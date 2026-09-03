Pius Koller
Traduzido por
Deportivo La Coruña gasta quase 25 milhões de euros em 10 contratações para lançar o Super Depor 2.0
Super Depor 2.0 decola
Assim como o Real Madrid construiu eras distintas dos Galácticos, Deportivo La Coruña apresentou oficialmente o Super Depor 2.0 após seu retorno à La Liga. Depois de oito temporadas nas divisões inferiores e do acesso direto, o recém-promovido time galego deu uma enorme demonstração de ambição ao gastar quase 25 milhões de euros na janela de verão.
O CEO Benassi e o diretor esportivo Fernando Soriano cumpriram suas promessas de montar um elenco competitivo, jovem e muito talentoso para o técnico Antonio Hidalgo.
A agressiva investida no mercado sinaliza um novo capítulo ousado, enquanto o La Coruña se prepara para recriar a magia de seus históricos anos de glória.
- Panoramic by PsnewZ
Aubameyang lidera ambicioso movimento de contratações
Segundo o Marca, o Deportivo deu o pontapé inicial ao acionar as cláusulas de rescisão de grandes jovens talentos como Leo Roman, Ede, Gijselhart, Amatucci e Jensen. No entanto, a contratação de maior destaque veio com a chegada do ex-atacante do Marseille Pierre-Emerick Aubameyang, que começou muito bem, com três gols em seus três primeiros jogos.
O clube manteve o embalo ao garantir Adama Traore, além de surpreendentes movimentações no último dia da janela para contratar Marc Casado e o zagueiro do Atletico Madrid Jose Maria Gimenez por empréstimo.
"Queremos montar um elenco competitivo com muitos rostos novos", alertou a diretoria de futebol em julho, dando o tom de sua ambiciosa onda de gastos na janela de verão.
Reconstruindo um legado histórico
O apelido Super Depor 2.0 remete diretamente à era de ouro icônica do clube sob o comando de Arsenio Iglesias e Javier Irureta. Entre 1989 e 2000, o Deportivo saiu das dificuldades na segunda divisão para conquistar o futebol espanhol, vencendo a Copa do Rei em 1995 e garantindo um histórico título de La Liga em 2000.
Aquela equipe lendária contava com nomes de classe mundial como Bebeto, Mauro Silva, Roy Makaay, Fran e Djalminha, competindo ferozmente contra Barcelona e Real Madrid tanto no cenário nacional quanto no europeu.
Ao fazer 10 contratações de destaque em uma única janela, a atual administração pretende restaurar esse espírito competitivo de elite ao Riazor.
- AgenciaLOF
Altas expectativas no Riazor
Com o elenco fechado e os primeiros jogos já em andamento, Hidalgo agora precisa integrar suas novas estrelas a um sistema tático coeso.
Enquanto nomes como Traore trabalham para atingir o auge da forma física, líderes experientes como Aubameyang e Gimenez deverão orientar os reforços mais jovens diante das exigências do futebol de elite.
Os torcedores do Deportivo acompanharão com expectativa enquanto o Super Depor 2.0 tenta se firmar mais uma vez como uma força permanente em La Liga.
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