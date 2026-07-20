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Krishan Davis

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Desculpe, Leo - o “antifutebol” da Argentina não merecia a glória da Copa do Mundo: vencedores e perdedores, enquanto Messi se despede em lágrimas e a Espanha mira uma dinastia de domínio

Vencedores & perdedores
Copa do Mundo
Espanha
Argentina
L. Messi
F. Torres
E. Fernandez
L. de la Fuente
L. Martinez
Especiais e Opinião
Espanha x Argentina

Ao final de uma batalha exaustiva entre filosofias futebolísticas, a Espanha é mais uma vez campeã mundial. Foi o controle contra o caos na final da Copa do Mundo de 2026, quando os mestres do passe de Luis de la Fuente enfrentaram a Argentina, atual campeã e especialista nas “artes obscuras”. No fim das contas, após 120 minutos de jogo acirrado, a La Roja (e o futebol) saiu vitoriosa por 1 a 0, deixando Lionel Messi desconsolado.

Pode não ter sido a final mais memorável em termos de jogadas de gol ou de futebol de qualidade digna de nota, mas não seria nenhuma surpresa se fosse uma daquelas partidas lembradas por sua intensidade física, por mais desigual que tenha sido, talvez até com um título próprio (alguém se lembra de “A Batalha de Nova Jersey”?!).

O cartão vermelho desnecessário de Enzo Fernández, por uma segunda infração passível de cartão, nos acréscimos do final dos 90 minutos, acabou sendo decisivo, já que os combativos atuais campeões ficaram reduzidos a 10 jogadores durante toda a prorrogação. Eles não conseguiram se segurar.

No fim das contas, em uma partida em que a Espanha bombardeou o gol de Emi Martínez, mas não conseguiu criar muitas chances claras, o gol de Ferran Torres aos 106 minutos acabou fazendo a diferença. O reserva mandou uma bola certeira no ângulo superior da rede após um passe perfeito de Nico Williams, e os jogadores de De la Fuente sobreviveram a alguns sustos no final para conquistar o segundo título da Copa do Mundo da história do país.

Pela primeira vez, Messi foi apenas um espectador, incapaz de apresentar uma última jogada sobre-humana para salvar milagrosamente seu país naquela que foi, certamente, sua última participação.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Nova Jersey...

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    VENCEDOR: Futebol

    Foi uma batalha exaustiva, mas, no fim das contas, essa foi, sem dúvida, uma vitória do futebol sobre as artimanhas sujas e as táticas obscuras. A Argentina utilizou as mesmas táticas físicas e desestabilizadoras que incomodaram a Inglaterra nas semifinais, mas talvez tenha intensificado ainda mais o jogo. Os jogadores de Lionel Scaloni pareciam determinados a expulsar os adversários do campo, e por 106 minutos sua abordagem, digamos, “bruta”, estava mais uma vez funcionando contra os campeões europeus.

    No entanto, nessa ocasião, a Albiceleste ficou aquém, e muitos argumentariam que foi punida merecidamente por seu antifutebol no maior palco do esporte. Vários de seus jogadores foram longe demais, principalmente Fernández e Leandro Paredes — com o primeiro sendo expulso desnecessariamente e o segundo cometendo inúmeras faltas antes de, aparentemente, dar socos em jogadores espanhóis após o apito final.

    A seleção argentina campeã da Copa do Mundo de 2022 conquistou muitos admiradores por sua garra e atitude de nunca desistir, mas a natureza dessa atuação e as cenas desagradáveis que se seguiram mancharam o legado dessa equipe.

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  • Lionel MessiGetty Images

    PERDEDOR: Lionel Messi

    Não era assim que as coisas deveriam ter terminado para Messi: com uma medalha de prata no pescoço e lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois de ter dominado a Copa do Mundo de 2026 até a final, com oito gols e quatro assistências, é uma pena que o maior jogador de todos os tempos da Argentina tenha reservado o que foi, de longe, sua pior atuação para o maior palco, embora isso provavelmente não seja coincidência.

