Deportivo La Coruña fecha empréstimo de uma temporada do meio-campista do Barcelona Marc Casado com opção de compra

O clube galego confirmou oficialmente o acordo enquanto destacava o currículo de sua nova contratação: "Apesar da pouca idade, ele já chega com uma experiência notável no futebol de elite e uma lista impressionante de títulos, incluindo dois títulos de LaLiga, uma Copa del Rey e duas Supercopas de Espana."

Enfatizando a flexibilidade tática do meio-campista, o comunicado acrescentou: "Com sua contratação, o Depor acrescenta ao elenco um jogador muito promissor e versátil, mas que já está acostumado ao futebol no mais alto nível e com experiência tanto em competições nacionais quanto internacionais."