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Desastre para Cristiano Ronaldo: o Al-Nassr sofre derrota surpreendente contra o Al-Qadsiah e dá ao Al-Hilal uma nova esperança na disputa pelo título da Liga Profissional Saudita
O Al-Nassr ficou surpreso com o gol logo no início do Al-Qadsiah
Em uma partida que se esperava ser um obstáculo rotineiro no caminho rumo ao título, o Al-Nassr se viu em apuros na 31ª rodada da Liga Profissional da Arábia Saudita. O time da casa, o Al-Qadsiah, recusou-se a seguir o roteiro e assumiu uma vantagem merecida aos 24 minutos, quando Mohammed Abu Al-Shamat foi o mais rápido a reagir e mandou a bola para o fundo da rede, recompensando o início enérgico de sua equipe.
Ronaldo tentou colocar sua equipe de volta na disputa quase imediatamente, soltando um chute com efeito característico que parecia destinado ao ângulo superior. No entanto, a sorte não estava do lado da lenda portuguesa, já que a bola bateu na trave, deixando o capitão do Al-Nassr frustrado enquanto os visitantes lutavam para encontrar seu ritmo em um primeiro tempo difícil.
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Felix reage, mas os problemas defensivos persistem
O empate acabou por chegar apenas dois minutos após a chance perdida por Ronaldo. João Félix aproveitou com precisão uma falha na defesa do Al-Qadsiah. Após receber um passe preciso de Marcelo Brozović, o ex-jogador do Barcelona marcou seu 23º gol da temporada em todas as competições.
Apesar do alívio momentâneo proporcionado por Félix, a equipe de Jorge Jesus continuou frágil na defesa. A zaga foi repetidamente exposta, e Musab Al Juwayr restaurou a vantagem do Al-Qadsiah aos 55 minutos. Qualquer esperança de uma reação no final do jogo foi extinta aos 78 minutos, quando Julián Quiñones aproveitou outro erro defensivo para fazer 3 a 1 e garantir a vitória para o time da casa.
Assuntos pendentes com o fim da sequência de vitórias
Quando soou o apito final, Jesus estava visivelmente irritado na linha lateral. A derrota foi particularmente amarga, pois pôs fim a uma sequência notável de 20 vitórias consecutivas do Al-Nassr em todas as competições. O que parecia ser uma marcha imparável rumo ao título da Liga Profissional da Arábia Saudita foi agora interrompida por uma equipe que se esperava que fosse derrotada com facilidade.
Embora o Al-Nassr ainda esteja no topo da tabela por enquanto, a aura de invencibilidade que cercava o time desde o início da primavera foi destruída no pior momento possível.
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O Al-Hilal abriu caminho para o título
As implicações para a classificação são significativas. O Al-Nassr detém atualmente uma vantagem de cinco pontos sobre o Al-Hilal, mas o ex-clube de Jesus tem um jogo a menos a disputar. Com os dois gigantes programados para se enfrentarem em um jogo que pode decidir o título em 12 de maio, o Al-Hilal agora controla efetivamente seu próprio destino; se vencer as partidas restantes, será coroado campeão. Antes desse confronto tão aguardado, o Al-Nassr precisa se reorganizar para enfrentar o Al Shabab em 7 de maio, sabendo que não pode mais se dar ao luxo de cometer deslizes nesta tensa disputa pelo título.