Em declarações na zona mista após a vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre os Estados Unidos, o craque do Stuttgart, Undav, contou em primeira mão o momento em que Karl caiu. A lesão ocorreu durante os momentos finais dos preparativos da equipe, lançando uma sombra sobre o que deveria ter sido um último jogo de preparação.

“Aconteceu durante um chute — na última jogada do último treino”, explicou Undav à Sky Sport. “Quando ele tocou naquele local, percebemos: ‘ok, tem algo errado aqui’. Quando soubemos do resultado, ficamos naturalmente muito tristes pelo garoto.”

“Ele é um rapaz excelente, tem se dedicado ao máximo e tem um futuro brilhante pela frente. Ele adoraria participar do grande torneio, mas, infelizmente, não há nada que possamos fazer a respeito. Essas coisas acontecem. Desejamos tudo de bom para ele. Ele está torcendo por nós de casa e vamos tentar dar tudo de nós.”