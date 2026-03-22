"Descontrolado, agressivo e violento" — Treinador do Marselha se indigna após Mason Greenwood ficar "gravemente ferido" em uma entrada

O técnico foi inflexível ao falar com a imprensa, lançando um ataque contundente à arbitragem, segundo a RMC Sport. “A intervenção de Haraldsson foi descontrolada, agressiva e violenta”, afirmou Beye. “E mesmo que possamos considerar que não houve negação de uma oportunidade de gol na falta de Verdonk, ainda assim houve um impacto violento, já que ele se machucou. Em seguida, Haraldsson o ataca pelas costas. Então, se é preciso um soco para que haja um cartão vermelho, tudo bem... Mas essa violência deve ser punida. Eles julgaram que era cartão amarelo. Mas temos um jogador gravemente lesionado e isso mudou o rumo da nossa partida.”



