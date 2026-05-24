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Desastre para Alisha Lehmann! O Leicester Women é rebaixado da WSL após uma derrota agonizante na repescagem para o Charlton
Desilusão no Valley para os Foxes
Após 120 minutos exaustivos e sem gols sob um calor escaldante, as Foxes foram derrotadas por 2 a 1 nos pênaltis pelo Charlton na decisiva partida do play-off. Apesar da goleira Katie Keane ter defendido duas cobranças, o Leicester perdeu quatro de suas cinco tentativas, com apenas Olivia McLoughlin convertendo sua cobrança. O resultado devastador da disputa por pênaltis encerra a passagem de cinco anos do clube na primeira divisão, o que significa que o Charlton assume seu lugar na campanha da Women’s Super League da próxima temporada, enquanto o Leicester desce para a WSL2.
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Sem o seu atacante principal, que está lesionado
A derrota catastrófica foi agravada pela ausência da atacante estrela Lehmann, que ficou de fora da escalação devido a uma lesão. Sem ela em campo, as visitantes tiveram dificuldades para abrir o placar durante o tempo regulamentar, apesar da entrada de Ashleigh Neville e Rachel Williams. A ausência de Lehmann destacou um período frustrante para a atacante, que chegou em janeiro após uma passagem pelo Como em meio a grande alarde. Ela conseguiu apenas nove partidas e um único gol durante uma campanha nacional desastrosa, que culminou com o Leicester terminando na última posição da tabela da WSL.
Um prêmio polêmico, apesar do impacto limitado
Apesar de não ter jogado com regularidade, Lehmann foi a grande vencedora na cerimônia de premiação de fim de temporada do clube, levando para casa os prêmios de “Gol da Temporada” e “Jogadora da Temporada Eleita pelos Fãs”. A jogadora da seleção suíça somou apenas 502 minutos em campo, com as Foxes perdendo todos os jogos em que ela atuou. No entanto, sua enorme projeção global e sua base dedicada de mais de 15 milhões de seguidores no Instagram sem dúvida influenciaram a votação do público. A votação interna das jogadoras, que foi para Shannon O'Brien, destacou um contraste gritante entre as avaliações no vestiário e a popularidade online.
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O que vem a seguir para os Foxes?
Olhando para o futuro, o Leicester enfrenta um enorme projeto de reconstrução ao se preparar para a vida na segunda divisão pela primeira vez desde 2021. O rebaixamento lança sérias dúvidas sobre o futuro de Lehmann a longo prazo na região de Midlands. O ícone mundial deve agora decidir se permanece e luta pelo retorno à primeira divisão ou se busca uma transferência para outro clube da primeira divisão.