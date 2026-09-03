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Alvino Hanafi

Traduzido por

Deportivo La Coruña gasta quase 25 milhões de euros em 10 contratações para lançar o Super Depor 2.0

Deportivo de A Coruna
Mercado da bola
La Liga
P. Aubameyang
R. Makaay

O Deportivo La Coruña lançou o Super Depor 2.0 depois de gastar quase 25 milhões de euros em 10 novas contratações após o acesso à La Liga. Assim como o Real Madrid construiu suas icônicas eras dos Galácticos, o time galego está recriando seus lendários dias de glória dos anos 1990 com reforços de destaque e de grande impacto.

  • Super Depor 2.0 decola

    Assim como o Real Madrid construiu eras distintas dos Galácticos, Deportivo La Coruña apresentou oficialmente o Super Depor 2.0 após seu retorno à La Liga. Depois de oito temporadas nas divisões inferiores e do acesso direto, o recém-promovido time galego deu uma enorme demonstração de ambição ao gastar quase 25 milhões de euros na janela de verão.

    O CEO Benassi e o diretor esportivo Fernando Soriano cumpriram suas promessas de montar um elenco competitivo, jovem e muito talentoso para o técnico Antonio Hidalgo.

    A agressiva investida no mercado sinaliza um novo capítulo ousado, enquanto o La Coruña se prepara para recriar a magia de seus históricos anos de glória.

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  • imago-sport-557743.jpgPanoramic by PsnewZ

    Aubameyang lidera ambicioso movimento de contratações

    Segundo o Marca, o Deportivo deu o pontapé inicial ao acionar as cláusulas de rescisão de grandes jovens talentos como Leo Roman, Ede, Gijselhart, Amatucci e Jensen. No entanto, a contratação de maior destaque veio com a chegada do ex-atacante do Marseille Pierre-Emerick Aubameyang, que começou muito bem, com três gols em seus três primeiros jogos.

    O clube manteve o embalo ao garantir Adama Traore, além de surpreendentes movimentações no último dia da janela para contratar Marc Casado e o zagueiro do Atletico Madrid Jose Maria Gimenez por empréstimo.

    "Queremos montar um elenco competitivo com muitos rostos novos", alertou a diretoria de futebol em julho, dando o tom de sua ambiciosa onda de gastos na janela de verão.

  • Reconstruindo um legado histórico

    O apelido Super Depor 2.0 remete diretamente à era de ouro icônica do clube sob o comando de Arsenio Iglesias e Javier Irureta. Entre 1989 e 2000, o Deportivo saiu das dificuldades na segunda divisão para conquistar o futebol espanhol, vencendo a Copa do Rei em 1995 e garantindo um histórico título de La Liga em 2000.

    Aquela equipe lendária contava com nomes de classe mundial como Bebeto, Mauro Silva, Roy Makaay, Fran e Djalminha, competindo ferozmente contra Barcelona e Real Madrid tanto no cenário nacional quanto no europeu.

    Ao fazer 10 contratações de destaque em uma única janela, a atual administração pretende restaurar esse espírito competitivo de elite ao Riazor.

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  • imago-sport-1082210657.jpgAgenciaLOF

    Altas expectativas no Riazor

    Com o elenco fechado e os primeiros jogos já em andamento, Hidalgo agora precisa integrar suas novas estrelas a um sistema tático coeso.

    Enquanto nomes como Traore trabalham para atingir o auge da forma física, líderes experientes como Aubameyang e Gimenez deverão orientar os reforços mais jovens diante das exigências do futebol de elite.

    Os torcedores do Deportivo acompanharão com expectativa enquanto o Super Depor 2.0 tenta se firmar mais uma vez como uma força permanente em La Liga.

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