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imago-sport-1081370337.jpgRicardo Larreina Amador
Adhe Makayasa

Traduzido por

Deportivo La Coruña fecha empréstimo de uma temporada do meio-campista do Barcelona Marc Casado com opção de compra

Mercado da bola
M. Casado
Deportivo de A Coruna
Barcelona
La Liga

O Deportivo La Coruña confirmou a contratação do meio-campista do Barcelona Marc Casado por empréstimo de uma temporada, em um acordo que inclui opção de compra em definitivo. O jogador de 22 anos se muda para Riazor em busca de minutos regulares no time principal, depois de conquistar vários títulos nacionais importantes e somar 75 partidas pela equipe principal do gigante catalão.

  • Galegos garantem talento do Barcelona

    O Deportivo confirmou oficialmente a chegada de Casado por empréstimo de uma temporada vindo do Barcelona. Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, o acordo inclui uma opção para o clube galego tornar a transferência definitiva por € 30 milhões (£ 26 mi/US$ 35 mi) ao fim da temporada. O meio-campista deixa a Catalunha em busca de mais minutos no time principal depois de se firmar no futebol profissional por meio de La Masia.


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  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Depor elogia novo reforço

    O clube galego confirmou oficialmente o acordo enquanto destacava o currículo de sua nova contratação: "Apesar da pouca idade, ele já chega com uma experiência notável no futebol de elite e uma lista impressionante de títulos, incluindo dois títulos de LaLiga, uma Copa del Rey e duas Supercopas de Espana."

    Enfatizando a flexibilidade tática do meio-campista, o comunicado acrescentou: "Com sua contratação, o Depor acrescenta ao elenco um jogador muito promissor e versátil, mas que já está acostumado ao futebol no mais alto nível e com experiência tanto em competições nacionais quanto internacionais."

  • Meio-campista versátil busca minutos

    Casado deixa o Camp Nou após perder espaço na hierarquia do meio-campo para estrelas já estabelecidas como Rodri, Frenkie de Jong e Marc Bernal. Anteriormente, ele fez 75 partidas pela equipe principal do Barcelona e somou duas convocações pela seleção principal da Espanha, atuando com naturalidade como volante ou lateral-direito. Sua experiência no mais alto nível, com 49 jogos de La Liga e 19 partidas de Champions League, agora dará qualidade vital ao Depor ao longo da campanha.

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  • Estreias se aproximam contra o Villarreal

    O jogador de 22 anos pode fazer sua estreia imediatamente no sábado, quando a equipe recém-promovida visitar o Villarreal em sua quarta partida na liga. Isso acontece com os galegos vivendo um início positivo em seu retorno à elite, ocupando a oitava posição após somarem cinco pontos em três jogos. O duelo fora de casa, que promete ser desafiador, dá ao ex-jogador do Barcelona a chance perfeita de começar bem.


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