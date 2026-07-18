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Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFXGOAL
Mark Doyle

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Desde os banhos de bebê até a partida mais importante de todas: Lamine Yamal pode aproveitar a final da Copa do Mundo para mostrar por que é realmente o herdeiro de Lionel Messi

Opinion
Copa do Mundo
Espanha
L. Messi
L. Yamal
Especiais e Opinião
Espanha x Argentina
Barcelona
Argentina

Lamine Yamal sempre admirou Lionel Messi. A lenda do Barcelona foi — e continua sendo — seu único ídolo. “Nunca tive outro”, admitiu Yamal ao Tuttosport. “Uma vez tirei uma foto com ele. Eu era um desconhecido.” Mas ele não era apenas desconhecido; era ainda apenas um bebê, com apenas algumas semanas de vida, quando ele e sua mãe participaram de uma sessão de fotos em 2007, organizada pelo SPORT para um calendário beneficente.

No entanto, aquela imagem de Messi, aos 20 anos, dando banho no bebê Yamal já se tornou icônica. O simbolismo é quase perfeito demais: é como se Messi estivesse batizando o próximo messias do Barça, ou ungindo o herdeiro de seu trono como o maior jogador da história do futebol.

E, no domingo, a “profecia” pode se cumprir, com Messi e Yamal prestes a se encontrarem novamente, desta vez na final da Copa do Mundo. Realmente não poderia haver palco mais apropriado para uma possível troca da guarda, com Yamal em posição perfeita para sinalizar o fim de uma era gloriosa e o início de outra...

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Sou muito exigente comigo mesmo"

    É preciso dizer que parece injusto colocar uma pressão tão enorme sobre os ombros de Yamal, mesmo que seja um fardo ao qual ele já se acostumou a carregar desde que entrou no time titular do Barça aos 16 anos.

    A excelência constante de Messi ao longo de mais de duas décadas é o que o diferencia de todos os outros jogadores da história. É pedir demais que Yamal alcance esse nível lendário de longevidade.

    Ainda assim, embora o adolescente afirme que “atingir o nível de Messi é impossível”, ele espera “talvez um dia ser como ele” — e esse tipo de ambição declarada, na verdade, não é surpreendente vindo dele.

    Yamal sempre insistiu que não sente mais pressão. Ele diz que deixou isso para trás em Mataró há anos. E não temos motivos para duvidar dele. De que outra forma um garoto de 16 anos poderia atuar com tanta ousadia em um Campeonato Europeu?

    Mas, embora Yamal não esteja sobrecarregado pela pressão externa, talvez sinta o peso de suas próprias expectativas. Como revelou após o confronto das quartas de final contra a Bélgica: “Sou muito exigente comigo mesmo. Nunca fico satisfeito com o que estou fazendo.”

    E isso provavelmente explica por que ele tem, ocasionalmente, se culpado por tentar fazer demais durante a campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026.

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  • Lamine YamalGetty Images

    Um gol, zero assistências

    O consenso geral, muito antes do início do torneio, era de que Yamal era absolutamente essencial para as esperanças de vitória de seu país — e foi por isso que sua ausência no final da temporada 2025-26 do Barcelona, devido a uma lesão, foi motivo de tanta preocupação.

    A sensação de que a Espanha carecia de eficácia sem o adolescente mais talentoso do futebol só se intensificou após o surpreendente empate na estreia contra Cabo Verde, partida em que Yamal começou no banco; e, assim que ele voltou à escalação titular, a La Roja parecia um time completamente diferente.

    Ele jogou apenas o primeiro tempo da partida da primeira rodada contra a Arábia Saudita, mas colocou sua equipe no caminho para uma vitória por 4 a 0 que elevou o ânimo da equipe.

    Surpreendentemente, porém, ele não marcou nenhum gol desde então. Nem mesmo deu uma única assistência. E isso inevitavelmente afetou um jovem que é desnecessariamente exigente consigo mesmo.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Conselho sábio

    "Acho que o Lamine precisa se acalmar um pouco, [por causa] dessa ansiedade que ele tem de provar seu valor", admitiu o capitão da Espanha, Rodri, aos repórteres. "Mas ele é um jogador muito importante para nós pelo que faz com e sem a bola.

