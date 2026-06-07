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Lennart Karl Germany 2026Getty Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Desastre para a Alemanha! Lennart Karl está fora da Copa do Mundo; companheiro de equipe explica como o craque do Bayern sofreu uma lesão terrível

L. Karl
Alemanha
Copa do Mundo
D. Undav
Bayern de Munique
Bundesliga

A Alemanha sofreu um duro golpe às vésperas da Copa do Mundo de 2026 com a notícia de que Lennart Karl, jovem promessa do Bayern de Munique, está fora do torneio. Os sonhos do jogador de 18 anos foram destruídos durante o último treino antes do amistoso da Alemanha contra os EUA, obrigando Julian Nagelsmann a encontrar um substituto de última hora. O companheiro de equipe Deniz Undav falou mais tarde sobre esse terrível revés.

  • Undav revela o momento em que ocorreu o desastre

    Em declarações na zona mista após a vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre os Estados Unidos, o craque do Stuttgart, Undav, contou em primeira mão o momento em que Karl caiu. A lesão ocorreu durante os momentos finais dos preparativos da equipe, lançando uma sombra sobre o que deveria ter sido um último jogo de preparação.

    “Aconteceu durante um chute — na última jogada do último treino”, explicou Undav à Sky Sport. “Quando ele tocou naquele local, percebemos: ‘ok, tem algo errado aqui’. Quando soubemos do resultado, ficamos naturalmente muito tristes pelo garoto.”

    “Ele é um rapaz excelente, tem se dedicado ao máximo e tem um futuro brilhante pela frente. Ele adoraria participar do grande torneio, mas, infelizmente, não há nada que possamos fazer a respeito. Essas coisas acontecem. Desejamos tudo de bom para ele. Ele está torcendo por nós de casa e vamos tentar dar tudo de nós.”

    • Publicidade
  • Lennart KarlGetty Images

    "As lágrimas começaram a rolar"

    Embora algumas notícias tenham sugerido que a lesão ocorreu durante um treino individual extra, Nagelsmann esclareceu que ela aconteceu durante um treino em equipe. O técnico observou que o jogador de 18 anos “começou a chorar” assim que percebeu a gravidade da situação. Nagelsmann confirmou que o ponta do Bayern provavelmente ficará afastado dos gramados por quatro a seis semanas.

    O diagnóstico de ruptura de um feixe muscular é um golpe cruel do destino para o jovem, que havia conquistado seu lugar no time principal após uma temporada de destaque em Munique. A Alemanha já viajou para a América do Norte, mas Karl foi forçado a voltar para a Europa para iniciar sua reabilitação imediatamente, encerrando efetivamente seu verão antes mesmo de ele começar.

  • Declaração emocionante da jovem estrela do Bayern

    Ao recorrer às redes sociais para expressar sua tristeza, o jovem não escondeu sua decepção. Tendo conquistado seu lugar nos planos de Nagelsmann após uma excelente temporada de estreia, perder a chance de disputar o maior palco do mundo na reta final foi algo difícil de aceitar para o versátil atacante.

    “Nem sei por onde começar”, disse o jovem no Instagram. “Fiz tudo o que pude para estar em forma para a Copa do Mundo. Infelizmente, as lesões costumam surgir no pior momento possível. Desejo muita sorte à minha equipe e estarei torcendo por ela o tempo todo. Voltarei mais forte, prometo. Obrigado pelas mensagens incríveis! Boa sorte, @dfb_team!”


  • Assan Ouedraogo Germany 2025Getty Images

    Ouedraogo foi convocado como reforço de emergência

    Em resposta à vaga surgida na sua seleção de 26 jogadores, Nagelsmann agiu rapidamente para convocar Assan Ouedraogo, jovem talento de 20 anos do RB Leipzig. O jovem jogador do Leipzig havia impressionado em concentrações anteriores e agora se juntará à equipe nos Estados Unidos, enquanto ela se prepara para os jogos do Grupo E contra Curaçao, Costa do Marfim e Equador.

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