Uma das sagas mais caóticas de último dia da janela de transferências na história recente do futebol viu uma complexa sequência de transferências envolvendo Chelsea, Monaco, Everton e Manchester City ruir de forma dramática. A teia de negociações começou quando o Monaco buscava resolver uma questão de dívida e liberar uma vaga de não europeu no elenco para contratar o meio-campista mexicano Erik Lira.

O Monaco inicialmente concordou em vender o atacante Folarin Balogun ao Everton, mas dúvidas durante seus exames médicos fizeram a transferência travar. Percebendo uma oportunidade, o Chelsea chegou a um acordo pelo meio-campista do Monaco Lamine Camara para substituir Enzo Fernandez, que estava de saída para o Manchester City em um acordo recorde da Premier League.

No entanto, reviravoltas posteriores nas negociações fizeram com que todo o arranjo entre os vários clubes desmoronasse antes do prazo final.







