“Achei que foi uma atuação muito ruim dos nossos rapazes. Tem um jogador entre eles que, do ponto de vista humano, me decepcionou muito”, explicou a mulher de 48 anos no podcast Kerners11. “Porque houve claramente uma reação que mostrou que ele não queria cobrar o pênalti, e quando alguém se isenta dessa forma e não assume a responsabilidade, isso é algo que eu não esperava.”

Van Almsick confirmou, a pedido de Johannes B. Kerner, que se referia ao ex-jogador do Bayern: “Para mim, isso foi a cereja do bolo. Isso disse muito, muito mesmo, sobre a equipe. Acho que é preciso saber aceitar críticas. É isso que mais me irrita na nossa sociedade, mas também agora na nossa Copa do Mundo de Futebol ou nos jogos da nossa seleção nacional. Saber aceitar críticas e assumir responsabilidade.”

Para Van Almsick, não se trata de “ninguém poder cometer erros. Trata-se de assumir os próprios erros. Todo mundo pode cometer erros. Aí dá para dizer: ‘desculpe, tomei a decisão errada’. (...) Mas foi quase uma recusa ou, ao final da partida, nem mesmo ser capaz de dizer ‘desculpe’... nunca imaginei que isso fosse tão difícil.”