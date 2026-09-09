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Desafio de Victor Osimhen! Taiwo Awoniyi parece "faminto" na tentativa de ganhar um retorno à seleção da Nigéria, com especialista em rebaixamento da Premier League deixando o Nottingham Forest para o Coventry
Awoniyi ajudou a manter o Forest na Premier League
Awoniyi foi a primeira contratação do Forest após o acesso em 2022, que encerrou um jejum de 23 anos fora da elite do futebol inglês. Ele marcou 10 gols cruciais na liga em sua temporada de estreia, além de ter somado 23 no total em 103 jogos ao longo de quatro temporadas.
Uma grave lesão foi sofrida em maio de 2025, mas o atacante de sorriso permanente se recuperou para ajudar a manter o clube na Premier League. Um novo desafio agora foi abraçado após se juntar ao Coventry depois do retorno do clube aos grandes palcos após uma ausência de 25 anos.
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Centroavante corpulento parece em forma e afiado no Coventry
Awoniyi está sob pressão para marcar gols, com o time de Frank Lampard ainda sem engrenar nesse aspecto em 2026-27, mas o ex-atacante dos Sky Blues Morrison, que falou em associação com o Freebets.com, fonte de análises de sites de apostas, disse à GOAL, quando lhe foi dito que o jogador de 29 anos parece mais em forma e mais afiado do que há algum tempo: “Com certeza. Você está certíssimo ao dizer que ele parece muito melhor. Ele parece com fome.
“E sabe de uma coisa? Ele realmente não jogou no Forest. Foi uma coisa meio de altos e baixos. Ele teve lesões. E então, quando você não é o número um e está saindo do banco por cinco minutos aqui e ali, você não vai ganhar confiança.
“Acho que o que ele me mostrou no Coventry é que ele é um jogador diferente. Parece com fome, ataca a profundidade, está causando muitos problemas. E, para mim, acho que será uma boa contratação. E, pelo que eles estão pagando, acho que £ 10-12 milhões, pode ser uma pechincha se ele marcar os gols para mantê-los na primeira divisão.
“Eles têm Haji Wright para voltar de lesão. [Sidiki] Cherif, que contrataram por £ 20 milhões, um jovem. Acho que isso também pode ter sido pensando no potencial. Então eles têm muito ataque. Mas a questão é que os gols que vão conseguir virão de jogadores como [Jack] Rudoni, [Ephron] Mason-Clark, [Tatsuhiro] Sakamoto, nessas áreas abertas. Eles têm gols no time neste momento, com certeza.
“E Frank mudou para uma formação diferente no fim de semana mesmo, porque passou a jogar com uma linha de cinco atrás. Então ele pode fazer seus alas avançarem. Mas isso pode ter sido só contra o Man City. Então vai ser interessante ver como ele vai jogar neste fim de semana. Mas, sim, há muitos sinais positivos para tirar do Coventry neste momento. Eu ainda não apertaria o botão do pânico.”
Awoniyi pode voltar a se juntar a Osimhen na seleção da Nigéria?
Awoniyi soma 10 partidas pela seleção principal da Nigéria, mas a última dessas aparições aconteceu em 2023. Questionado se o futebol internacional representa um incentivo extra para um jogador que assinou com o Liverpool em 2015, mas nunca fez uma aparição competitiva pelo clube, Morrison disse: “Claro. Todo mundo quer jogar pelo seu país e quer jogar futebol internacional. Vai ser difícil porque ele tem um dos melhores atacantes à frente dele, Victor Osimhen. Então sempre vai ser complicado.
“Mas, como você disse, estar envolvido e por perto do elenco é isso que você quer fazer. É uma grande oportunidade. O Coventry deu a ele a oportunidade de ser o camisa 9 principal do clube. E eu acho que, assim que ele marcar o primeiro gol, vai tirar esse peso das costas e ele vai embalar uma boa sequência. E é isso que ele estará esperando. Mas acho que você está certo, pelos sinais que vi até agora, ele parece faminto, enxuto e mais em forma.”
Sobre Awoniyi gostar de uma briga contra o rebaixamento na Premier League, tendo participado de três no Forest e marcado alguns gols preciosos ao longo do caminho, Morrison acrescentou: “Para ser justo, ele gosta mesmo. Mas espero que ele consiga manter o Coventry na divisão. Espero que consiga. E que possa ser o principal nome deles.”
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Jogos do Coventry em 2026-27: em busca do primeiro gol e do primeiro ponto
O Coventry se deu mal fora de casa contra o atual campeão Arsenal em sua primeira partida na Premier League de 2026-27. Depois, foi derrotado no fim contra o também recém-promovido Hull City, antes de ver Erling Haaland marcar o único gol do jogo no confronto com o Manchester City, no Etihad Stadium.
Awoniyi teve chances nessas partidas, depois de abrir sua conta em uma vitória sobre o Plymouth na Copa da Liga, e estará determinado a dar uma contribuição importante nos próximos compromissos contra Brighton, Aston Villa e Forest antes da pausa internacional de setembro.
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