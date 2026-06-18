Desde dominarem os rodeios até cantarem músicas do Oasis usando chapéus de cowboy - Como os torcedores ingleses que viajaram para o Texas abraçaram a cultura texana e americana

DALLAS — As imagens, os sons e os cheiros de um rodeio são basicamente o que você esperaria. É um homem com sotaque sulista, dizendo coisas bem americanas, o barulho das vacas batendo os cascos na terra, música country tocando alto. São chapéus de cowboy, cerveja americana barata e comida um pouco em excesso.

Mas, por alguns minutos estranhos, breves e desconcertantes na noite de terça-feira, os torcedores da Inglaterra fizeram do lugar o seu. O sotaque sulista silenciou, e Neil Diamond começou a tocar. Uma daquelas interpretações meio desajeitadas de “Sweet Caroline” — o hino não oficial das muitas façanhas da Inglaterra em torneios (a maioria delas sem sucesso) — deu início à festa.





E então tudo ficou em silêncio novamente — de volta ao normal. Assim tem sido com a Inglaterra e Dallas. Este é o lugar mais estereotipicamente americano que existe, e os torcedores ingleses o abraçaram exatamente assim. As conotações sobre os torcedores ingleses em viagem costumam ser negativas. Mas esta Copa do Mundo aparentemente americana proporcionou uma experiência aparentemente americana para os torcedores que viajaram para cá.

“Aluguei uma caminhonete [Dodge] Ram enorme, de dois litros e meio. É a maior coisa que já vi. Então, estou dirigindo por aí pelo Texas. Para mim, pareceu muito, muito americano”, disse Howard Taylor, um torcedor de destaque da Inglaterra, aoGOAL, durante uma breve pausa em uma espreguiçadeira na praia de Galveston, no Texas.









Grandes torneios são complicados de se entender para os torcedores que viajam. Normalmente, eles ficam concentrados em áreas relativamente pequenas. Há uma “base” para começar e, tradicionalmente, trajetos relativamente curtos de um lugar para outro. Os Estados Unidos, porém, são uma história diferente. Os três jogos da Inglaterra na fase de grupos serão em Dallas, Boston e Nova York. Só as viagens para os três primeiros jogos somam cerca de 2.000 milhas. Para o torcedor casual de futebol, é uma dor de cabeça. Para os torcedores mais leais, é uma chance de tirar férias.

“Tem sido uma viagem bem longa”, explicou Taylor. “Cheguei aos Estados Unidos no dia 21 de maio e não pretendo ir embora até que a Inglaterra perca; por isso, reservei provisoriamente um voo saindo de Nova York, alguns dias depois da final.”

Taylor usou esse torneio em particular como uma boa desculpa para tirar férias prolongadas. Sua jornada começou no final de maio, quando ele voou para Orlando com seus filhos e netas. Ele planejava ficar lá por 17 dias — mas fez uma breve pausa para voar até Leipzig e ver seu amado Crystal Palace conquistar a UEFA Conference League. Isso deixou os funcionários da imigração americana perplexos, que não estavam tão familiarizados com seu fanatismo por futebol.

“Eles realmente não conseguiam entender por que eu tinha saído por 60 horas para ir a um país estrangeiro e voltar com uma mochila. A imigração simplesmente não entendia quando entrei na sala de interrogatório. Felizmente, o cara de lá era torcedor do Atlético de Madrid e entendia de futebol, e eu estava usando a camisa do Crystal Palace”, disse Taylor.

A viagem continuou. Key Largo foi o próximo destino. Depois, Key West. Em seguida, seguiu para Miami, Galveston e, agora, Dallas. É claro que há uma caminhonete envolvida. Haverá paradas em outros lugares do Texas para aprender sobre a história americana no estado, depois uma viagem para Nova York e Boston.

Toronto é a próxima na lista, supondo que seja um destino provável para as oitavas de final. Mas ele está preparado para reservar voos para Miami, se necessário. O único outro plano é um voo de volta para casa, marcado para depois da final.

“É de enlouquecer, não é?”, disse Taylor com uma risada.

Essa seria uma maneira de descrever as coisas. Mas a trajetória dele é, bem, um pouco insana. Seu primeiro jogo fora de casa pela Inglaterra foi uma viagem a Munique para ver os Três Leões golearem a Alemanha por 5 a 1. Ele estava passando por um divórcio na época e, precisando de algo em que se envolver, inscreveu-se no Clube de Viagens dos Torcedores da Inglaterra. Ele só perdeu um jogo fora de casa desde 2007. Esta é sua sexta Copa do Mundo. Taylor também ganhou certa fama.

Ele participou de um “Quiz do Lockdown” pelo Zoom contra o então técnico Gareth Southgate (e venceu). Na Euro 2012, ele se vestiu de Freddie Flintstone e avançou contra cerca de 150 policiais de choque usando a fantasia completa.

“Sobrevivi para contar a história”, destacou ele.