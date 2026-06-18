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England fans DallasGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Desde dominarem os rodeios até cantarem músicas do Oasis usando chapéus de cowboy - Como os torcedores ingleses que viajaram para o Texas abraçaram a cultura texana e americana

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Os torcedores da Inglaterra vieram ao Texas para a estreia dos Três Leões na Copa do Mundo. Lá, encontraram rodeios, caminhonetes, chapéus de cowboy, canções do Oasis para cantar junto e uma experiência no torneio diferente de tudo o que já haviam vivido antes.

DALLAS — As imagens, os sons e os cheiros de um rodeio são basicamente o que você esperaria. É um homem com sotaque sulista, dizendo coisas bem americanas, o barulho das vacas batendo os cascos na terra, música country tocando alto. São chapéus de cowboy, cerveja americana barata e comida um pouco em excesso. 

Mas, por alguns minutos estranhos, breves e desconcertantes na noite de terça-feira, os torcedores da Inglaterra fizeram do lugar o seu. O sotaque sulista silenciou, e Neil Diamond começou a tocar. Uma daquelas interpretações meio desajeitadas de “Sweet Caroline” — o hino não oficial das muitas façanhas da Inglaterra em torneios (a maioria delas sem sucesso) — deu início à festa. 


E então tudo ficou em silêncio novamente — de volta ao normal. Assim tem sido com a Inglaterra e Dallas. Este é o lugar mais estereotipicamente americano que existe, e os torcedores ingleses o abraçaram exatamente assim. As conotações sobre os torcedores ingleses em viagem costumam ser negativas. Mas esta Copa do Mundo aparentemente americana proporcionou uma experiência aparentemente americana para os torcedores que viajaram para cá. 

“Aluguei uma caminhonete [Dodge] Ram enorme, de dois litros e meio. É a maior coisa que já vi. Então, estou dirigindo por aí pelo Texas. Para mim, pareceu muito, muito americano”, disse Howard Taylor, um torcedor de destaque da Inglaterra, aoGOAL, durante uma breve pausa em uma espreguiçadeira na praia de Galveston, no Texas. 



Grandes torneios são complicados de se entender para os torcedores que viajam. Normalmente, eles ficam concentrados em áreas relativamente pequenas. Há uma “base” para começar e, tradicionalmente, trajetos relativamente curtos de um lugar para outro. Os Estados Unidos, porém, são uma história diferente. Os três jogos da Inglaterra na fase de grupos serão em Dallas, Boston e Nova York. Só as viagens para os três primeiros jogos somam cerca de 2.000 milhas. Para o torcedor casual de futebol, é uma dor de cabeça. Para os torcedores mais leais, é uma chance de tirar férias.

“Tem sido uma viagem bem longa”, explicou Taylor. “Cheguei aos Estados Unidos no dia 21 de maio e não pretendo ir embora até que a Inglaterra perca; por isso, reservei provisoriamente um voo saindo de Nova York, alguns dias depois da final.” 

Taylor usou esse torneio em particular como uma boa desculpa para tirar férias prolongadas. Sua jornada começou no final de maio, quando ele voou para Orlando com seus filhos e netas. Ele planejava ficar lá por 17 dias — mas fez uma breve pausa para voar até Leipzig e ver seu amado Crystal Palace conquistar a UEFA Conference League. Isso deixou os funcionários da imigração americana perplexos, que não estavam tão familiarizados com seu fanatismo por futebol.

“Eles realmente não conseguiam entender por que eu tinha saído por 60 horas para ir a um país estrangeiro e voltar com uma mochila. A imigração simplesmente não entendia quando entrei na sala de interrogatório. Felizmente, o cara de lá era torcedor do Atlético de Madrid e entendia de futebol, e eu estava usando a camisa do Crystal Palace”, disse Taylor.

A viagem continuou. Key Largo foi o próximo destino. Depois, Key West. Em seguida, seguiu para Miami, Galveston e, agora, Dallas. É claro que há uma caminhonete envolvida. Haverá paradas em outros lugares do Texas para aprender sobre a história americana no estado, depois uma viagem para Nova York e Boston. 

Toronto é a próxima na lista, supondo que seja um destino provável para as oitavas de final. Mas ele está preparado para reservar voos para Miami, se necessário. O único outro plano é um voo de volta para casa, marcado para depois da final.

