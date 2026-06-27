Desde os passes quase perfeitos de Chris Richards até Alex Freeman superar as expectativas - Cinco coisas que aprendemos sobre a Seleção Masculina dos EUA durante a fase de grupos da Copa do Mundo

Só mais uma olhada antes de virar a página de vez, tá?

A fase de grupos da Seleção Masculina dos EUA chegou ao fim, e agora só importa a fase eliminatória. Mas antes que a equipe de Mauricio Pochettino entre de vez no modo “vencer ou cair”, vale a pena fazer um balanço do que os trouxe até aqui. Os EUA venceram o grupo, mostraram um equilíbrio ofensivo de verdade, contaram com contribuições de todo o elenco e, mesmo após um tropeço no final contra a Turquia, encerraram a primeira fase com mais respostas do que perguntas.

Foi a fase de grupos mais empolgante da história desta seleção, na qual jogadores e torcedores se destacaram de maneiras que o mundo nunca havia visto antes. Este verão já pareceu diferente, mas, mais uma vez, a única maneira de torná-lo realmente assim seria causar impacto nas fases finais deste torneio.

Então, antes dessas fases seguintes, o que podemos aprender com a fase de grupos? O que se destacou? O que a seleção masculina dos EUA vai levar das três primeiras partidas? A GOAL analisa...