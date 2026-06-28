Desconto nos ingressos e camiseta grátis antes do confronto da Copa do Mundo contra o Paraguai! Será que os torcedores da DFB vão invadir um clássico lendário dos EUA?

O Fenway Park foi inaugurado em 1912, sendo, portanto, o estádio mais antigo da MLB ainda em uso. Já na inauguração, há bem mais de 100 anos, o Red Sox, time da casa, enfrentou os Yankees, de Nova York, localizada a cerca de quatro horas de carro a sudoeste. Ao longo dos anos, a rivalidade entre os dois clubes se tornou provavelmente a mais acirrada da MLB. Com 27 títulos, os Yankees são os maiores campeões da história, mas já esperam desde 2009 por uma vitória na World Series. Os Red Sox venceram nove vezes até o momento, a última delas em 2018.

Por ocasião da partida das oitavas de final da seleção alemã no dia seguinte, na vizinha Foxborough, a DFB e o Boston Red Sox organizaram uma oferta especial para os torcedores da Alemanha. Ao fazer a reserva por meio de um link criado especialmente para isso, há um desconto de dez dólares nos ingressos e, além disso, uma “camiseta gratuita do Red Sox Alemanha”. O ponto de encontro oficial dos torcedores da DFB é às 17h, horário local, no “Game On”, um bar esportivo bem ao lado do Fenway Park, que tem capacidade para 37.735 torcedores. Durante a partida, a banda “TubaFrau Hofbräu Band” fará a animação musical com um toque alemão.