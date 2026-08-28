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Derek McInnes ficou "envergonhado" depois que o Rangers foi eliminado da Europa na surpreendente derrota nos pênaltis para o Jablonec
Rangers sofre desgosto europeu
O gigante de Glasgow não conseguiu proteger a vantagem de 1 a 0 do jogo de ida, sofrendo uma derrota idêntica na República Tcheca antes de cair por 4 a 3 em uma tensa disputa de pênaltis. A eliminação humilhante significa que o Rangers não conseguiu chegar à fase de grupos de uma competição europeia além de agosto pela primeira vez desde 2017. Esse novo revés agravou uma campanha continental miserável da equipe de McInnes, que já havia sido eliminada das eliminatórias da Liga Europa pelo time polonês Jagiellonia Bialystok.
- CTK Photo
Chefe assume toda a culpa
McInnes não fez nenhuma tentativa de disfarçar sua frustração e admitiu abertamente que seus jogadores ficaram muito aquém do padrão esperado em Ibrox. Refletindo sobre a dolorosa eliminação após a partida, McInnes disse: "Estou muito envergonhado com isso. Deveríamos estar vencendo este confronto, não há outra forma de dizer isso. Estou envergonhado pelo fato de que deveríamos estar atuando muito melhor. Não é fácil para mim dizer isso, porque estou aqui para ajudar meus jogadores. Quero que meus jogadores sejam muito melhores do que foram esta noite."
Gigante escocês enfrenta má fase
A eliminação do Rangers aconteceu apenas 48 horas depois de o arquirrival Celtic desperdiçar uma vantagem agregada de 4 a 0 contra o LASK e sofrer sua própria e agonizante eliminação na fase classificatória da Liga dos Campeões.
Ao abordar sua culpa como treinador e a fragilidade mental de sua equipe sob pressão, McInnes acrescentou: "Os melhores jogadores podem perder pênaltis, mas tivemos tempo suficiente para avançar no confronto. A responsabilidade é dividida nesta noite, mas eu sou responsável por apresentar um desempenho melhor do que o que mostramos hoje. E, por isso, estou envergonhado. Estou muito decepcionado por termos sido tirados da Europa.
"Tudo se resume a tentar buscar desempenhos melhores e tentar vencer jogos de futebol. Mas estivemos muito abaixo, temos de ser totalmente honestos sobre isso."
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Foco doméstico passa a ser prioridade
Agora, o Rangers precisa se reorganizar rapidamente e canalizar toda a sua energia para as competições domésticas, a fim de apaziguar uma torcida furiosa. Com a pausa internacional se aproximando rapidamente, McInnes tem a tarefa urgente de redefinir a mentalidade de seu elenco e garantir que a equipe não perca terreno na disputa pelo título da Premiership escocesa. Conquistar uma vitória contundente na liga em sua próxima partida é inegociável se o time quiser começar a restaurar a confiança dos fiéis de Ibrox após essa catástrofe europeia.
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