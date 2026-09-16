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'Desbanam-me, por favor!' - estrela do Chelsea, Cole Palmer, é atingido por banimento chocante na Twitch após vazar gameplay de EA Sports FC 27 em erro de acesso antecipado
Transmissão de EAFC 27 é encerrada mais cedo após revelação inicial de gameplay
O jogador de 24 anos entrou na Twitch na tarde de terça-feira e presenteou milhares de espectadores com uma transmissão improvisada do aguardado videogame. Palmer passou mais de uma hora abrindo pacotes do Ultimate Team e jogando partidas, ignorando completamente o rígido embargo de lançamento do jogo.
Com o lançamento global marcado para 25 de setembro e o acesso antecipado oficialmente previsto para começar apenas em 18 de setembro, a transmissão não autorizada da estrela do Chelsea rapidamente chamou a atenção dos desenvolvedores. A live foi encerrada abruptamente, e o canal de Palmer na Twitch teve, posteriormente, todo o conteúdo de EA Sports FC 27 removido após um pedido por violação de direitos autorais.
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“Eu só estava dando às pessoas o que elas queriam!”
A situação ganhou um tom bem-humorado quando a conta oficial do EA Sports FC entrou na conversa no meio da transmissão. A desenvolvedora repreendeu o meio-campista de forma leve, comentando: "Errr Cole, não era para fazermos isso um pouco mais tarde? Estaremos ao vivo às 18h no Reino Unido!"
Sem se abalar com o banimento posterior, o internacional inglês usou os stories do Instagram para fazer um apelo bem-humorado. Marcando tanto a Twitch quanto a EA, ele escreveu: "Eu só estava dando às pessoas o que elas queriam... me desbanam pfv." Mais tarde, ele interagiu em outra plataforma com uma publicação nas redes sociais sobre sua suspensão, dizendo simplesmente: "Voltaremos em breve."
Durante a transmissão malfadada, Palmer também demonstrou descontentamento com seus números no jogo. Ao descobrir que sua nota geral havia caído de 87 para 85, reclamou: "Preciso ter uma conversa com a EA. Eles tiraram dois pontos da minha nota. Eu tive uma perna por dez meses na última temporada, o que vocês queriam que eu fizesse?"
Ele também questionou seu ritmo em comparação com o companheiro de Chelsea Morgan Rogers, acrescentando: "76 de ritmo? Não sei como ele tem mais ritmo do que eu, mas a EA às vezes, cara, é meio maluca."
Problemas com lesões e uma campanha difícil
Os comentários de Palmer sobre sua condição física dizem respeito a um período frustrante fora de ação na temporada passada. O meia ficou um tempo considerável afastado por causa de um problema na virilha e de uma fratura no dedo do pé, o que limitou severamente seu impacto nos primeiros meses da campanha.
Ao refletir sobre essas dificuldades durante a pré-temporada do Chelsea em Sydney, Palmer admitiu que apressou sua recuperação. "Nos primeiros meses, comigo lesionado, eu só queria entrar em campo e jogar, o que provavelmente eu não deveria ter feito", explicou. "Obviamente, eu não conseguia jogar da forma como queria. Foi uma temporada ruim, pessoalmente, com lesões e essas coisas, mas agora me sinto bem. As sete semanas obviamente ajudaram. Estou pronto para voltar."
O jogador de 24 anos também revelou até onde foi para tentar resolver seus problemas físicos, ao afirmar: "Fui para a Suécia ou Dinamarca, um desses países, para consultar um médico. Nós até falamos sobre (cirurgia), mas no fim eu não a fiz."
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O foco volta para o campo
Com seus problemas com lesões aparentemente no passado, Palmer desfrutou de um início de temporada cintilante ao lado de Rogers. Ambos os jogadores já registraram quatro participações em gols na Premier League, destacando sua crescente influência em Stamford Bridge.
Enquanto espera para ver se sua conta na Twitch será restabelecida, a atenção imediata de Palmer deve permanecer voltada para os próximos compromissos do Chelsea. Seu impressionante desempenho na Premier League e na Copa da Liga será crucial enquanto o Chelsea busca manter seu embalo inicial em todas as competições.
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