    Os companheiros de Messi costumam jogar apenas para ele, tentando dominar a posse de bola no meio-campo para criar linhas de passe em direção a ele, mas sua abordagem excessivamente agressiva na final deixou seu craque à margem, já que a equipe se concentrou exclusivamente em interromper as tentativas de ataque da Espanha, cometendo falta atrás de falta. Foi revelador que essa tenha sido a primeira vez em todo o torneio em que Messi não conseguiu dar qualquer tipo de contribuição ofensiva.

    De uma perspectiva coletiva, essa é uma maneira triste de Messi se despedir, com alguns de seus compatriotas desvalorizando as conquistas do time especial de Scaloni com suas atitudes desagradáveis. Messi, seu país e o resto do mundo do futebol ficarão felizes apenas por ele ter conquistado o troféu há quatro anos, garantindo assim seu legado.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    VENCEDOR: Ferran Torres

    Antes da final, tinha sido um torneio para esquecer para o atacante do Barcelona, Torres, que havia enfrentado dificuldades para causar qualquer impacto ao atuar como coadjuvante do artilheiro da Espanha, Mikel Oyarzabal, sem conseguir marcar sequer um gol. Mas, quando mais importava, ele finalmente correspondeu às expectativas — e ainda mais.

    Entrando no lugar de Oyarzabal faltando meia hora para o fim do tempo regulamentar em Nova Jersey, Torres surgiu no momento decisivo da prorrogação para garantir o segundo título mundial da história de seu país. Ele poderia ser perdoado pela falta de confiança diante do gol, mas mostrou exatamente o contrário ao mandá-la no ângulo superior da rede após um passe perfeito de Williams, garantindo a vitória.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Enzo Fernández

    Nossa, nossa, nossa. Enzo Fernández — o que, pelo amor de Deus, você estava pensando?! O jogador do Chelsea passou despercebido durante todo o tempo regulamentar em East Rutherford, sem conseguir criar uma única chance, dar um único chute OU dar um único toque na área espanhola, mas mesmo assim encontrou uma maneira de causar um impacto significativo, já que seu cartão vermelho abriu caminho para a vitória da Espanha.

    Já havia recebido um cartão amarelo por uma manifestação muito óbvia de descontentamento após ter sido negada uma falta perto da linha do meio-campo no final da partida, mas Fernández, inexplicavelmente, partiu para uma dividida contra Pau Cubarsi nos acréscimos, exatamente no mesmo local, e acertou o adversário em cheio, sem tocar na bola. Apesar de seus protestos prolongados e embaraçosos, foi um segundo cartão amarelo indiscutível. Ele custou caro ao seu país.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    VENCEDOR: Luis de la Fuente

    Foi uma guerra de desgaste, mas De la Fuente, no fim das contas, acertou em cheio nas táticas mais uma vez no maior palco do futebol. Todas as suas substituições no segundo tempo tiveram exatamente o efeito desejado, com a Espanha parecendo ser a única equipe que buscava um gol nos 90 minutos, e dois desses jogadores se uniram para marcar o gol decisivo na prorrogação.

    Pedri assumiu o controle da partida após sua entrada, criando mais chances do que qualquer outro jogador (quatro), apesar de ter entrado pouco depois da marca de uma hora; a força física de Mikel Merino trouxe uma nova dimensão ao ataque, e ele esteve a um fio de marcar o gol da vitória de cabeça; já Williams representou uma ameaça muito mais direta do que Alex Baena na ala esquerda. Foi, é claro, este último quem serviu o também reserva Torres com uma cabeçada perfeita, de costas e para baixo.

