Já se passaram algumas semanas desde a vergonhosa eliminação da seleção alemã na Copa do Mundo de 2026 nos EUA, Canadá e México, mas a derrota na disputa de pênaltis nas oitavas de final contra o Paraguai ainda causa grande repercussão. Agora, a ex-nadadora de nível mundial Franziska van Almsick voltou a fazer críticas — principalmente contra Leon Goretzka.
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"Desculpe, tomei a decisão errada!" Mais uma vez, críticas contundentes a Leon Goretzka por ter negado um pênalti
“Achei que foi uma atuação muito ruim dos nossos rapazes. Tem um jogador entre eles que, do ponto de vista humano, me decepcionou muito”, explicou a mulher de 48 anos no podcast Kerners11. “Porque houve claramente uma reação que mostrou que ele não queria cobrar o pênalti, e quando alguém se isenta dessa forma e não assume a responsabilidade, isso é algo que eu não esperava.”
Van Almsick confirmou, a pedido de Johannes B. Kerner, que se referia ao ex-jogador do Bayern: “Para mim, isso foi a cereja do bolo. Isso disse muito, muito mesmo, sobre a equipe. Acho que é preciso saber aceitar críticas. É isso que mais me irrita na nossa sociedade, mas também agora na nossa Copa do Mundo de Futebol ou nos jogos da nossa seleção nacional. Saber aceitar críticas e assumir responsabilidade.”
Para Van Almsick, não se trata de “ninguém poder cometer erros. Trata-se de assumir os próprios erros. Todo mundo pode cometer erros. Aí dá para dizer: ‘desculpe, tomei a decisão errada’. (...) Mas foi quase uma recusa ou, ao final da partida, nem mesmo ser capaz de dizer ‘desculpe’... nunca imaginei que isso fosse tão difícil.”
Goretzka teria recusado cobrar o pênalti contra o Paraguai?
O motivo das críticas é uma cena ocorrida durante a disputa de pênaltis. Após os dois primeiros pênaltis perdidos, a seleção alemã já estava com as costas contra a parede, antes que o primeiro pênalti perdido pelo Paraguai reacendesse a esperança. Após uma breve comemoração no círculo central, o capitão Joshua Kimmich, que havia convertido com segurança sua própria tentativa como segundo batedor alemão, assumiu o comando.
O capitão passou a lista dos jogadores restantes, um por um, para definir a ordem de chutes. Pelo microfone da chamada “Spidercam”, as palavras de Kimmich puderam ser ouvidas claramente na transmissão de TV.
“Nene, oitavo?”, perguntou Kimmich inicialmente ao grupo e indicou Nathaniel Brown, que acenou com a cabeça, como o oitavo batedor em potencial. Logo em seguida, o capitão dirigiu-se ao experiente Goretzka e perguntou: “Ou Leon, e você?”. No entanto, naquele momento, o veterano de 31 anos não deu qualquer sinal de disposição. Em vez disso, Goretzka inflou brevemente as bochechas e pareceu acenar com a cabeça em sinal de recusa.
Hummels também critica Goretzka
Por isso, já havia críticas por parte do campeão mundial Mats Hummels. O fato de, em vez de, por exemplo, Goretzka, ter sido Jonathan Tah — um zagueiro central — quem teve que cobrar o sexto pênalti da seleção alemã e, no fim das contas, ter errado de forma decisiva, irritou o ex-zagueiro na MagentaTV: “Ele nunca cobrou um pênalti na carreira. O fato de ele ter que cobrar porque todos os outros já não querem mais é, infelizmente, de certa forma revelador.”
Hummels então citou um exemplo de sua própria carreira para comparar e relembrou as quartas de final do Euro 2016 contra a Itália, que ele conseguiu vencer com a Alemanha na disputa de pênaltis. “Lá, depois de mais ou menos um minuto, fui até o técnico (Joachim Löw, nota do editor) e disse a ele que iria cobrar. Ele respondeu: ‘Mats, já temos cinco’”, contou o jogador de 37 anos. “Tínhamos tantas pessoas dispostas a ir para a marca do pênalti.”
Naquela ocasião, Hummels assumiu a responsabilidade pelo sexto pênalti da seleção alemã e precisava converter para manter sua equipe na competição. “Você pode acabar parecendo um idiota nessa situação. Eu estava lá e tinha um pênalti contra o Buffon, e sabia que, se errasse, estaríamos fora. Meus joelhos tremiam, mas não dá pra deixar isso transparecer; a gente vai lá e faz mesmo assim.”
Tah “pelo menos teve a coragem de se posicionar lá”, disse Hummels, sem fazer qualquer reprovação ao zagueiro do Bayern. “Achei um pouco lamentável que não tenhamos conseguido que várias pessoas estivessem totalmente convencidas disso.”
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