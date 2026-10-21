A crise do Manchester United parece não ter fim. Os Red Devils não vencem desde 10 de setembro e, de lá para cá, acumularam apenas derrotas amargas, eliminações na Copa da Liga e empates que pouco ajudaram no campeonato. A vitória sobre o Sabah mantém viva, por enquanto, a campanha na Liga dos Campeões. Mas a derrota de hoje por 4 a 1, fora de casa, para o Como de Cesc Fabregas, estreante na Europa, foi contundente e sem atenuantes e pode realmente ser a pá de cal na passagem de Michael Carrick pelo comando da equipe.

O ex-meio-campista, que assumiu o cargo no decorrer da temporada passada, parece ter perdido o controle de um time limitado pelas lesões, mas também sem ideias e até sem reação em campo. Há tempos se fala em sua demissão, com um principal candidato pronto para assumir o cargo no meio da temporada: Antonio Conte.