    Podemos estar testemunhando o início de mais uma dinastia espanhola sob o comando de De la Fuente, que provou ser um especialista em torneios tanto nas categorias de base da La Roja quanto na seleção principal. Depois de conquistar o Campeonato Europeu e a Copa do Mundo consecutivamente, esse elenco relativamente jovem pode ser capaz de dominar o cenário por muitos anos com ele no comando.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Lisandro Martinez

    Quando Lisandro Martínez sonhou, na noite anterior, com como sua final da Copa do Mundo poderia se desenrolar, certamente não era isso que ele tinha em mente. O zagueiro do Manchester United ficou em campo por apenas 44 minutos da partida decisiva antes de ser forçado a sair por lesão. Isso vai doer muito para um jogador que ficou no banco sem entrar em campo quando a Argentina triunfou sobre a França no Catar, em 2022.

    Para piorar a situação, o combativo zagueiro central pode muito bem ter se machucado ao cometer uma falta cínica em Oyarzabal, que lhe rendeu um cartão amarelo apenas três minutos antes de sua substituição, no final do primeiro tempo. Seu clube espera desesperadamente que o problema — que parecia ser uma lesão na coxa — não seja nada grave para um jogador que vem sendo atormentado por lesões.

  • Lionel Messi Harry Kane Argentina England 2026 World CupGetty

    VENCEDOR: Harry Kane

    Um subenredo intrigante da final da Copa do Mundo foi a disputa pelo Ballon d’Or de 2026, e tanto Messi quanto Lamine Yamal podem ter feito um grande favor ao capitão da Inglaterra, Harry Kane, em sua busca por esse prêmio individual.

    Kane era considerado o favorito ao prêmio antes do torneio, mas suas esperanças sofreram um duro golpe quando a Inglaterra foi eliminada nas semifinais pela Argentina, enquanto Messi avançava como um dos principais artilheiros e Yamal também garantia seu lugar na final, apesar de não ter atingido seu habitual alto nível na América do Norte.

    No entanto, Messi acabou não aparecendo em Nova Jersey, já que a Argentina ficou aquém das expectativas, e o mais novo prodígio do Barcelona, Yamal, teve dificuldades para causar grande impacto em uma atuação incomumente discreta, apesar de ter colocado as mãos no troféu. Consequentemente, a disputa pela Bola de Ouro ainda está bem aberta para Kane este ano, após suas façanhas impressionantes com o Bayern de Munique na última temporada.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    PERDEDOR: A apresentação

    Considerando todos os milhões e milhões e milhões de dólares que foram, francamente, desperdiçados para tornar essa final um espetáculo o mais grandioso e chamativo possível, é uma farsa que a superfície de jogo no Estádio de Nova York-Nova Jersey tenha sido aparentemente negligenciada, com o futebol americano em si claramente entre as últimas prioridades.

    Para um jogo dessa magnitude, o gramado foi uma vergonha total, com grandes áreas visivelmente irregulares, secas e duras devido ao calor escaldante. Normalmente um estádio da NFL com gramado artificial, a grama em East Rutherford vinha apresentando problemas durante todo o torneio, o que levanta sérias questões sobre por que foi escolhido para sediar a final, para começar.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINALAFP

    PERDEDOR: O “entretenimento” da FIFA

    Essa foi uma final que resumiu a comercialização do “belo jogo”, que ficou bem evidente neste torneio em particular. Em uma partida em que os torcedores pagaram milhares e milhares de dólares por um ingresso, os jogadores em campo eram provavelmente as celebridades menos conhecidas presentes no evento.

    Robbie Williams (vestindo um agasalho com lantejoulas), Nicole Scherzinger e Tom Cruise estavam entre uma mistura desconexa de estrelas que abriram a final, enquanto um show no intervalo que ninguém pediu contou com os grandes nomes brasileiros Ronaldo e Ronaldinho levando Madonna pelo túnel e apresentações dos Muppets e de Justin Bieber.

    Como Wayne Rooney disse de forma tão eloquente na cobertura da final pela BBC: “foi uma porcaria”.