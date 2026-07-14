No entanto, desde o início da nova era do futebol saudita, com a contratação de estrelas do futebol mundial a partir de 2023, a situação mudou completamente, e as participações egípcias tornaram-se extremamente escassas.
Nessa época, apenas alguns poucos nomes egípcios apareceram na Liga Roshen, entre eles Ahmed Hegazi e Tarek Hamed, que já jogavam pelo Al-Ittihad, mas o último se transferiu no verão de 2023 para o Damac.
No verão de 2024, Ahmed Hegazi também se transferiu para o Neom, que disputava a Primeira Divisão da Liga Yello, após uma temporada decepcionante com os “Tigres”, levando seu novo time à promoção para a Liga Roshen, mas acabou deixando o clube após o término da última temporada.
O Al-Khaleej também contratou um jogador egípcio no verão de 2023, o atacante Mohamed Sherif, mas ele não apresentou seu melhor desempenho ao longo de duas temporadas, retornando ao Al-Ahly durante a última janela de transferências de verão.
No verão passado, o Al-Ittifaq contratou o atacante egípcio Ahmed Hassan “Koka”, mas a maldição das lesões também o impediu de jogar, e sua passagem pelo time terminou sem nenhum impacto significativo.
As últimas contratações ocorreram na janela de transferências de inverno passada, quando Nabil Emad “Dunga”, vindo do Zamalek, se juntou ao Al-Najma, mas não conseguiu salvar o time do rebaixamento da Liga Roshen da Arábia Saudita.
Trezeguet sonha em quebrar essa maldição na próxima temporada, quando poderá ser o único egípcio na Liga Roshen, após o rebaixamento de Dunga com o Al-Najma, a saída de Koka do Al-Ittihad e a iminente volta de Hegazi à Liga Egípcia.