Getty Images
Traduzido por
“Desculpe, Tottenham” – Por que Harry Kane não voltará ao Spurs em uma transferência surpreendente, com novas informações sobre o futuro do atacante da Inglaterra no Bayern de Munique
A posição do Bayern sobre o futuro de Kane
O Bayern de Munique deve conceder a Kane um período prolongado de férias após a dolorosa eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo de 2026. De acordo com Christian Falk, o gigante alemão está ansioso para aproveitar essa janela para acelerar as negociações sobre um novo contrato para seu atacante estrela.
O capitão da Inglaterra havia efetivamente bloqueado todas as consultas externas sobre seu futuro no clube durante o torneio na América do Norte para manter o foco na campanha dos Três Leões. No entanto, agora que a poeira baixou após a derrota na semifinal, o Bayern está pronto para agir. O clube acredita que as experiências do atacante no cenário internacional apenas reforçaram seu vínculo com Munique.
- Getty Images Sport
Não há espaço para um retorno ao Tottenham
Embora a ideia romântica de um retorno ao norte de Londres frequentemente domine as manchetes, a realidade é bem mais sombria para os torcedores do Spurs. Kane é movido por uma obsessão única em conquistar a Liga dos Campeões, um troféu que lhe escapou ao longo de sua ilustre carreira. A reportagem sugere que, embora ele mantenha um profundo carinho pelo Tottenham, não pode se dar ao luxo de esperar por um projeto de reconstrução de longo prazo em seu antigo clube.
O atacante está ciente de que seus anos de auge são finitos, e voltar para um time que atualmente passa por uma transição provavelmente acabaria com suas esperanças de conquistar a Copa da Europa. O Real Madrid também foi mencionado como um possível pretendente, mas, com os “Los Blancos” supostamente focados em um planejamento de longo prazo sob uma possível futura liderança, o caminho está livre para Kane permanecer onde está.
A decepção internacional alimenta a ambição do clube
A dor da derrota da Inglaterra por 2 a 1 para a Argentina deixou uma marca profunda no atacante, que foi visto olhando fixamente para as arquibancadas com um ar de desistência após o apito final. Em uma postagem emocionante nas redes sociais, o atacante admitiu sentir um enorme vazio, afirmando: “Nenhuma palavra é forte o suficiente neste momento para superar essa sensação de vazio no estômago.
Estávamos perto, muito perto de outra final, mas não foi o suficiente. Demos tudo de nós nessas últimas 7 semanas, e ficar aquém é difícil de aceitar! Sei que as expectativas são altas e com razão; estamos batendo na porta há 8 anos, mas, mais uma vez, está faltando aquela peça final do quebra-cabeça!” Essa decepção parece ter desencadeado um período de profunda reflexão, alimentando, em última instância, uma determinação renovada e feroz de buscar a redenção e alcançar a glória na próxima temporada na Alemanha.
- Getty Images
A situação de transferência de Olise
A determinação do Bayern em manter seus melhores talentos vai além da posição de atacante, com o clube também adotando uma postura firme em relação a Michael Olise. Apesar de um interesse inicial do Real Madrid, espera-se que o francês permaneça na Allianz Arena na próxima temporada. A reportagem acrescenta que a situação de Olise pode se tornar mais complicada no próximo verão, especialmente se ele não renovar o contrato, mas, por enquanto, o time da Bundesliga não tem intenção de vendê-lo. Ao manter Kane e Olise, o Bayern está enviando uma mensagem direta ao resto da Europa de que pretende dominar tanto no campeonato nacional quanto no continente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.