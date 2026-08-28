A eliminação do Rangers aconteceu apenas 48 horas depois de o arquirrival Celtic desperdiçar uma vantagem agregada de 4 a 0 contra o LASK e sofrer sua própria e agonizante eliminação na fase classificatória da Liga dos Campeões.

Ao abordar sua culpa como treinador e a fragilidade mental de sua equipe sob pressão, McInnes acrescentou: "Os melhores jogadores podem perder pênaltis, mas tivemos tempo suficiente para avançar no confronto. A responsabilidade é dividida nesta noite, mas eu sou responsável por apresentar um desempenho melhor do que o que mostramos hoje. E, por isso, estou envergonhado. Estou muito decepcionado por termos sido tirados da Europa.

"Tudo se resume a tentar buscar desempenhos melhores e tentar vencer jogos de futebol. Mas estivemos muito abaixo, temos de ser totalmente honestos sobre isso."