“É de enlouquecer, não é?”, disse Taylor com uma risada.

Essa seria uma maneira de descrever as coisas. Mas a trajetória dele é, bem, um pouco insana. Seu primeiro jogo fora de casa pela Inglaterra foi uma viagem a Munique para ver os Três Leões golearem a Alemanha por 5 a 1. Ele estava passando por um divórcio na época e, precisando de algo em que se envolver, inscreveu-se no Clube de Viagens dos Torcedores da Inglaterra. Ele só perdeu um jogo fora de casa desde 2007. Esta é sua sexta Copa do Mundo. Taylor também ganhou certa fama. 

Ele participou de um “Quiz do Lockdown” pelo Zoom contra o então técnico Gareth Southgate (e venceu). Na Euro 2012, ele se vestiu de Freddie Flintstone e avançou contra cerca de 150 policiais de choque usando a fantasia completa.

“Sobrevivi para contar a história”, destacou ele. 

  • Tanya and JoshTanya Sweeney

    Uma recepção ao estilo do Texas

    Mas ele não está sozinho nessa jornada. A jornada de Tanya Sweeney pela Inglaterra começou como uma forma de se aproximar do filho. Há 11 anos, ela ficou sozinha na criação do filho, que hoje tem 18 anos. Na época, eles moravam fora do Reino Unido, mas conseguiram garantir ingressos para a Copa do Mundo de 2022 no Catar (e gastaram uma fortuna). Durante suas viagens, sugeriram a ela que talvez fosse possível conseguir ingressos mais acessíveis 

    “Basicamente, isso se tornou um hobby que Josh, meu filho, e eu praticamos juntos”, disse ela. “Não é como se eu fosse levá-lo para jogar paintball ou coisas do tipo. Não consigo pensar em nada pior.” 

    E assim começou uma espécie de turnê global com o filho. Sweeney foi aos confins da Europa. Ela foi à Alemanha para a Euro 2024. E agora, neste verão, ela estará nos Estados Unidos. Até agora, tem sido uma viagem produtiva. Para ela, o mesmo se aplica. Essas viagens têm a ver com futebol, mas também são férias. 

    O itinerário está bem cheio: rodeio em Dallas, Martha’s Vineyard na Nova Inglaterra e a banda dos anos 80 The Human League no Radio City, em Nova York. Ela já passou um tempo nos Estados Unidos antes, mas ainda existe uma aura de mistério em torno desse lugar — e uma boa desculpa para tirar férias também.  

    “Dallas é uma cidade nova. Boston também. Nunca estive em Boston. Estou animada com isso, mas, na verdade, não teria feito diferença [qual cidade] fosse. Estou animada com essa viagem”, acrescentou Sweeney.

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  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    O complexo cenário dos Estados Unidos

    Mas há algumas realidades reconhecidamente complicadas em relação a viajar para os Estados Unidos em 2026. As Copas do Mundo sempre trouxeram à tona o que há de bom e de ruim no país onde são realizadas. A percepção global dos Estados Unidos, atualmente, é reconhecidamente mista. Alguns estão plenamente cientes das questões sociopolíticas que têm prejudicado este torneio. 

    “É preciso ter bastante bom senso e tentar não incomodar ninguém; e, sabe, eu sou muito cuidadoso. Não postei absolutamente nada desde que cheguei aqui”, acrescentou Taylor.

    Outros estão menos preocupados.

    “Há muitas referências à situação política. As pessoas estão dizendo: ‘Não acredito que o torneio está sendo realizado lá’, e ‘Por que você iria querer ir para os EUA?’, e ‘Cuidado com o ICE’. Mas já viajei bastante para os EUA e, para ser sincero, isso não é algo que me venha à cabeça”, disse Sweeney.

    Na verdade, para alguns, isso não é nada fora do comum.

    “Eu escolho hotéis bem no centro da cidade, então pago mais para ficar no centro, e tomo muito cuidado com os lugares por onde ando, ou o que for, e uso o Uber. Mas faço isso aqui também”, acrescentou Sweeney.