    “É verdade que ele tem 19 anos e que precisamos acalmá-lo em certos momentos da partida. Ele é um jovem muito maduro, mas ainda tem espaço para melhorar na leitura do jogo, o que é completamente normal para a idade dele.

    “Sou eu quem sempre diz a ele para seguir em frente e não parar de jogar se não conseguir uma falta, mas ele é um jovem que escuta, que quer aprender e, acima de tudo, dá um verdadeiro exemplo com sua atitude.”

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Tudo o que eu puder fazer para ajudar"

    Certamente tem sido impressionante ver como Yamal tem lidado com todas as perguntas constantes sobre sua falta de gols e assistências, e ele está ciente de quão importante é sua mera presença em campo para a Espanha, que ainda não perdeu nenhum jogo em que ele foi titular desde que fez sua estreia pela seleção em setembro de 2023.

    “Sei que, com meus deslocamentos, atraio muitos adversários para longe, o que me permite criar espaço para um companheiro”, destacou ele, com toda razão.

    “Tudo o que eu puder fazer para ajudar, mesmo que não toque na bola durante uma jogada, é positivo. Acho que todo mundo está obcecado em marcar gols, mas ganhamos o Campeonato Europeu comigo marcando apenas um gol.”

    Para ser justo, aquele único gol foi tão significativo quanto espetacular, pois deu início à virada da Espanha na vitória por 2 a 1 sobre a França nas semifinais da Euro 2024, e persiste a suspeita de que esta Copa do Mundo não terminará sem que Yamal deixe sua marca na competição.

    E, o mais importante, ele também sente que seu grande momento está chegando.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Guardando o melhor para o final?

    “Nunca fui o melhor jogador na fase de grupos”, disse Yamal ao Mundo Deportivo na semana passada. “Quanto mais se aproximam os jogos importantes, como as semifinais ou a final, melhor eu jogo.”

    E houve evidências suficientes contra a França para sustentar esse argumento. Yamal pode não ter marcado nem dado assistência no Texas, mas atormentou Lucas Digne durante toda a partida, e foi justamente a falta cometida pelo lateral francês sobre o jogador de 19 anos que permitiu a Mikel Oyarzabal abrir o placar de pênalti.

    Yamal também participou da jogada que resultou no segundo gol decisivo da Espanha e achou que havia marcado o terceiro também, com uma finalização enfática típica do seu pé esquerdo à la Messi, até que a bandeira de impedimento foi levantada.

  • Messi Yamal 2007UNICEF

    “Yamal é o melhor”

    É realmente notável que Yamal já tenha deixado para muito tarde para impedir que Messi conquiste sua terceira Bola de Ouro da Copa do Mundo — o que é insano por duas razões: em primeiro lugar, ninguém havia ganhado sequer duas antes da chegada de Messi; em segundo lugar, ele tem agora 39 anos!

    No entanto, sua atuação decisiva na dramática virada da Argentina sobre a Inglaterra nas semifinais praticamente garantiu o título para Messi e pode também garantir a ele o nono Ballon d’Or.

    São essas conquistas absurdas que tornam quase inconcebível a simples ideia de Yamal se equiparar a Messi. No entanto, não há ninguém em melhor posição do que o jovem fenômeno espanhol para preencher o vazio deixado pelo grande argentino quando ele finalmente decidir se aposentar. O próprio Messi já disse isso.

    “Há uma nova geração de jogadores de futebol que são muito bons e que têm muitos anos pela frente, mas se eu tiver que escolher um por causa da idade, pelo que ele fez até agora e pelo futuro que ele pode ter, esse é Lamine”, disse o capitão da Argentina há apenas alguns meses. “Não há dúvida, para mim, ele é o melhor.”

    No domingo, Yamal terá a chance de provar isso, e diante de seu único ídolo, o messias do futebol que ele sempre pareceu destinado a seguir.

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