Depois do pesadelo contra o Al-Ahly... uma maldição egípcia ameaça os sonhos de Trezeguet na Liga Saudita

Nesta mesma época do ano passado, a torcida do Al-Ahly alimentava esperanças de uma temporada histórica, tanto no cenário nacional quanto no africano, após a decepcionante eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

Esses sonhos se baseavam em vários jogadores novos que o time havia contratado na janela de transferências de verão, com destaque para o próprio Trezeguet, após sua contratação do Trabzonspor, da Turquia, além de Ahmed Sayed “Zizo” e Mohamed Ali Ben Ramadan.

No entanto, esses sonhos se transformaram em pesadelo no final da temporada, depois que o Al-Ahly perdeu o título do Campeonato Egípcio para o rival tradicional Zamalek, terminando, inclusive, em terceiro lugar e ficando sem direito a disputar a Liga dos Campeões da África na próxima temporada.

Além disso, o Al-Ahly foi eliminado da Liga dos Campeões da África nas quartas de final, após a derrota para o Esporte Clube do Tárgi, da Tunísia, em ambas as partidas, e também da Copa do Egito nas oitavas de final, após a derrota para o time do We, que joga na segunda divisão.

Embora Trezeguet tenha sido o artilheiro do time na última temporada, com 18 gols em 32 partidas, ele arcaram com a maior parte das críticas devido ao seu alto salário, tendo sido acusado, juntamente com Zizo, de causar alguns problemas nos vestiários.