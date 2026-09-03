Deportivo La Coruña gasta quase 25 milhões de euros em 10 contratações para lançar o Super Depor 2.0

Assim como o Real Madrid construiu eras distintas dos Galácticos, Deportivo La Coruña apresentou oficialmente o Super Depor 2.0 após seu retorno à La Liga. Depois de oito temporadas nas divisões inferiores e do acesso direto, o recém-promovido time galego deu uma enorme demonstração de ambição ao gastar quase 25 milhões de euros na janela de verão.

O CEO Benassi e o diretor esportivo Fernando Soriano cumpriram suas promessas de montar um elenco competitivo, jovem e muito talentoso para o técnico Antonio Hidalgo.

A agressiva investida no mercado sinaliza um novo capítulo ousado, enquanto o La Coruña se prepara para recriar a magia de seus históricos anos de glória.