Desastre para Cristiano Ronaldo: o Al-Nassr sofre derrota surpreendente contra o Al-Qadsiah e dá ao Al-Hilal uma nova esperança na disputa pelo título da Liga Profissional Saudita

Em uma partida que se esperava ser um obstáculo rotineiro no caminho rumo ao título, o Al-Nassr se viu em apuros na 31ª rodada da Liga Profissional da Arábia Saudita. O time da casa, o Al-Qadsiah, recusou-se a seguir o roteiro e assumiu uma vantagem merecida aos 24 minutos, quando Mohammed Abu Al-Shamat foi o mais rápido a reagir e mandou a bola para o fundo da rede, recompensando o início enérgico de sua equipe.

Ronaldo tentou colocar sua equipe de volta na disputa quase imediatamente, soltando um chute com efeito característico que parecia destinado ao ângulo superior. No entanto, a sorte não estava do lado da lenda portuguesa, já que a bola bateu na trave, deixando o capitão do Al-Nassr frustrado enquanto os visitantes lutavam para encontrar seu ritmo em um primeiro tempo difícil.



