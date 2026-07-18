Desde os banhos de bebê até a partida mais importante de todas: Lamine Yamal pode aproveitar a final da Copa do Mundo para mostrar por que é realmente o herdeiro de Lionel Messi

No entanto, aquela imagem de Messi, aos 20 anos, dando banho no bebê Yamal já se tornou icônica. O simbolismo é quase perfeito demais: é como se Messi estivesse batizando o próximo messias do Barça, ou ungindo o herdeiro de seu trono como o maior jogador da história do futebol.
E, no domingo, a “profecia” pode se cumprir, com Messi e Yamal prestes a se encontrarem novamente, desta vez na final da Copa do Mundo. Realmente não poderia haver palco mais apropriado para uma possível troca da guarda, com Yamal em posição perfeita para sinalizar o fim de uma era gloriosa e o início de outra...