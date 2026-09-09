Awoniyi está sob pressão para marcar gols, com o time de Frank Lampard ainda sem engrenar nesse aspecto em 2026-27, mas o ex-atacante dos Sky Blues Morrison, que falou em associação com o Freebets.com, fonte de análises de sites de apostas, disse à GOAL, quando lhe foi dito que o jogador de 29 anos parece mais em forma e mais afiado do que há algum tempo: “Com certeza. Você está certíssimo ao dizer que ele parece muito melhor. Ele parece com fome.

“E sabe de uma coisa? Ele realmente não jogou no Forest. Foi uma coisa meio de altos e baixos. Ele teve lesões. E então, quando você não é o número um e está saindo do banco por cinco minutos aqui e ali, você não vai ganhar confiança.

“Acho que o que ele me mostrou no Coventry é que ele é um jogador diferente. Parece com fome, ataca a profundidade, está causando muitos problemas. E, para mim, acho que será uma boa contratação. E, pelo que eles estão pagando, acho que £ 10-12 milhões, pode ser uma pechincha se ele marcar os gols para mantê-los na primeira divisão.

“Eles têm Haji Wright para voltar de lesão. [Sidiki] Cherif, que contrataram por £ 20 milhões, um jovem. Acho que isso também pode ter sido pensando no potencial. Então eles têm muito ataque. Mas a questão é que os gols que vão conseguir virão de jogadores como [Jack] Rudoni, [Ephron] Mason-Clark, [Tatsuhiro] Sakamoto, nessas áreas abertas. Eles têm gols no time neste momento, com certeza.

“E Frank mudou para uma formação diferente no fim de semana mesmo, porque passou a jogar com uma linha de cinco atrás. Então ele pode fazer seus alas avançarem. Mas isso pode ter sido só contra o Man City. Então vai ser interessante ver como ele vai jogar neste fim de semana. Mas, sim, há muitos sinais positivos para tirar do Coventry neste momento. Eu ainda não apertaria o botão do pânico.”