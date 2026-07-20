Pode não ter sido a final mais memorável em termos de jogadas de gol ou de futebol de qualidade digna de nota, mas não seria nenhuma surpresa se fosse uma daquelas partidas lembradas por sua intensidade física, por mais desigual que tenha sido, talvez até com um título próprio (alguém se lembra de “A Batalha de Nova Jersey”?!).

O cartão vermelho desnecessário de Enzo Fernández, por uma segunda infração passível de cartão, nos acréscimos do final dos 90 minutos, acabou sendo decisivo, já que os combativos atuais campeões ficaram reduzidos a 10 jogadores durante toda a prorrogação. Eles não conseguiram se segurar.

No fim das contas, em uma partida em que a Espanha bombardeou o gol de Emi Martínez, mas não conseguiu criar muitas chances claras, o gol de Ferran Torres aos 106 minutos acabou fazendo a diferença. O reserva mandou uma bola certeira no ângulo superior da rede após um passe perfeito de Nico Williams, e os jogadores de De la Fuente sobreviveram a alguns sustos no final para conquistar o segundo título da Copa do Mundo da história do país.

Pela primeira vez, Messi foi apenas um espectador, incapaz de apresentar uma última jogada sobre-humana para salvar milagrosamente seu país naquela que foi, certamente, sua última participação.

O GOAL analisa os vencedores e os perdedores de Nova Jersey...