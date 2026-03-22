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"Descontrolado, agressivo e violento" — Treinador do Marselha se indigna após Mason Greenwood ficar "gravemente ferido" em uma entrada
O caos se instala no Velódromo
Beye não mediu palavras em sua análise pós-jogo após a derrota por 2 a 1 no domingo. A polêmica começou aos 13 minutos, quando Greenwood liderou um contra-ataque rápido, mas foi derrubado por uma entrada tardia e violenta do zagueiro do Lille, Calvin Verdonk. A forte colisão fez o ponta voar e imediatamente enfureceu o banco da equipe da casa. Embora o atacante tenha tentado continuar jogando após a falta, a gravidade da entrada se mostrou insuportável. Ele resistiu por apenas mais cinco minutos antes de ser substituído aos 18 minutos, alterando completamente a dinâmica do confronto de alto risco da Ligue 1.
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Beye critica após lesão de Greenwood
O técnico foi inflexível ao falar com a imprensa, lançando um ataque contundente à arbitragem, segundo a RMC Sport. “A intervenção de Haraldsson foi descontrolada, agressiva e violenta”, afirmou Beye. “E mesmo que possamos considerar que não houve negação de uma oportunidade de gol na falta de Verdonk, ainda assim houve um impacto violento, já que ele se machucou. Em seguida, Haraldsson o ataca pelas costas. Então, se é preciso um soco para que haja um cartão vermelho, tudo bem... Mas essa violência deve ser punida. Eles julgaram que era cartão amarelo. Mas temos um jogador gravemente lesionado e isso mudou o rumo da nossa partida.”
Haraldsson escapa do cartão vermelho
A falta inicial cometida contra o atacante desencadeou uma enorme briga em campo entre os jogadores de ambas as equipes. Durante a confusão acalorada, Haraldsson empurrou com força o atacante lesionado pelas costas. O árbitro Benoit Bastien interveio, acabando por mostrar cartões amarelos a Verdonk, Haraldsson e ao próprio jogador inglês. A decisão de apenas advertir o jogador da seleção islandesa deixou o técnico do Marselha perplexo e furioso. O técnico argumentou que a falta de punição severa para um ato de agressão tão flagrante não protegeu seus jogadores, especialmente considerando o perigo físico que seu atacante estrela acabara de passar durante os caóticos minutos iniciais.
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A recuperação tardia do Lille surpreende os anfitriões
A perda do seu principal catalisador no ataque revelou-se decisiva para os anfitriões. Apesar de terem assumido a liderança com um gol de Ethan Nwaneri pouco antes do intervalo, acabaram por sucumbir na segunda parte. Thomas Meunier empatou rapidamente, e o experiente atacante Olivier Giroud marcou um dramático gol da vitória nos últimos minutos, aos 86, reduzindo a diferença entre o terceiro colocado, o Marselha, e o quinto colocado, o Lille, para apenas dois pontos. Defendendo o papel de seu jogador na confusão, Beye concluiu: “Quando vejo a imagem, entendo a reação de Greenwood, que está ligada ao medo. Acredito que dar cartão amarelo aos três jogadores não é uma decisão condizente com o que aconteceu.”
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