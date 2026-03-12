Joshua Kimmich e Michael Olise não receberão uma suspensão prolongada da UEFA, o que afetaria uma possível partida de quartas de final da Liga dos Campeões. Isso foi relatado de forma consistente peloSport 1 e pelo L'Equipe.
Desastre para o FC Bayern? A UEFA parece ter tomado uma decisão sobre Joshua Kimmich e Michael Olise
Assim, não haverá mais investigações contra os dois jogadores-chave do FC Bayern após os incidentes na partida de ida das oitavas de final contra o Atalanta Bergamo (6:1). Uma suspensão além do regulamento em caso de terceiro cartão amarelo na competição em andamento está, portanto, fora de questão.
Embora a UEFA tenha analisado os incidentes, não foi constatada nenhuma conduta grave por parte dos dois jogadores. Kimmich e Olise só ficarão de fora da partida de volta contra o Bergamo na próxima quarta-feira.Com o placar em 6 a 0, os dois jogadores receberam deliberadamente seu terceiro cartão amarelo no último quarto de hora por perder tempo na execução de jogadas ensaiadas. Assim, eles queriam evitar uma suspensão para uma provável partida das quartas de final contra o Real Madrid ou o Manchester City.
- AFP
Kimmich “irritado” com suspensão por cartão amarelo - Gräfe prevê suspensão
Enquanto Olise se mostrou bastante taciturno após o jogo, como de costume, Kimmich deu uma explicação aparentemente compreensível para a UEFA, pelo menos em relação ao seu cartão amarelo. Em todas as entrevistas na TV e na zona mista, ele ressaltou que não tinha ninguém para quem passar a bola ao cobrar uma falta no seu próprio campo e que não queria jogar contra a pressão adversária. Além disso, ele ficou irritado com a advertência, porque é um jogador que quer “fazer todas as jogadas”.
Recentemente, o ex-árbitro Manuel Gräfe expressou dúvidas sobre essa versão no portal de mídia social X. Embora a explicação de Kimmich sobre a situação em que recebeu o cartão amarelo seja uma “boa tentativa”, ela não resistirá a uma análise da UEFA. “A UEFA vai analisar as imagens e constatar que a bola estava bem jogável no início (Tah estava livre)”, explicou Gräfe a esse respeito.
Kimmich “também poderia ter chutado longe e, como o Bayern costuma jogar muito perto da própria área e com muita pressão, o argumento não deve ser convincente”, argumentou Gräfe. Para complicar ainda mais, o placar de 6 a 0 não dava motivo para ganhar tempo, portanto, “tudo menos uma investigação e suspensão seria surpreendente”.
- Getty Images
Sergio Ramos abre um precedente no Real Madrid e vira motivo de piada
No entanto, isso aparentemente não vai acontecer, apesar de haver um precedente de 2019. Naquela época, Sergio Ramos, jogando pelo Real Madrid, recebeu intencionalmente um cartão amarelo na vitória por 2 a 1 na partida de ida das oitavas de final contra o Ajax Amsterdam e admitiu isso abertamente.
“Não é que eu subestime o adversário, mas às vezes é preciso tomar essas decisões e foi isso que eu fiz”, disse Ramos depois, sendo suspenso não só para a partida de volta, mas também para uma possível partida de quartas de final. Mas isso nem chegou a acontecer. O Ajax derrotou o Real Madrid por 4 a 1 na partida de volta, e Ramos se tornou motivo de piada por ter provocado sua suspensão por cartão amarelo.