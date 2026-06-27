Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Mauricio Pochettino GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Desde os passes quase perfeitos de Chris Richards até Alex Freeman superar as expectativas - Cinco coisas que aprendemos sobre a Seleção Masculina dos EUA durante a fase de grupos da Copa do Mundo

Análises
Estados Unidos da América
Copa do Mundo
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina
M. Tillman
C. Richards
A. Freeman
W. McKennie
T. Adams

A GOAL analisa as lições aprendidas nos três primeiros jogos da Copa do Mundo

Só mais uma olhada antes de virar a página de vez, tá?

A fase de grupos da Seleção Masculina dos EUA chegou ao fim, e agora só importa a fase eliminatória. Mas antes que a equipe de Mauricio Pochettino entre de vez no modo “vencer ou cair”, vale a pena fazer um balanço do que os trouxe até aqui. Os EUA venceram o grupo, mostraram um equilíbrio ofensivo de verdade, contaram com contribuições de todo o elenco e, mesmo após um tropeço no final contra a Turquia, encerraram a primeira fase com mais respostas do que perguntas.

Foi a fase de grupos mais empolgante da história desta seleção, na qual jogadores e torcedores se destacaram de maneiras que o mundo nunca havia visto antes. Este verão já pareceu diferente, mas, mais uma vez, a única maneira de torná-lo realmente assim seria causar impacto nas fases finais deste torneio.

Então, antes dessas fases seguintes, o que podemos aprender com a fase de grupos? O que se destacou? O que a seleção masculina dos EUA vai levar das três primeiras partidas? A GOAL analisa...

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Richards faz mais do que a gente sequer imaginava

    Todos sabiam da importância de Chris Richards antes do início da fase de grupos. É por isso que o futebol americano estava tão preocupado com o estado do tornozelo dele. Felizmente, esse tornozelo parece estar bem, e os EUA se beneficiaram disso com atuações defensivas sólidas nas duas partidas em que Richards foi titular.

    Mas não se tratou apenas da defesa, por mais crucial que ela seja. Em suas duas partidas, Richards completou 97,8% de seus passes, com apenas quatro de suas 179 tentativas não encontrando um companheiro. Segundo a Opta, esse é o segundo melhor início de torneio em termos de precisão de passes desde 1966. Apenas Gheorghe Popescu, em 1994, foi mais preciso, com 122 de 124 passes, atingindo uma marca de 98,4%.

    Portanto, sim, embora Richards esteja jogando um futebol sem erros quando não está com a bola, ele também tem jogado sem erros quando está com ela, e é por isso que os EUA têm se saído tão bem em recuperar a posse e mantê-la quando ele está em campo.

    • Publicidade
  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Freeman está pronto

    Após a vitória sobre a Austrália, Mauricio Pochettino afirmou que Alex Freeman pode se tornar o melhor do mundo em sua posição. Embora isso ainda esteja muito longe, Freeman confirmou algo em suas atuações neste verão: ele está, no mínimo, pronto para a Copa do Mundo em sua posição.

    Atuando como lateral-direito/zagueiro central direito, o papel de Freeman é único e exige que ele faça partidas completas e inteligentes. Suas atuações defensivas são cruciais, e foi por isso que foi um bônus tão legal vê-lo marcar aquele gol que já ficou famoso na vitória sobre a Austrália em Seattle.

    De modo geral, porém, Freeman está fazendo tudo certo. Nos dois primeiros jogos, ele liderou a seleção dos EUA em passes que romperam a linha defensiva, com 40. Tim Ream ficou em segundo lugar, com 37, e depois disso há uma enorme diferença em relação aos 26 de Antonee Robinson.

    O que isso significa? Bem, isso confirma que, apesar de suas evidentes qualidades físicas, Freeman também é um excelente jogador de futebol, alguém que aprendeu e continua aprendendo diferentes maneiras de influenciar os jogos, mesmo neste nível.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O equilíbrio no meio-campo está funcionando

    No início do torneio, não faltaram dúvidas sobre o meio-campo. Algumas ainda persistem, principalmente em relação à profundidade do elenco, já que Cristian Roldan está lidando com uma pequena lesão.

    A seleção dos EUA, porém, tem uma base sólida com seu time titular, e tudo parece estar se encaixando.

    Tyler Adams é Tyler Adams, então nunca houve realmente uma preocupação nesse sentido. A questão sempre foi como seria a situação ao redor dele. A resposta foi recuar um pouco Malik Tillman e dar liberdade a Weston McKennie para avançar. Tem funcionado de maneira espetacular. Tillman tem sido, estatisticamente, um dos jogadores mais completos deste torneio, enquanto McKennie tem dado trabalho aos zagueiros com suas investidas diretas pelas costas da defesa e suas decisões com a bola.

    Até agora, o equilíbrio no meio-campo está funcionando. Agora cabe a esse trio permanecer em campo e continuar fazendo isso funcionar à medida que os jogos ficam mais difíceis.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O que precisa ser resolvido

    Na verdade, é difícil culpar de verdade a seleção masculina de futebol dos EUA pelo gol sofrido no final da partida contra a Turquia. Isso aconteceu em um jogo sem importância, com um time titular bastante alterado e um jogador-chave mancando nos momentos finais devido a uma lesão no tornozelo. Os EUA estavam, na prática, jogando com 10 jogadores nos minutos finais de uma partida sem impacto para o futuro. Tudo bem.

    No entanto, há um aspecto disso que Pochettino vai usar como lição. Ele vai usar isso como mais um lembrete da importância de não baixar a guarda, pois a equipe tem feito isso com certa frequência até agora neste verão.

    Contra a Alemanha, na partida de despedida, os EUA sofreram um gol logo no início em uma cobrança de falta. Contra o Paraguai, eles perderam totalmente a concentração em uma jogada de bola parada longa. Depois, nos minutos finais daquela partida contra a Turquia, o gol da vitória no final veio de um arremesso lateral. Todos os gols eram completa e totalmente evitáveis com apenas um pouco mais de concentração.

    Esse será um ponto que Pochettino vai enfatizar, pois um momento como esse pode ser a diferença entre um verão bom e um ruim.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O país está pronto

    De uma atmosfera incrível nos estádios a números recordes de audiência na TV, dá para dizer com certeza que os Estados Unidos estão mais envolvidos com a Seleção Masculina de Futebol dos EUA do que nunca. Até agora, tem havido uma sinergia única entre a equipe e os torcedores neste início de torneio; por quanto tempo isso vai durar?

    Essa é a grande questão, não é mesmo? Na fase inicial, essa seleção apresentou seu melhor desempenho na fase de grupos, conquistando os corações dos torcedores ao longo do caminho. Esses torcedores também estão mais envolvidos do que nunca, e isso fica evidente em todas as facetas desta Copa do Mundo. As camisetas estão se esgotando, enquanto “Country Roads” vive um momento de grande destaque como a música de comemoração deste verão.

    Agora, mais do que nunca, este país parece ansioso e disposto a se apaixonar por essa seleção. Agora, mais do que nunca, essa seleção parece estar em posição de construir algo a partir desse amor. Isso continua nas fases eliminatórias e, quanto mais tempo durar, mais as coisas mudarão para melhor para essa seleção.

Copa do Mundo
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Bósnia e Herzegovina crest
Bósnia e Herzegovina
BIH