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Desastre em cadeia! Como as negociações de Chelsea, Monaco e Everton desmoronaram no caos do último dia da janela
Efeito dominó de vários clubes desmorona
Uma das sagas mais caóticas de último dia da janela de transferências na história recente do futebol viu uma complexa sequência de transferências envolvendo Chelsea, Monaco, Everton e Manchester City ruir de forma dramática. A teia de negociações começou quando o Monaco buscava resolver uma questão de dívida e liberar uma vaga de não europeu no elenco para contratar o meio-campista mexicano Erik Lira.
O Monaco inicialmente concordou em vender o atacante Folarin Balogun ao Everton, mas dúvidas durante seus exames médicos fizeram a transferência travar. Percebendo uma oportunidade, o Chelsea chegou a um acordo pelo meio-campista do Monaco Lamine Camara para substituir Enzo Fernandez, que estava de saída para o Manchester City em um acordo recorde da Premier League.
No entanto, reviravoltas posteriores nas negociações fizeram com que todo o arranjo entre os vários clubes desmoronasse antes do prazo final.
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A busca frustrada do Everton por um atacante
Depois que o negócio por Balogun encontrou entraves, o Everton voltou sua atenção para o atacante do Manchester United Joshua Zirkzee. Quando o United se recusou a autorizar a saída de Zirkzee, os Toffees voltaram ao Monaco para renegociar termos mais baratos por Balogun à medida que o tempo se esgotava.
O Monaco preferiu vender Balogun em vez de Camara, o que levou o clube da Ligue 1 a cancelar a transferência acertada de Camara para o Chelsea. Apesar de subitamente perder Camara, o Chelsea optou por honrar seu acordo com o Manchester City e permitiu que Fernandez concluísse sua transferência sem garantir uma reposição direta.
O colapso final aconteceu quando Balogun decidiu não se juntar ao Everton após o drama no exame médico, deixando o centro de treinamento sem assinar contrato.
Consequências de longo alcance para todos
A sequência dramática de acontecimentos deixou quase todos os clubes envolvidos em uma posição operacional difícil. O Monaco manteve Balogun e Camara, não conseguiu levantar o capital pretendido nem liberar a vaga para jogador não comunitário necessária para contratar Lira, o que bloqueou completamente a chegada do meio-campista mexicano.
O Chelsea concluiu a venda recorde de Fernandez para o Manchester City, mas ficou sem seu principal alvo para o meio-campo. Enquanto isso, o Everton perdeu Balogun e Zirkzee.
Depois de já ter vendido Beto para a Fiorentina no início da janela, o Everton ficou com Thierno Barry como seu único centroavante experiente reconhecido.
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Consequências no elenco e próximos passos
Com a janela de transferências agora oficialmente fechada, os clubes afetados precisam lidar com as consequências imediatas do caos do último dia do mercado. Os técnicos devem integrar as opções que já têm e reorganizar a hierarquia do elenco após as negociações fracassadas.
O Monaco tentará reengajar seu elenco atual enquanto administra suas restrições de inscrição de jogadores não pertencentes à UE. O Chelsea precisa adaptar internamente sua configuração de meio-campo após a saída de alto perfil de Fernandez.
O Everton enfrenta um período desafiador pela frente, dependendo fortemente de Barry para liderar sua linha de ataque com a retomada dos compromissos domésticos.
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