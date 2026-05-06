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“Derrubem-no ao mesmo tempo” - As reações de Mikel Arteta à beira do campo são consideradas “patéticas” por ex-jogador do Arsenal, quando o técnico dos Gunners quase entra em campo
Robson critica o comportamento de Arteta
O ex-meio-campista do Arsenal, Stewart Robson, lançou um ataque contundente a Arteta, classificando o comportamento do técnico à beira do campo como “patético”. A crítica surgiu durante o confronto decisivo dos Gunners pela Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, onde o Arsenal garantiu sua vaga na final com uma vitória por 1 a 0 — vencendo por 2 a 1 no placar agregado. Apesar do triunfo, Arteta foi visto com frequência na beirada da sua área técnica, parecendo quase pisar no campo de jogo para influenciar a ação.
Robson, que passou seis anos em Highbury durante sua carreira de jogador, não ficou impressionado com os gestos constantes do espanhol e sua proximidade com o gramado. À medida que a tensão aumentava na partida europeia, o comentarista sugeriu que o desejo de Arteta de se envolver em cada jogada estava se tornando uma distração, em vez de um benefício para sua equipe.
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Necessidade de intervenção física
Ao comentar sobre um momento particularmente agitado de Arteta, a frustração de Robson chegou ao limite. O ex-jogador do Arsenal chegou a sugerir que um jogador deveria intervir fisicamente para impedir que o técnico invadisse o campo. Seus comentários destacaram um debate crescente sobre o grau de liberdade que deve ser permitido aos técnicos fora da área técnica designada.
“Se eu estivesse correndo pela lateral, garantiria que realmente o derrubasse. Eu disputaria a bola e o derrubaria ao mesmo tempo”, disse Robson enquanto cobria o jogo nos Estados Unidos para a ESPNFC. A avaliação severa refletiu a opinião de que a intensidade do técnico do Arsenal muitas vezes ultrapassa os limites, chegando a ser uma manobra antidesportiva ou uma interferência desnecessária junto aos árbitros e jogadores adversários.
Polêmica na ESPNFC sobre as excentricidades de Arteta
Os comentários contundentes de Robson fizeram parte de uma discussão mais ampla e acalorada sobre a cobertura da ESPNFC nos Estados Unidos. O debate foi iniciado pelo apresentador Dan Thomas, que causou polêmica ao questionar em que momento um técnico adversário poderia sentir vontade de confrontar fisicamente Arteta devido às suas excentricidades.
Enquanto o comentarista Craig Burley tentava equilibrar a discussão, observando que Diego Simeone era igualmente “ruim” na linha lateral, Thomas reforçou sua posição, sugerindo que Arteta havia, na verdade, “superado Simeone” durante os minutos finais da partida. Foi nesse contexto provocativo que Robson lançou seu ataque, expressando sua frustração com a presença constante do técnico do Arsenal na beira do campo.
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Robson continua com as provocações enquanto o Arsenal chega à final
Robson se aliou a Thomas para continuar zombando do técnico do Arsenal. Robson descartou a intensidade de Arteta como sendo egoísta, questionando o propósito de suas ações. "O que um técnico à beira do campo deve fazer? Ele deve comandar o jogo, deve dar instruções”, argumentou Robson. Ele ainda afirmou que o comportamento de Arteta é apenas uma encenação, acrescentando: “Tudo o que Arteta faz, acho que ele está fazendo por si mesmo: ‘Olhem para mim, sou ótimo, eu comando este clube, faço isso, faço aquilo... É simplesmente patético’.”
É improvável que essas críticas incomodem Arteta, já que ele comemora um marco histórico para o clube. Seu foco principal continua sendo levar o Arsenal à sua segunda final da Liga dos Campeões, e a primeira desde 2006. Enquanto os Gunners aguardam o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, Arteta está prestes a conquistar o primeiro título da Copa da Europa do clube.