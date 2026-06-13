Desde os problemas com lesões de Bukayo Saka até a explosão de Jude Bellingham: seis razões pelas quais a Inglaterra NÃO vai ganhar a Copa do Mundo

Após a triste derrota por 1 a 0 para o Japão em março, perguntaram a Tuchel, em sua entrevista pós-jogo na ITV, se a Inglaterra havia se tornado dependente demais de Kane, que havia ficado de fora do amistoso em Wembley devido a uma lesão. “Bem, por que a Argentina não contaria com (Lionel) Messi ou Portugal com Cristiano Ronaldo?”, rebateu Tuchel. “Isso é totalmente normal.
Na ausência de Harry Kane, não temos a mesma capacidade ofensiva. Mas o Bayern de Munique, na ausência de Harry Kane, também não tem a mesma capacidade ofensiva. Nenhuma equipe no mundo tem a mesma capacidade ofensiva.”
E dá para entender o argumento de Tuchel: se você tirar o jogador mais prolífico de qualquer time, vai ficar mais difícil para eles marcarem gols. No entanto, não dá para esconder que a Inglaterra depende mais do seu craque do que a maioria dos candidatos à Copa do Mundo.
Além do fato de Kane ser responsável por mais da metade dos gols da seleção, o principal problema é que nenhum de seus substitutos chega nem perto do seu nível.
Ollie Watkins terminou bem a temporada pelo Aston Villa, marcou o gol da vitória no último minuto pela Inglaterra na semifinal da Euro 2024 contra a Holanda e fez um gol de cabeça à queima-roupa contra a Costa Rica — mas marcou apenas sete gols pela seleção no total.
A outra alternativa a Kane, Ivan Toney, vem de sua campanha mais prolífica na carreira em clubes — mas na Arábia Saudita. Além disso, seu único gol pela Inglaterra também foi marcado lá em março de 2024, em um amistoso contra a Bélgica, e o simples fato de ele ter sido convocado para a seleção reforça o quanto é essencial que Kane permaneça em plena forma durante toda a Copa do Mundo.
Ele é realmente a resposta da Inglaterra a Ronaldo e Messi. Mas enquanto se poderia argumentar que tanto Portugal quanto a Argentina poderiam vencer este torneio sem seus respectivos maiores artilheiros de todos os tempos, a Inglaterra certamente não conseguiria. Se Kane se lesionar, a Inglaterra está acabada.