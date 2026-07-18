Desde os banhos de bebê até a partida mais importante de todas: Lamine Yamal pode aproveitar a final da Copa do Mundo para mostrar por que é realmente o herdeiro de Lionel Messi

É preciso dizer que parece injusto colocar uma pressão tão enorme sobre os ombros de Yamal, mesmo que seja um fardo ao qual ele já se acostumou a carregar desde que entrou no time titular do Barça aos 16 anos.

A excelência constante de Messi ao longo de mais de duas décadas é o que o diferencia de todos os outros jogadores da história. É pedir demais que Yamal alcance esse nível lendário de longevidade.

Ainda assim, embora o adolescente afirme que “atingir o nível de Messi é impossível”, ele espera “talvez um dia ser como ele” — e esse tipo de ambição declarada, na verdade, não é surpreendente vindo dele.

Yamal sempre insistiu que não sente mais pressão. Ele diz que deixou isso para trás em Mataró há anos. E não temos motivos para duvidar dele. De que outra forma um garoto de 16 anos poderia atuar com tanta ousadia em um Campeonato Europeu?

Mas, embora Yamal não esteja sobrecarregado pela pressão externa, talvez sinta o peso de suas próprias expectativas. Como revelou após o confronto das quartas de final contra a Bélgica: “Sou muito exigente comigo mesmo. Nunca fico satisfeito com o que estou fazendo.”

E isso provavelmente explica por que ele tem, ocasionalmente, se culpado por tentar fazer demais durante a campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026.