Desastre para Alisha Lehmann! O Leicester Women é rebaixado da WSL após uma derrota agonizante na repescagem para o Charlton

Apesar de não ter jogado com regularidade, Lehmann foi a grande vencedora na cerimônia de premiação de fim de temporada do clube, levando para casa os prêmios de “Gol da Temporada” e “Jogadora da Temporada Eleita pelos Fãs”. A jogadora da seleção suíça somou apenas 502 minutos em campo, com as Foxes perdendo todos os jogos em que ela atuou. No entanto, sua enorme projeção global e sua base dedicada de mais de 15 milhões de seguidores no Instagram sem dúvida influenciaram a votação do público. A votação interna das jogadoras, que foi para Shannon O'Brien, destacou um contraste gritante entre as avaliações no vestiário e a popularidade online.