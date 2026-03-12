Desastre para o FC Bayern? A UEFA parece ter tomado uma decisão sobre Joshua Kimmich e Michael Olise

Assim, não haverá mais investigações contra os dois jogadores-chave do FC Bayern após os incidentes na partida de ida das oitavas de final contra o Atalanta Bergamo (6:1). Uma suspensão além do regulamento em caso de terceiro cartão amarelo na competição em andamento está, portanto, fora de questão.

Embora a UEFA tenha analisado os incidentes, não foi constatada nenhuma conduta grave por parte dos dois jogadores. Kimmich e Olise só ficarão de fora da partida de volta contra o Bergamo na próxima quarta-feira.

Com o placar em 6 a 0, os dois jogadores receberam deliberadamente seu terceiro cartão amarelo no último quarto de hora por perder tempo na execução de jogadas ensaiadas. Assim, eles queriam evitar uma suspensão para uma provável partida das quartas de final contra o Real Madrid ou o Manchester City.