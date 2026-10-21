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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Desastre do Manchester United também em Como: Conte pronto para a era pós-Carrick, mas Pioli também estava no Sinigaglia

Manchester United
A. Conte
S. Pioli
M. Carrick
Mercado da bola
Juventus
Milan

O Manchester United não sai da crise e desaba em Como. Carrick está mais fora do que dentro.

A crise do Manchester United parece não ter fim. Os Red Devils não vencem desde 10 de setembro e, de lá para cá, acumularam apenas derrotas amargas, eliminações na Copa da Liga e empates que pouco ajudaram no campeonato. A vitória sobre o Sabah mantém viva, por enquanto, a campanha na Liga dos Campeões. Mas a derrota de hoje por 4 a 1, fora de casa, para o Como de Cesc Fabregas, estreante na Europa, foi contundente e sem atenuantes e pode realmente ser a pá de cal na passagem de Michael Carrick pelo comando da equipe.

O ex-meio-campista, que assumiu o cargo no decorrer da temporada passada, parece ter perdido o controle de um time limitado pelas lesões, mas também sem ideias e até sem reação em campo. Há tempos se fala em sua demissão, com um principal candidato pronto para assumir o cargo no meio da temporada: Antonio Conte.

  • DESASTRE EM COMO

    O jogo contra o Como poderia ter sido o teste mais importante para Carrick, mas, no Sinigaglia, veio uma goleada contundente por 4 a 1, sem margem para contestação e com uma grande atuação de Nico Paz. Nem mesmo o retorno de De Ligt, que decepcionou muito ao voltar a campo 325 dias depois de sua última partida, conseguiu resolver os enormes problemas defensivos deste início de temporada.

    O dado mais preocupante, que confirma a tendência das últimas rodadas, é a pouca capacidade de levar perigo ao ataque: foram apenas 4 finalizações no alvo em 90 minutos, sendo 2 delas, incluindo o gol de Zirkzee no fim, quando o resultado já estava comprometido.

  • Nunca tão mal desde 2015, Carrick mais fora do que dentro

    O dado é ainda mais grave porque, desde 2015, o Manchester United não passava sete jogos consecutivos sem vencer, considerando todas as competições.

    A isso se soma a frustração do capitão Bruno Ferndandes, que não aceitou bem a substituição por Joshua Zirkzee aos 67 minutos e reagiu mal com o banco de reservas.

    Com resultados negativos e o vestiário comprometido, fica difícil pensar na continuidade de Carrick no comando da equipe.

  • Conte pronto, como Pioli estava

    Se a situação realmente chegar a uma demissão, o primeiro nome continua sendo o de Antonio Conte, que já teve contato com os donos do Manchester United e, por estar sem clube, pode assinar com quem quiser. Ele não vai esperar pela "sua" Juventus para sempre.

    O ex-técnico do Napoli, porém, não está sozinho: há muitos candidatos ao cargo de treinador em Old Trafford, e vários deles continuam se oferecendo nos últimos dias. Em Como, por exemplo, Stefano Pioli também estava na tribuna. Ele é outro técnico livre no mercado e com vontade de voltar à ativa.

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