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Desastre para a Alemanha! Lennart Karl está fora da Copa do Mundo; companheiro de equipe explica como o craque do Bayern sofreu uma lesão terrível
Undav revela o momento em que ocorreu o desastre
Em declarações na zona mista após a vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre os Estados Unidos, o craque do Stuttgart, Undav, contou em primeira mão o momento em que Karl caiu. A lesão ocorreu durante os momentos finais dos preparativos da equipe, lançando uma sombra sobre o que deveria ter sido um último jogo de preparação.
“Aconteceu durante um chute — na última jogada do último treino”, explicou Undav à Sky Sport. “Quando ele tocou naquele local, percebemos: ‘ok, tem algo errado aqui’. Quando soubemos do resultado, ficamos naturalmente muito tristes pelo garoto.”
“Ele é um rapaz excelente, tem se dedicado ao máximo e tem um futuro brilhante pela frente. Ele adoraria participar do grande torneio, mas, infelizmente, não há nada que possamos fazer a respeito. Essas coisas acontecem. Desejamos tudo de bom para ele. Ele está torcendo por nós de casa e vamos tentar dar tudo de nós.”
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"As lágrimas começaram a rolar"
Embora algumas notícias tenham sugerido que a lesão ocorreu durante um treino individual extra, Nagelsmann esclareceu que ela aconteceu durante um treino em equipe. O técnico observou que o jogador de 18 anos “começou a chorar” assim que percebeu a gravidade da situação. Nagelsmann confirmou que o ponta do Bayern provavelmente ficará afastado dos gramados por quatro a seis semanas.
O diagnóstico de ruptura de um feixe muscular é um golpe cruel do destino para o jovem, que havia conquistado seu lugar no time principal após uma temporada de destaque em Munique. A Alemanha já viajou para a América do Norte, mas Karl foi forçado a voltar para a Europa para iniciar sua reabilitação imediatamente, encerrando efetivamente seu verão antes mesmo de ele começar.
Declaração emocionante da jovem estrela do Bayern
Ao recorrer às redes sociais para expressar sua tristeza, o jovem não escondeu sua decepção. Tendo conquistado seu lugar nos planos de Nagelsmann após uma excelente temporada de estreia, perder a chance de disputar o maior palco do mundo na reta final foi algo difícil de aceitar para o versátil atacante.
“Nem sei por onde começar”, disse o jovem no Instagram. “Fiz tudo o que pude para estar em forma para a Copa do Mundo. Infelizmente, as lesões costumam surgir no pior momento possível. Desejo muita sorte à minha equipe e estarei torcendo por ela o tempo todo. Voltarei mais forte, prometo. Obrigado pelas mensagens incríveis! Boa sorte, @dfb_team!”
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Ouedraogo foi convocado como reforço de emergência
Em resposta à vaga surgida na sua seleção de 26 jogadores, Nagelsmann agiu rapidamente para convocar Assan Ouedraogo, jovem talento de 20 anos do RB Leipzig. O jovem jogador do Leipzig havia impressionado em concentrações anteriores e agora se juntará à equipe nos Estados Unidos, enquanto ela se prepara para os jogos do Grupo E contra Curaçao, Costa do Marfim e Equador.