O ex-meio-campista do Arsenal, Stewart Robson, lançou um ataque contundente a Arteta, classificando o comportamento do técnico à beira do campo como “patético”. A crítica surgiu durante o confronto decisivo dos Gunners pela Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, onde o Arsenal garantiu sua vaga na final com uma vitória por 1 a 0 — vencendo por 2 a 1 no placar agregado. Apesar do triunfo, Arteta foi visto com frequência na beirada da sua área técnica, parecendo quase pisar no campo de jogo para influenciar a ação.

Robson, que passou seis anos em Highbury durante sua carreira de jogador, não ficou impressionado com os gestos constantes do espanhol e sua proximidade com o gramado. À medida que a tensão aumentava na partida europeia, o comentarista sugeriu que o desejo de Arteta de se envolver em cada jogada estava se tornando uma distração, em vez de um benefício para sua equipe.