  • BBQ signTom Hindle

    O custo de torcer pela Inglaterra

    É claro que também há o fator financeiro. Taylor se saiu bem ao conseguir entrar no Grupo de Torcedores Itinerantes da Inglaterra. Ele conseguiu ingressos preferenciais da FIFA. Se a Inglaterra chegar à final, Taylor terá pago pouco menos de US$ 600 no total (ele também recebe reembolso por cada partida em que os Três Leões não chegarem). 

    Sweeney, por sua vez, já pagou tudo. Incluindo ingressos, hospedagem e viagem, ela gastou pouco menos de US$ 30.000 (ela fez questão de ressaltar que também está voando em classe executiva). Ela estima que precisará de mais £ 5.000 para alimentação e bebidas. 

    “Não vou enlouquecer, enlouquecer. Vou comer fora quando sentir vontade. Sou muito preocupada com a saúde. Sou instrutora de fitness e gosto de manter meu peso baixo, então não vou passar cinco semanas enlouquecendo, comendo hambúrgueres o tempo todo, porque quero continuar magra”, disse Sweeney. 

    Resta, porém, a questão de onde, exatamente, ela poderá encontrar comida saudável no Texas.

    “De vez em quando, posso comprar uma salada no 7-Eleven”, disse ela. 

  • England fans 2Getty

    Oasis, chapéus de cowboy e uma vitória por 4 a 2

    Sweeney, Taylor e milhares de outras pessoas chegaram ao Texas nesta semana.

    Quarenta e oito horas antes do início da partida, Arlington estava estranhamente silenciosa. A rua principal, com duas churrascarias, alguns bares esportivos, uma cafeteria e a prefeitura, permanecia em relativo silêncio. Alguns sotaques podiam ser ouvidos flutuando ao vento. E era só isso. O fato de o Dallas Stadium, como tantos outros estádios americanos, ficar tão distante do centro da cidade não ajuda em nada. Esse lugar faz parte, na prática, da expansão urbana de uma enorme cidade texana. 

    Mas, ao longo do dia seguinte, as conversas ganharam vida. Camisas da Inglaterra começaram a aparecer, com nomes dos jogadores atuais e das lendas do passado: Kane, Beckham, Bellingham e Gerrard. Os barulhos ficaram mais altos, a presença cresceu. Um detalhe popular eram os chapéus de cowboy de brinquedo, com a bandeira da Inglaterra, colocados de forma cômica na cabeça de muitos. 

    “Minha filha trouxe isso para mim”, disse um torcedor do lado de fora do estádio, com uma cerveja light na mão. 

    A atmosfera aqui, fora isso, era alegre. Houve relatos de torcedores ingleses sendo expulsos de um pub em Dallas na noite anterior. Esses pareciam ser minoria, no entanto. Este era, de resto, um lugar de um confronto cultural amigável: chapéus e cerveja light, Oasis tocando alto em caminhonetes. E, no fim das contas, esse era o objetivo. Quando os jogadores entraram em campo, a música que costumava acompanhar o Chicago Bulls de Michael Jordan ressoou pelos alto-falantes. Todos se levantaram. Aquilo não parecia fora de lugar. 

    O que aconteceu em campo também deu aos torcedores da Inglaterra muitos motivos para cantar. A Inglaterra jogou mal no primeiro tempo e sofreu um gol logo antes do intervalo — levando uma vantagem de 2 a 2 para o intervalo. No segundo tempo, a equipe encontrou outro ritmo. Jude Bellingham marcou, assim como Marcus Rashford. No final das contas, a Inglaterra venceu por 4 a 2, e a vitória pareceu totalmente merecida. 

    E após o apito final, os jogadores da Inglaterra ficaram ali, em campo, olhando para a torcida que havia viajado até lá. Eles cantavam músicas do Oasis. E muitos deles usavam chapéus de cowboy. Nas próximas semanas, eles acompanharão essa seleção. Mas também acabarão indo a rodeios e shows, dirigindo caminhões e passando longas horas em aviões. Este é um torneio único, repleto de desafios e muitos pontos de interrogação.

    Mas os Estados Unidos ainda têm um charme e, no mínimo, os primeiros sinais indicam que uma Copa do Mundo americana pode muito bem ser bem recebida pelos torcedores ingleses.

    “Converse com qualquer torcedor inglês que esteja viajando, e ele vai lhe dizer que o futebol é uma parte bem pequena da viagem. O que importa é tudo o mais que acontece ao redor disso”, disse Sweeney. 


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