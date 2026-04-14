"Depressa!" - Lauren Hemp ficou nervosa enquanto aguardava a revisão do VAR, e a estrela das Lionesses disse que "deveria ter chutado com mais força" após a vitória apertada contra a Espanha

A noite também marcou um marco histórico para a metronômica do meio-campo Keira Walsh, que atuou como capitã na noite em que completou 100 partidas pela seleção.

Ao comentar sobre seu marco, Walsh disse: “Obviamente, não é algo que eu jamais imaginei que fosse possível. Chegar a 100 vezes, eu nunca considero isso algo garantido.”

A artilheira Hemp acrescentou sua própria homenagem à companheira: “Keira é uma jogadora fantástica, eu a conheço desde que era jovem e ela me ensinava os truques do jogo. É ótimo ter alguém como a Keira na equipe. Estou muito orgulhosa por ela ter chegado às 100 partidas. Ela carrega a equipe nos momentos em que precisamos dela. Ela é o motor”.