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Depois do pesadelo contra o Al-Ahly... uma maldição egípcia ameaça os sonhos de Trezeguet na Liga Saudita

Especiais e Opinião
Trezeguet
Al Ahly
Al-Riyadh
Campeonato Saudita
Egito
Arábia Saudita

Será que o “ala voadora” vai dar certo no Al-Riyad?

Uma missão histórica recai sobre os ombros do egípcio Mahmoud Hassan “Trezeguet”, agora que ele se aproxima da transferência para a Liga Roshen da Arábia Saudita na próxima temporada, após o pesadelo que viveu com seu ex-clube, o Al-Ahly.

O Al-Ahly anunciou oficialmente, nesta terça-feira, a saída de Trezeguet de suas fileiras, após uma única temporada passada nas fileiras da “Fortaleza Vermelha”, enquanto seu nome é associado à transferência para o Clube de Riad na próxima temporada.

  • O pesadelo do Al-Ahly

    Nesta mesma época do ano passado, a torcida do Al-Ahly alimentava esperanças de uma temporada histórica, tanto no cenário nacional quanto no africano, após a decepcionante eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes.

    Esses sonhos se baseavam em vários jogadores novos que o time havia contratado na janela de transferências de verão, com destaque para o próprio Trezeguet, após sua contratação do Trabzonspor, da Turquia, além de Ahmed Sayed “Zizo” e Mohamed Ali Ben Ramadan.

    No entanto, esses sonhos se transformaram em pesadelo no final da temporada, depois que o Al-Ahly perdeu o título do Campeonato Egípcio para o rival tradicional Zamalek, terminando, inclusive, em terceiro lugar e ficando sem direito a disputar a Liga dos Campeões da África na próxima temporada.

    Além disso, o Al-Ahly foi eliminado da Liga dos Campeões da África nas quartas de final, após a derrota para o Esporte Clube do Tárgi, da Tunísia, em ambas as partidas, e também da Copa do Egito nas oitavas de final, após a derrota para o time do We, que joga na segunda divisão.

    Embora Trezeguet tenha sido o artilheiro do time na última temporada, com 18 gols em 32 partidas, ele arcaram com a maior parte das críticas devido ao seu alto salário, tendo sido acusado, juntamente com Zizo, de causar alguns problemas nos vestiários.

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  • Um passo para trás

    De acordo com reportagens da imprensa, foi o próprio Trezeguet quem insistiu em deixar o Al-Ahly, devido às pressões a que foi submetido, estando prestes a iniciar sua nona passagem na carreira profissional, aos 31 anos.

    Após ser promovido para a equipe principal do Al-Ahli em 2012, Trezeguet passou por duas passagens na Bélgica, defendendo os clubes Anderlecht e Mouscron, além de ter jogado pelo Kasımpaşa, Başakşehir e Trabzonspor na Turquia, sem esquecer sua experiência mais marcante no Aston Villa.

    O Al-Riyad será o segundo clube do Golfo pelo qual Trezeguet jogará, depois do Al-Rayyan, do Catar, pelo qual atuou na temporada 2024-2025, antes de se transferir diretamente para o Al-Ahli.

    No entanto, o Al-Riyad não é como o Al-Rayyan, já que este último era um dos candidatos ao título do Campeonato Catariano, ao contrário do clube saudita, que luta para evitar o rebaixamento.

    O clube da capital manteve sua permanência na última temporada da Liga Roshen, após terminar em 15º lugar com 30 pontos, a apenas um ponto do Damac, o primeiro dos rebaixados da competição.

    Não há dúvida de que a transição de um time acostumado a conquistar o título do Campeonato Egípcio e da Liga dos Campeões da África para outro time que luta constantemente para escapar do ciclo do rebaixamento na Liga Roshen será um dos desafios que Trezeguet terá de enfrentar.

  • História egípcia na Arábia Saudita

    Trezeguet se juntará a um grupo de astros do futebol egípcio que já atuaram na Liga Saudita ao longo da história.

    Entre os nomes mais destacados estão o zagueiro Ashraf Qasim e o atacante Ahmed Ali, pelo Al-Hilal, além de Islam El-Shatar, Emad Moteab, Mahmoud Abdel-Moneim (“Kahraba”), Hosni Abd-Rabbo, Tarek Hamed e Ahmed Hegazi, pelo Al-Ittihad.

    O Al-Ahly também já contou com vários jogadores egípcios ao longo da história, entre os quais se destacam Mohamed Barakat, Reda Sika, Walid Suleiman, Mohamed Abdel-Shafi e Abdullah Al-Said, enquanto Emad Al-Nahhas, Hossam Ghaly e Hosni Abdel-Rabou também jogaram pelo Al-Nassr.

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  • Experimentos pouco conclusivos

    No entanto, desde o início da nova era do futebol saudita, com a contratação de estrelas do futebol mundial a partir de 2023, a situação mudou completamente, e as participações egípcias tornaram-se extremamente escassas.

    Nessa época, apenas alguns poucos nomes egípcios apareceram na Liga Roshen, entre eles Ahmed Hegazi e Tarek Hamed, que já jogavam pelo Al-Ittihad, mas o último se transferiu no verão de 2023 para o Damac.

    No verão de 2024, Ahmed Hegazi também se transferiu para o Neom, que disputava a Primeira Divisão da Liga Yello, após uma temporada decepcionante com os “Tigres”, levando seu novo time à promoção para a Liga Roshen, mas acabou deixando o clube após o término da última temporada.

    O Al-Khaleej também contratou um jogador egípcio no verão de 2023, o atacante Mohamed Sherif, mas ele não apresentou seu melhor desempenho ao longo de duas temporadas, retornando ao Al-Ahly durante a última janela de transferências de verão.

    No verão passado, o Al-Ittifaq contratou o atacante egípcio Ahmed Hassan “Koka”, mas a maldição das lesões também o impediu de jogar, e sua passagem pelo time terminou sem nenhum impacto significativo.

    As últimas contratações ocorreram na janela de transferências de inverno passada, quando Nabil Emad “Dunga”, vindo do Zamalek, se juntou ao Al-Najma, mas não conseguiu salvar o time do rebaixamento da Liga Roshen da Arábia Saudita.

    Trezeguet sonha em quebrar essa maldição na próxima temporada, quando poderá ser o único egípcio na Liga Roshen, após o rebaixamento de Dunga com o Al-Najma, a saída de Koka do Al-Ittihad e a iminente volta de Hegazi à Liga Egípcia.