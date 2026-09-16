A situação ganhou um tom bem-humorado quando a conta oficial do EA Sports FC entrou na conversa no meio da transmissão. A desenvolvedora repreendeu o meio-campista de forma leve, comentando: "Errr Cole, não era para fazermos isso um pouco mais tarde? Estaremos ao vivo às 18h no Reino Unido!"

Sem se abalar com o banimento posterior, o internacional inglês usou os stories do Instagram para fazer um apelo bem-humorado. Marcando tanto a Twitch quanto a EA, ele escreveu: "Eu só estava dando às pessoas o que elas queriam... me desbanam pfv." Mais tarde, ele interagiu em outra plataforma com uma publicação nas redes sociais sobre sua suspensão, dizendo simplesmente: "Voltaremos em breve."

Durante a transmissão malfadada, Palmer também demonstrou descontentamento com seus números no jogo. Ao descobrir que sua nota geral havia caído de 87 para 85, reclamou: "Preciso ter uma conversa com a EA. Eles tiraram dois pontos da minha nota. Eu tive uma perna por dez meses na última temporada, o que vocês queriam que eu fizesse?"

Ele também questionou seu ritmo em comparação com o companheiro de Chelsea Morgan Rogers, acrescentando: "76 de ritmo? Não sei como ele tem mais ritmo do que eu, mas a EA às vezes, cara, é meio maluca."



