Bellingham (mais sobre isso depois!).

No entanto, foi estranho que não houvesse espaço no elenco para Morgan Gibbs-White, considerando que ele foi o quinto maior artilheiro da Premier League 2025-26 — apesar de jogar como camisa 10 pelo Nottingham Forest, que passou a maior parte da temporada lutando contra o rebaixamento. Um jogador em tão boa forma não teria sido uma opção mais perigosa saindo do banco do que Eberechi Eze, que parece jogar bem apenas contra o Tottenham Hotspur e não causou impacto após entrar em campo pelo Arsenal na final da Liga dos Campeões?

O companheiro de clube de Eze, Noni Madueke, foi igualmente ineficaz contra a exausta defesa do Paris Saint-Germain em Budapeste, já que parece que seu único atributo real é provocar pedidos de pênalti — e é por isso que o problema no tendão de Aquiles de Saka é tão preocupante. A velocidade de Madueke pode causar problemas, mas, como vimos contra a Costa Rica, ele certamente não sabe finalizar.

Na lateral oposta, o retorno de Marcus Rashford à boa forma no Barcelona é um grande impulso, enquanto Anthony Gordon teve uma campanha tão decepcionante no clube que o Newcastle achou que poderia passar sem ele nas últimas partidas antes de sua transferência para o Camp Nou ser confirmada — para o total espanto de tantos observadores neutros.

É verdade que Gordon parecia animado contra a poderosa Costa Rica, mas o ponto principal é que a Inglaterra não tem realmente nenhum jogador capaz de mudar o jogo na reserva, atacantes capazes de fazer algo radicalmente diferente daqueles que estão substituindo — e é exatamente por isso que a atuação de Ngumoha contra a Nova Zelândia deu tanto o que pensar.