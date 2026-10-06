Montella defendeu com firmeza sua posição e a evolução de sua equipe após uma derrota apertada para a Itália. O resultado deixa a Turquia sem um único ponto depois de quatro partidas no Grupo 1 da Liga das Nações, estatística que aumentou a pressão sobre o ex-atacante da Roma. No entanto, Montella foi rápido em descartar as sugestões de que deveria deixar o cargo e, em vez disso, destacou o caráter competitivo de suas atuações recentes.

"Frustração? Não sei se frustração é o termo certo, certamente fizemos um bom jogo. Jogamos de igual para igual e talvez até tenhamos feito um pouco mais. Sofremos três gols exclusivamente em lances isolados, e não é a primeira vez. Como técnico, estou satisfeito com a atitude e a personalidade dos rapazes", disse ele ao SportMediaset.