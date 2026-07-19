“Desculpe, Tottenham” – Por que Harry Kane não voltará ao Spurs em uma transferência surpreendente, com novas informações sobre o futuro do atacante da Inglaterra no Bayern de Munique

Embora a ideia romântica de um retorno ao norte de Londres frequentemente domine as manchetes, a realidade é bem mais sombria para os torcedores do Spurs. Kane é movido por uma obsessão única em conquistar a Liga dos Campeões, um troféu que lhe escapou ao longo de sua ilustre carreira. A reportagem sugere que, embora ele mantenha um profundo carinho pelo Tottenham, não pode se dar ao luxo de esperar por um projeto de reconstrução de longo prazo em seu antigo clube.

O atacante está ciente de que seus anos de auge são finitos, e voltar para um time que atualmente passa por uma transição provavelmente acabaria com suas esperanças de conquistar a Copa da Europa. O Real Madrid também foi mencionado como um possível pretendente, mas, com os “Los Blancos” supostamente focados em um planejamento de longo prazo sob uma possível futura liderança, o caminho está livre para Kane permanecer onde está.



