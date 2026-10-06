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Desafiador, Vicenzo Montella ignora temores de demissão da Turquia após a frustração na Liga das Nações contra a Itália
Montella segue firme apesar da sequência sem vitórias
Montella defendeu com firmeza sua posição e a evolução de sua equipe após uma derrota apertada para a Itália. O resultado deixa a Turquia sem um único ponto depois de quatro partidas no Grupo 1 da Liga das Nações, estatística que aumentou a pressão sobre o ex-atacante da Roma. No entanto, Montella foi rápido em descartar as sugestões de que deveria deixar o cargo e, em vez disso, destacou o caráter competitivo de suas atuações recentes.
"Frustração? Não sei se frustração é o termo certo, certamente fizemos um bom jogo. Jogamos de igual para igual e talvez até tenhamos feito um pouco mais. Sofremos três gols exclusivamente em lances isolados, e não é a primeira vez. Como técnico, estou satisfeito com a atitude e a personalidade dos rapazes", disse ele ao SportMediaset.
- Getty Images Sport
Crescimento por meio da adversidade de elite
O técnico italiano vê a atual má fase de sua equipe não como um fracasso, mas como uma etapa necessária de crescimento enquanto compete contra os principais times da Europa. Ele considera esses jogos difíceis contra adversários de elite um teste essencial para um elenco que trabalha para se adaptar ao mais alto nível do futebol. Embora tenha reconhecido erros na tomada de decisão no fim dos jogos e no posicionamento defensivo, ele enfatizou que detalhes mínimos definem partidas neste nível.
"Posso criticá-los por não fazerem a escolha certa no fim, ou por não fecharem a área do pênalti, mas isso é o futebol neste nível. Tenho certeza de que os jogadores ganharão uma enorme experiência com este nível de jogo, porque o menor incidente pode levar a um gol, e isso determina o resultado, assim como muitas vezes determina o julgamento", acrescentou.
A diferença de 350 milhões de euros
Montella apontou para a significativa diferença financeira e de experiência entre sua seleção turca em desenvolvimento e potências já estabelecidas, como a Itália. Para ilustrar seu argumento sobre a disparidade de recursos, Montella destacou a qualidade dos reservas que a Itália pôde colocar em campo para administrar o jogo até o fim. Ele argumentou que é injusto culpar seus jogadores quando eles estão competindo contra elencos avaliados em centenas de milhões de euros a mais do que o seu.
"Se eu olhar para as substituições da Itália, com Calafiori, Esposito e Tonali, provavelmente um valor total de 350 milhões entrou em campo. Nesse sentido, não acho que seja culpa de ninguém, muito menos dos meus jogadores, que se saíram bem, tanto tática quanto tecnicamente, contra uma equipe desse nível", afirmou.
- AFP
Compromisso com o projeto turco
Com a especulação aumentando em relação ao seu futuro no banco de reservas, Montella foi questionado diretamente sobre seus planos. O técnico não escondeu o desejo de continuar seu trabalho, ressaltando que segue totalmente comprometido com a função e com a visão que implementou desde que assumiu o cargo. Ele acredita que a estabilidade é fundamental para que a Turquia consiga, eventualmente, diminuir a diferença para as seleções de elite da Europa e se torne presença constante em grandes torneios.
"Não é que eles não estejam funcionando, simplesmente estamos em um novo nível para nós. O futebol às vezes é muito simples: você perde jogadores importantes que mudam o nível da equipe. Decidimos continuar em um caminho, e a classificação para a próxima Eurocopa também é importante para nós", concluiu Montella.
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