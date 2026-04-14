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FBL-WC-2027-WOMEN-QUALIFIERS-ENG-ESPAFP
Mohamed Saeed

Traduzido por

"Depressa!" - Lauren Hemp ficou nervosa enquanto aguardava a revisão do VAR, e a estrela das Lionesses disse que "deveria ter chutado com mais força" após a vitória apertada contra a Espanha

Inglaterra F
L. Hemp
Espanha
Eliminatórias Europeias
K. Walsh
Futebol feminino

Lauren Hemp foi a heroína em Wembley logo aos três minutos, mas a ponta do Manchester City admitiu que ficou apreensiva, sem saber se seu gol decisivo havia realmente cruzado a linha. As Lionesses garantiram uma vitória crucial por 1 a 0 sobre a Espanha, atual campeã mundial, no confronto das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027, assumindo a liderança do Grupo A3 com três pontos de vantagem.

  • O alívio de Hemp após a revisão do gol polêmico

    Hemp foi a grande protagonista do confronto de pesos pesados entre as campeãs europeias e mundiais, mas o momento decisivo da partida foi marcado por um breve momento de incerteza.

    Aproveitando uma bola perdida em um escanteio no início da partida, Hemp conseguiu empurrá-la para o fundo da rede em meio a uma confusão de jogadoras, vendo o gol finalmente confirmado após uma espera tensa pela sinalização dos árbitros.

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  • Lauren Hemp England Women 2026Getty Images

    O que Hemp disse

    Refletindo sobre o gol que levou as Lionesses a somarem nove pontos em três jogos, Hemp disse: “Para ser sincera, eu tinha quase certeza. Eu vi a bola cruzar a linha e fiquei olhando para o árbitro, tipo: ‘Anda logo e diz que entrou’. Foi legal marcar em Wembley”.

    Ela acrescentou: “Eu deveria ter chutado com um pouco mais de força para que a bola realmente entrasse no gol. Em alguns momentos não foi bonito, mas cumprimos nossa missão.”

  • Walsh chega à marca de cem partidas pela seleção

    A noite também marcou um marco histórico para a metronômica do meio-campo Keira Walsh, que atuou como capitã na noite em que completou 100 partidas pela seleção.

    Ao comentar sobre seu marco, Walsh disse: “Obviamente, não é algo que eu jamais imaginei que fosse possível. Chegar a 100 vezes, eu nunca considero isso algo garantido.”

    A artilheira Hemp acrescentou sua própria homenagem à companheira: “Keira é uma jogadora fantástica, eu a conheço desde que era jovem e ela me ensinava os truques do jogo. É ótimo ter alguém como a Keira na equipe. Estou muito orgulhosa por ela ter chegado às 100 partidas. Ela carrega a equipe nos momentos em que precisamos dela. Ela é o motor”.

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    Hampton salva o dia

    Embora o gol de Hemp tenha feito a diferença no placar, foi a goleira Hannah Hampton quem garantiu que os três pontos ficassem em Londres. A Espanha pressionou forte nos minutos finais, acertando a trave por meio de Olga Carmona e Vicky López, antes de Hampton realizar uma defesa espetacular à queima-roupa para impedir o cabeceio de Edna Imade nos últimos instantes.

    Hemp não demorou a reconhecer a importância da defesa, dizendo: “Foi uma atuação realmente resiliente e dominamos as duas áreas, então foi uma vitória importante. Adoraríamos ter dominado mais a posse de bola, mas às vezes os jogos acontecem assim. Foi uma atuação muito corajosa”.

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